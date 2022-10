Utfordrer Hermstad: – Jeg fortsetter som lederkandidat

I dag ble det klart at Arild Hermstad er innstilt som ny leder i Miljøpartiet De Grønne av partiets valgkomité.

Lan Marie Berg er innstilt som ny nestleder.

Det var NRK som først meldte om innstillingen.

Da de i august ble kjent at Une Bastholm ville trekke seg som leder, ble nestleder Hermstad satt inn som fungerende partileder. Samtidig var det en rekke MDG-politikere som utrykte åpent at de vurderte å stille som lederkandidater.

Først ut var nestleder og fungerende leder Arild Hermstad, som nå er innstilt.

I tillegg uttrykte nestleder Ingrid Liland at hun var i tenkeboksen.

Det samme gjorde varaordfører Natalia Golis i Vestland fylke

Samt leder av MDG-Oslo Sigrid Heiberg

Og stortingsvara Kristoffer Robin Haug

Legger ballen dø

Nå har både Liland, Golis og Heiberg bestemt seg for å kaste inn håndkle.

VIL FORTSETTE SOM NESTLEDER: Ingrid Liland. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Nå er innstillingen klar, og da er den ballen lagt dø for min del. Jeg stiller ikke som lederkandidat for MDG, sier Liland til TV 2.

Også Heiberg er tilfreds med innstillingen.

– Jeg er fornøyd med innstillingen, og har gjort det klart til valgkomiteen for flere uker siden at jeg ikke er en kandidat til ledervervet, sier Heiberg til TV 2.

SATSER PÅ OSLO-POLITIKKEN: Sigrid Heiberg, leder av Oslo MDG. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Golis har respekt for at valgkomiteen har prioritert kontinuitet for å ha en ledelse som kan være operativ fra dag en, selv om hun i utgangspunktet mer partiet kunne hatt behov for større fornyelse.

– Det er helt riktig at jeg var tydelig på at jeg ville stille, men nå veier en innstilling til en valgkomité så tungt at jeg ikke kommer ikke til å benke mot den, sier Golis til TV 2.

Stiller fortsatt

Kristoffer Robin Haug har en litt annen vurdering av saken.

– Jeg fortsetter som lederkandidat. Jeg har erfaring med at valgkomiteer innstiller på noe annet enn meg, og noe annet en det som det blir resultatet når medlemmene stemmer til slutt. Jeg hadde ikke vært vara til Stortinget hverken denne eller forrige periode hvis det hadde vært opp til valgkomiteer.

Dermed vil Haug bli benket inn på selve landsmøte som motkandidat til Hermstad.

– Da får partiet et valg mellom flere kandidater. Jeg har sagt fra til partiet at jeg uansett stiller, så dette kommer nok ikke så overraskende.

– Kan du si noe om hvor du har støtte?

– Jeg opplever å ha støtte i alle forskjellige deler av partiet. Da jeg stilte som nestlederkandidat sist var det noen i Oslo MDG som foreslo meg, men jeg opplever også å ha støtte i distriktene. I tillegg er jeg nanoteknolog og kommer godt overens med de som er opptatt av nye løsninger i partiet, samtidig som jeg har god gjenklang blant de som er veldig verdibaserte.

INNSTILT: Fungerende partileder Arild Hermstad er nå innstilt av valgkomiteen til å overta for Bastholm. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hermstad har erfaring fra ledelsen fra før, og det argumenteres derfor med at han kan være en operativ leder fra dag en. Hva tenker du om det?

– Jeg tror at vi bør gå i en ny retning som parti, og at det er viktigere enn å satse tungt på kontinuitet. Jeg tror vi trenger et bredt, grønt folkeparti som kan ta ansvar for hele bredden i politikken, og svare på de behovene folk har i sin hverdag.

MDG har avholder sitt ekstraordinære landsmøte 26.november.