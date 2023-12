Utesteder ser frem til romjulen: – Viktige dager

UTELIV: Første- og andre juledag er store utelivsdager. For mange utesteder er dagene i romjulen svært viktige dager. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Selv om det går bra for flere utelivsaktører, sliter mange med økte innkjøpspriser. Nå gjør de seg klare til storinnrykk på tampen av året.

Serveringsbransjen melder om høyt trykk. Selv om gjestene dukker opp, står særlig servering- og utelivsbransjen overfor flere utfordringer.

Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv forteller at økte innkjøpspriser er den soleklart største utfordringen.



– Det har vært økonomisk krevende år for serveringsbransjen, ikke på grunn av mindre etterspørsel, men på grunn av økte kostnader, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv.

Utesteder TV 2 har snakket med forteller at 2023 har vært et bra år for utelivet.

Men på grunn av høye innkjøpspriser, har marginene krympet.

– Da blir det vanskelig med overskudd. Vi sliter med å henge med i prisøkningene. Det er en grense for hva publikum er villige til å betale.

ETTER JUL: Ifølge Ole Michael Bjørndal i NHO er det vanlig å stramme inn på forbruket etter jul. Men før det skal mange gå ut og kose seg i romjulen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Det sier Christian Vold. Han er styreleder i Festiviteten Bar & Scene i Hamar.

For litt over en uke siden satte Norges Bank opp renta nok en gang.

– Ikke alle restauranter eller barer klarer seg når folk snur på krona og bruker mindre penger ute på byen enn før, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv.

Han viser til SSBs omsetningsindeks, som viser at omsetningen i overnatting og servering går ned.

Viktige dager i vente

Ifølge NHO er de siste to månedene i året ofte et være eller ikke være for serveringsbransjen.

– Særlig viktig er julebordsesongen, og det er mye som tyder på at det jevnt over har vært en god julebordsesong, som jo er veldig bra og noe bransjen absolutt trenger.

Og de dagene etter jul, er også viktig for mange i utelivsbransjen.

VIL UT: Når man er lei av julemiddag og familie, vil mange ut og kose seg med venner og bekjente. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Romjulssesongen er derimot en periode med svært godt besøk litt utenfor de største norske byene, hvor folk ofte skal på byen etter å ha dratt hjem til familien jul.

Venter storinnrykk

Ifølge Christian Vold er romjulsdagene alltid de beste dagene på byen i Hamar.

– Hamar er en liten by, og det er mange som kommer hjem til jul. I tillegg er det også en tid hvor folk skal ut og møte venner og bekjente, sier Vold.

Han driver også flere andre restauranter og barer i byen.

– Det er viktig med gode dager i romjulen for vår økonomi.

Også Jon Terje Johnsen i Tønsberg gjør klar for storinnrykk i romjulen.

– Det er vinterens største dager for oss. Vi tjener mer enn dobbelt så mye som en helt vanlig lørdag.

Johnsen driver Foyn Nightlife som ligger langs Brygga i Tønsberg.



Ifølge ham er de siste dagene i året svært viktig for dem økonomisk.

INVITERER TIL FEST: Foyn ønsker alle Vestfoldere velkommen tilbake til byen. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Dette utgjør over ti prosent av den totale omsetningen i hele desember, sier Johnsen til TV 2.

Ser lyst på tiden som kommer

Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv sier de frykter det første kvartalet neste år blir tøft for enkelte restauranter.



– Etter jul er det vanlig å stramme inn på forbruket, og færre går ut og koser seg. Når inkassobyråene melder om økte betalingsproblemer hos restaurantene nå, tror vi at det vil vise seg på konkurstallene når julebordsesongen er over.

Likevel er han optimistisk på vegne av medlemsbedriftene.

– Ser man mer langsiktig på det i årene som kommer, er det ting som tyder på at serveringsbransjen bare vil øke i omfang og verdiskaping. Men litt ulendt terreng venter oss nok først, sier Bjørndal.

Johnsen i Tønsberg ser heller ikke mørkt på våren.



– Jeg tror folk fortsatt vil ta seg råd til å unne seg. Men først må vi gjennom en blåmandag etter jula, da det vanligvis roligere periode for oss i utelivet, sier Foyn-driveren.