I fjor sommer ble det kjent at daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) hadde utnevnt to av sine beste venner til viktige verv i kultursektoren, og foreslått en tredje.

Fredag ettermiddag, over sju måneder senere, bekrefter Økokrim at de har etterforsket sakene siden oktober.

Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO), forteller at dette sannsynligvis er første gang en sentral politiker er blitt etterforsket av politiet i en lignende sak.

– Det tror jeg er uten sidestykke, sier han til TV 2.

Dette er habilitetsfeilene til Trettebergstuen: Oppnevnelse av Bård Nylund til medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalgetnovember 2021.

Spilte inn Bård Nylund til verv som medlem i Mannsutvalget sommeren 2022.

Forslag av Tina Stiegler til vervet som styremedlem i styre til Den Nationale Scene vinteren/våren 2023.

Oppnevnelse av Bård Nylund som styrerepresentant i Norsk Folkemuseum april 2023.

Oppnevnelse av Renate Larsen til styremedlem i Den Norske Opera & Ballett juni 2023.

Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen (UiB) sier det er oppsiktsvekkende at Trettebergstuen etterforskes for noe som skjedde mens hun var statsråd.

– Det er det som er det spektakulære her, sier han.

– Jeg kan ikke komme på andre saker i moderne tid der en tidligere statsråd er blitt etterforsket for forhold som skjedde mens vedkommende var statsråd.

Ikke overraskende

Kontrollkomiteen på Stortinget besluttet i september å sende over Trettebergstuen-sakene til Riksadvokaten.

Sånt sett er det ikke spesielt overraskende at Økokrim etterforsker saken, ifølge Smith.

– Dette virker mer som en bekreftelse på at påtalemyndigheten har mottatt saken, enn at den har avdekket noe nytt. Hadde meldingen gått ut på at hun ble siktet, hadde det vært mer oppsiktsvekkende, utdyper han.

Det hadde også vært mer dramatisk dersom Økokrim hadde tatt på seg å etterforske saken på egen hånd, uten påskudd fra Stortinget, ifølge professoren.

– Hvorfor har det landet på bordet til Økokrim, tror du?



– Jeg er egentlig litt overrasket, men tenker at det kan ha noe med sakens økonomiske side å gjøre, svarer Smith.

Styrevervene som vennene til Trettebergstuen fikk, var verdt henholdsvis 278.000 og 152.600 kroner ifølge Nettavisen.

– Risikerer de som ble oppnevnt til styrene å få straff?

– Det er vanskelig å tenke seg, med mindre de skulle ha tatt i bruk utilbørlig innflytelse over Trettebergstuen, for eksempel med bestikkelser også videre. Men det som er offentlig kjent gir ikke grunn til å tro noe slikt, så svaret er vel nei.

– Skal gjelde likt

UiB-professor Holmøyvik mener det er bra for tilliten til systemet at Trettebergstuen nå etterforskes.

– Handlingene til de som sitter på toppen skal etterforskes, og de skal ansvarliggjøres for feilene de gjør. Trettebergstuen har blitt holdt ansvarlig politisk ved at hun måtte gå av, men loven skal også gjelde likt for alle, sier han.

Samtidig sier Holmøyvik at det er viktig å understreke at Trettebergstuen ikke er siktet for noe, og at det ikke er sikkert at hun blir det.

– En etterforskning er ikke en konstatering av skyld. Dette handler om å få klarlagt faktum, og hun skal være uskyldig til det motsatte er bevist.

Nå er det opp til Økokrim å vurdere om forholdene Trettebergstuen etterforskes for er så alvorlige at de kan være straffbare, forklarer Holmøyvik.

– Langt fra alle saksbehandlingsfeil er det. Saksbehandlingsfeil skjer hver dag i forvaltningen. Det Økokrim skal vurdere, er om dette er grove pliktbrudd.

Forskjeller mellom sakene

Arbeiderpartiet-nestleder Tonje Brenna var også involvert i en habilitetssak i sommer, da det ble kjent at hun hadde utnevnt Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandforbundet.

Eivind Smith trekker frem at det i Frode Elgesems tilfelle bare var snakk om et honorar på 2000 kroner per møte, og at han aldri skal ha deltatt på noen av dem.

Økokrim valgte også å ikke etterforske aksjeskandalen til Erna Solberg, selv om de ikke kunne utelukke at ektemannen Sindre Finnes drev med innsidehandel da førstnevnte var statsminister.

– Hva er forskjellene her?

– En rimelig forklaring på det, kan vel være at Økokrim tror på det Solberg har forklart selv, sier professoren.

Høyre-lederen har hele tiden nektet for å ha gitt Finnes innsideinformasjon da de bodde i statsministerboligen.

– Det er på det rene at Trettebergstuen faktisk har brakt navnene til de som ble oppnevnt, på banen, legger Smith til.