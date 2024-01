Utfordrer regjeringen på matpriser: – De gjør ingenting

Høyre mener regjeringen gjør for lite for å dempe matvareprisene. Det er næringsministeren sterkt uenig i.

Onsdag kom nyheten om at matvareprisene hadde økt med 10 prosent gjennom hele 2023.

Det er den største prisøkningen på mat siden 1982, ifølge SSB.

Hadde situasjonen vært annerledes dersom Høyre fremdeles styrte landet? Det mener i hvert fall stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, som er landbrukspolitisk talsperson for partiet.

– Regjeringen har lenge snakket om tiltak for å dempe matvareprisene, men de gjør ingenting, sier hun til TV 2.

Høyre-politikeren viser til at Stortinget ble enige om tolv tiltak som skulle regulere dagligvarebransjen allerede i 2022.

– Foreløpig har statsråden bare fulgt opp ett av forslagene. Det er nesten ikke til å begripe i lys av den situasjonen mange nordmenn står i, sier Westgaard-Halle.

Vil ha mer konkurranse

Høyre-politikeren mener det beste tiltaket for å takle høye matvarepriser er å legge til rette for mer konkurranse.

– Regjeringen har svekket konkurransen på for eksempel meieriprodukter. Det fører til at vi forbrukere må betale mer, sier hun.

På tampen av fjoråret valgte regjeringen å kutte 50 millioner i støtten til Tines konkurrenter, til tross for advarsler fra Konkurransetilsynet om at det kunne føre til dyrere melk.

«MISTER MELK»: Regjeringen kuttet 50 millioner i konkurransestøtten til norske meierier i fjor. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gikk samtidig hardt ut mot Høyres ønske om å øke avgiften på melkekartonger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Westgaard-Halle mener økt konkurranse i blant annet meierisektoren vil dytte prisene nedover.

Hun ønsker også en gjennomgang av importvernet på jordbruksvarer, noe Konkurransetilsynet også har bedt om tidligere. Riktignok da Høyre fremdeles var i regjering.



Prisene på varer som melk, ost og egg var det som økte minst i 2023, men hadde likevel en samlet vekst på 7,6 prosent i løpet av året.

På den andre siden – i sitt alternative statsbudsjett foreslo Høyre å fjerne avgiftsfritaket på melkekartonger, noe som i sin tur ville økt melkeprisene med 8 prosent.

– Historisk mange tiltak

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er sterkt uenig i påstanden om at regjeringen har sittet stille i båten og sett på at maten har blitt dyrere.

Han begrunner den historiske prisveksten med to ting. Det første er økte kostnader for matvarebransjen i form av strømpriser og renter.



– Det andre er at det er for dårlig konkurranse om deg, meg og de andre dagligvarekundene. Det er grunnen til at vi nå setter i gang historisk mange tiltak for å bedre konkurransen, sier Vestre.

– Det er noe som strengt tatt burde ha blitt gjort for lenge siden, men nå er vi altså i full gang, og det vil snart få effekt, legger han til.

TILTAK: Regjeringen har satt i gang mange tiltak for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet, mener Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vestre viser til at regjeringen er i ferd med å sette i gang seks av ti tiltak fra sin egen tipunktsliste for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet.

For ordens skyld: Det er altså en annen rekke tiltak enn det Lene Westgaard-Halle i Høyre viste til i begynnelsen av artikkelen.

– Vi er i ferd med å få mer kunnskap om hvem som har tjent på den store prisøkningen på matvarer, sier Vestre.

Dagligvarekjedene hevder nemlig at leverandørene håver inn på dyre matvarer, og vice versa, ifølge næringsministeren.

– Jeg vil vite hva som er fakta. Dette skal vi legge frem åpent for det norske folk, og da kan vi også vurdere hvilke tiltak vi kan sette i gang for å få lavere matvarepriser, sier han.

– Så det blir altså ikke en ti prosent økning i matvarepriser i 2024?

– Det er det lite som tyder på per nå, svarer Vestre.

– De store kostnadene som matvarebransjen har opplevd er på vei ned, og det mener jeg skal komme norske forbrukere til gode, legger han til.