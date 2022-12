Utenlandske klienter fortsatt ukjent for Støre

Fredag fikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tre nye statssekretærer med på laget.

En av dem er Kristoffer Thoner. Han kommer fra en stilling som juniorpartner i konsulenthuset McKinsey, der han har vært pålagt taushetsplikt om hvilke klienter han har jobbet med.

Som TV 2 kunne skrev fredag, har det vært ukjent også for Støre hvem Thoner har løst oppgaver for.

Onsdag kunne TV 2 melde at en av klientene Thoner jobbet med i McKinsey, var Telenor. Men Thoner har også vært involvert i prosjekter med to utenlandske selskaper det siste året. Støre sier han fremdeles ikke vet hvilke selskaper det er snakk om.

– Nei, det gjør jeg ikke, sier Støre til TV 2.

– Men jeg forstår på det McKinsey har sagt, at de har tatt kontakt med de selskapene for å få deres tillatelse. Så får vi avvente hva utfallet av det blir.

Forsvarer snuoperasjon

Statsministeren ga så sent som tirsdag uttrykk for at den hemmelige kundelisten var «uproblematisk», og at han ikke ville utfordre konfidensialitetsavtalen mellom Thoner og McKinsey. Onsdag sendte Statsministerens kontor (SMK) likevel et brev til McKinsey.

Dette skjer etter at flere partier – inkludert regjeringspartner Sp – har gitt uttrykk for misnøye med hemmeligholdet.

Støre forklarer snuoperasjonen slik:

– Vi fikk signaler om at McKinsey nå var i dialog med de som Kristoffer har jobbet for, med sikte på å kunne si noe om det. Det syns jeg er positivt. Vi mener jo at åpenhet er det beste. På det grunnlaget sendte vi det brevet, for iallfall å få avklart at de som har øverste ansvar på Statsministerens kontor, kan vite hvem han har jobbet for. Det er en trygghet i forhold til habilitetsvurderinger som alle som jobber i slike stillinger må gjøre til daglig.

TV 2 har fått innsyn i brevet fra SMK, der det fremgår at de ønsker at Thoner får samtykke fra selskapet om å informere statsministeren, stabssjefen, regjeringsråden og ekspedisjonssjef i administrativ og konstitusjonell avdeling ved SMK om kundene han jobbet med i sin siste ansettelsesperiode i McKinsey. Det er ikke bedt om innsyn for en generell offentliggjøring.

Brevet ble sendt 13.40 onsdag ettermiddag opplyser SMK til TV 2. Dette var etter at Telenor og McKinsey hadde opplyst om at Thoner har vært innleid konsulent for telegiganten.

UTDRAG FRA BREVET Foto: Skjermdump

Fram til tirsdag var holdningen ved Statsministerens kontor at Thoner kunne vurdere sin egen habilitet fra sak til sak.

Nå er vurderingen en annen:

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sier Kristine Kallset (Ap), statssekretær ved Statsministerens kontor, i en skriftlig uttalelse til TV 2.

– I utgangspunktet vil Kristoffer være varsom med å jobbe med saker som handler om Telenor. Habilitet må vurderes fra sak til sak på vanlig måte, legger hun til.

På vakt om Telenor

På spørsmål om hvordan regjeringen vil håndtere saker som angår Telenor, svarer Støre at Thoner da må tenke igjennom om habiliteten kan bli utfordret.

– Da skal han ikke jobbe med en slik sak, sier Støre.

– Det er ikke forbudt å jobbe med Telenor som selskap, men hvis det er tvil om de avklaringene, så har vi godt erfarne folk ved Statsministerens kontor som kan gi råd.

Statsministeren understreker at han har godt håp om at han selv og den øverste ledelsen ved SMK nå kan få innsyn i resten av kundelisten.

McKinsey lover åpenhet

Robin Idland Krüger, som er kommunikasjonssjef for McKinsey i Norge, bekrefter at selskapet nå jobber for dette.

– Vi er bundet av kontraktsrettslige forpliktelser med våre klienter, og det er kun de som med sitt samtykke kan bidra til å oppheve Thoner helt eller delvis fra taushetsplikten. Vi kan derfor ikke forskuttere utfall av eller varighet på denne prosessen, men ønsker å bidra til raske avklaringer fordi vi tror det er det beste for alle parter, skriver Krüger i en epost.

Thoner bekrefter selv at taushetsplikten er opphevet for Telenor.

– Jeg er glad for at McKinsey nå har bekreftet at jeg kan være åpen om at Telenor er en av kundene jeg har jobbet med, og for at de har satt i gang med å innhente samtykke fra de andre, sier han.

Thoner og Krüger har for øvrig begge vært reportere i TV 2 før de begynte i McKinsey. Thoner mellom 2012 og 2016. Krüger mellom 2005 og 2017.

Venter på svar

Thoner har fra før fortalt at han det siste året har vært involvert i arbeid for tre klienter i McKinsey – to i utlandet og én med hovedkontor i Norge. Prosjektene har vært innen medier, underholdning, ehandel og telekom, og prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa.

– Dette er den norske klienten Kristoffer har arbeidet med, bekrefter Krüger.

– Han har også arbeidet med to andre utenlandske klienter. For disse har vi startet prosessen med å innhente samtykker, men fordi dette er utenlandske selskaper forventer vi at det vil ta noe tid. Vi har ikke anledning til å oppheve taushetsplikten uten deres samtykke.