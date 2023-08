Utenfor huset er det helt tørt. Likevel skjedde dette

KJELLEREN FULL: Til tross for at pumpene går døgnet rundt, kommer det stadig inn nye mengder med vann i kjelleren. Foto: Privat

Så seint som første mai flyttet Heidi Røine Strømsnes (62) fra Bodø til Otta.

Deler av sommeren har hun brukt til å pusse opp kjelleren.

– Jeg var akkurat ferdig med siste strøket etter å ha malt kjelleren og pusset opp vaskerommet. Dette var seint tirsdag kveld og malingen hadde knapt tørket, forklarer Røine Strømsnes.

Så kom uværet og nedbøren, uten at hun la noe spesielt merke til det.

NYMALT: Kjelleren var nymalt på tirsdag. Natt til onsdag var det dette synet som møtte Heidi Røine Strømsnes. Foto: Privat

– Da jeg gikk ned i kjelleren igjen på onsdag morgen, var det plutselig opp mot en meter med vann der, forklarer hun.

– Hva tenkte du da?

– Oi. Det var helt uvirkelig. Det var ikke noe koselig syn, forteller hun.

Holder pumpevakt

Huset hun bor i grenser til elva i Otta. Der er det bygd en voll som skal forhindre at vannet trenger inn over eiendommene.

Utenfor huset til Røine Strømsnes er det merkelig nok tørt.

– Men hvor kommer vannet fra?



– Det er grunnvannet som kommer opp nede i kjelleren. Nå står det ei pumpe og går, men vannet minker ikke i det hele tatt, forteller hun.

Hun er ikke evakuert, men bor delvis hjemme. Strømmen er slått av i deler av huset fordi hun er redd for at det skal oppstå kortslutning.

GALGENHUMOR: Til tross for at det er store skader i kjelleren, velger Heidi Røine Strømsnes å se litt lys i enden tunellen. – Det er tross alt bare vann, sier hun. Foto: Privat

– Akkurat nå sitter jeg pumpevakt, og det har jeg gjort i hele natt. Pumpen har stått og gått hele tiden, og det gjør den fortsatt, forteller hun.

Skjult vann

Forsikringsselskaper ber folk om å passe på, selv om ting tilsynelatende ser tørt ut.

– Naturhendelser påvirker grunnvann på mange ulike måter. Det kan skje mye nede i bakken vi ikke ser. Er det for eksempel fjell under jorda, så kan det påvirke vannet under huset, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i IF forsikring.

OPPMERKSOM: Til nå har IF og Sigmund Clementz mottatt 850 skader. Foto: Ole Thomas Halvosen/TV2

Clementz mener vi går inn i en ny fase med skader, og ber derfor folk være ekstra oppmerksomme.

– Nå skal alt vannet ut til havet, og vil da flytte på seg. Det kan gjøre at folk som til nå ikke har blitt rammet, kan risikere vannskader, forteller han.

Ingen vits

Røine Strømsnes har vært i kontakt med forsikringsselskapet sitt, men har fått beskjed om at det ikke er noen vits i at de kommer før vannet er borte.

– Hvor store skader er det i kjelleren tror du?

– Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å komme ned i kjelleren på grunn av alt vannet, men jeg hadde pappesker med deler av flyttelasset mitt fortsatt stående der. Det er blant annet telt og soveposer, pluss vaskemaskin og tørketrommel. I tillegg var alt oppusset, forteller hun.

PUMPEVAKT: Hele døgnet går pumpene, men vannstanden vil ikke synke i kjelleren. Foto: Privat

Situasjonen er svært fortvilende.

Det er mange som trenger hjelp fra både kommune og brannvesen nå, men hun må ta tiden til hjelp.

I fortvilelsen la Røine Strømsnes ut et innlegg på Facebook:

«Takk til Hans som ordna mæ basseng i kjelleren»

– Litt galgenhumor må man ha. Man kan ikke gjøre noen annet. Det er jo tross alt bare vann, ler hun.

Hun har fått mange telefoner fra folk fra hele landet som har kommet med sympati over situasjonene som hun har havnet i.

– Det gir god støtte nå når det står på, forteller hun.

ØDELEGGELSER: Vannet står fortsatt langt oppe på veggen nede i kjelleren. Foto: Privat

Bodøværingen har ofte fått høre at Nord-Norge nå bader i sol og høye temperaturer.

– Jeg har et par unger i Bodø som minner meg på det, så jeg vet hvordan det er i nord nå, sier hun.

På plenen ligger det slanger som skal lede vannet ut og bort fra kjelleren.

– Angrer du på at du flyttet sørover?

– Nei, jeg gjør ikke det. Vi hadde godt vær her på Otta før sommeren, også vet jeg hvordan Bodø og Nord-Norge pleier å ha det værmessig, ler Heidi Røine Strømsnes i all fortvilelsen hun har havnet i som følge av ekstremværet.