– Uten 22. juli, hadde nok ikke jeg vært statsråd

Fra vinduet til den nye kulturministerens kontor, kan hun se regjeringskvartalet.

Det var der hun jobbet, da som statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, 22. juli 2011.

Hun fulgte med på tiden. Klokken 15.00 hadde hun en avtale utenfor Høyblokka.

Da skulle hennes syv år gamle datter, Katarina, bli hentet av en venn og kjørt til AUFs sommerleir på Utøya.

SÅRT: Tolv år senere, er det fremdeles sårt å snakke om 22. juli for Jaffery. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Men tidspunktet ble flyttet til litt tidligere, også møttes vi på Youngstorget, sier Lubna Jaffery.

Hun husket det godt; hvordan hun smilte og vinket farvel til datteren før hun selv dro til Torggata.

– Jeg skulle handle noen ting til bursdagen hennes, som er noen dager etterpå.

REGJERINGSKVARTALET: Slik så Regjeringskvartalet ut like etter bomben gikk av 22.juli 2011 klokken 15.25. Foto: Luca Kleve-Ruud / Samfoto

Klokken 15.25 gikk bomben i regjeringskvartalet av.

– Da sto jeg i en butikk. Hyllene svaiet og jeg hørte det skingret i glassene. I gatene lå knust glass, alarmer ulte og jeg så folk som tydelig hadde vært tett på.

Verdens tryggeste sted

Lubna Jaffery ble oppringt av venner på Utøya, som var bekymret for henne.

Deriblant kameraten som var på vei med hennes datter til Utøya.

– Vi ble enige om at Utøya var kanskje det tryggeste stedet på jord.

– Så din datter var likevel på vei til Utøya?

– Ja, for det var ingen av oss som visste hva som ville skje den dagen …

Men bilen datteren satt i kjørte feil, og nådde ikke fergen over til Utøya.

FERGEN: Datteren til Lubna Jaffery, nådde ikke fergen over til Utøya. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Den nye kulturministeren vil dog ikke fokusere på sin egen opplevelse av terrordagen.

– Vi hadde flaks både en og to ganger den dagen, men det er underordnet. Dette handler om de som var der. Tiden rundt 22. juli og selve dagen er tung først og fremst på grunn av dem, ikke fordi vi var nære på, sier Jaffery og slår fast:

– På Utøya var det ungdommer som ble drept fordi de trodde på noe, og hadde meninger som noen ikke likte.



Hun rister på hodet. Det er fremdeles vondt å tenke på og snakke om. Smerten av å se partikollegaer og venners dødsannonser og begravelsesinvitasjoner var både fysisk og psykisk.

– Jeg skulle gjerne ha gått i flere, men jeg orket kun å gå i Tore Eikeland sin begravelse. Det gjorde for vondt.

BEGRAVELSE: Hamre kirke på Osterøy var fullsatt da den 21 år gamle AUF-lederen i Hordaland, Tore Eikeland, ble begravet i august 2011. Foto: Marit Hommedal / NTB

Et nytt terrorangrep er mulig

PST sin trusselvurdering av 2023 slår fast at et nytt terrorangrep mot Norge er mulig, hvor islamisme og høyreekstremisme utgjør de største truslene.

Ifølge Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo har seks prosent av befolkningen høyreekstreme holdninger.

Med dagens befolkningstall, utgjør dette nærmere 330.000 personer. Ett tall Jaffery mener man må ta på største alvor.

UTØYA: Slik så det ut dagen etter terrorangrepet på Utøya. PST slår fast at et nytt terroangrep i Norge i 2023, er mulig. Foto: KRIPOS

– Det er veldig farlig, for det handler ikke bare om ord. Vi vet at det også handler om handlinger. Det har vi erfart i Norge flere ganger de siste årene, dessverre.

Kulturministeren knytter dette til utenforskap, og det vil hun gjøre noe med.

– Vi vet at ekstremisme handler om utenforskap, uansett hvilken form for ekstremisme det er. Da søker man et sted der man føler et fellesskap, sier hun og konstaterer:

– Jeg som politiker kan jobbe for å forhindre utenforskap, som igjen kan gjøre at vi får trygge mennesker som lever gode liv.



MÅL: Lubna Jaffery forteller at hun har klare mål for hvordan hun vil bekjempe ekstremisme og utenforskap. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Jaffery mener hennes nye stilling gir henne gode verktøy.

– Som kultur- og likestillingsminister vil jeg bruke mine krefter til å sikre gode lokalsamfunn, der vi har frivillige organisasjoner som bidrar, inkluderer og involverer. Som gir mulighet for folk til å delta.

Ble mobbet for hudfargen

Samtidig erkjenner Lubna Jaffery at det er begrensninger for hva hun kan gjøre.

– Jeg kan ikke vedta at folk ikke skal ha ekstreme og rasistiske holdninger. Det er noe vi sammen må jobbe for.

Det var for å motvirke rasisme, at hun som 15-åring meldte seg inn i AUF i 1995.

TIDLIG ENGASJERT: Lubna Jaffery meldte seg inn i AUF i 1995 og ble leder for AUF Hordaland i 1999. Her avbildet i 2000. Foto: Per Løchen / 2000

Som barn av innvandrere fra Pakistan til Bergen, var rasisme noe hun hadde kjent på kroppen flere ganger. Både verbalt og fysisk.

– Jeg ble mobbet og banket. Jeg ble kalt for ting som absolutt er rasistiske, om og om igjen.

Faren ba henne være ekstra tøff, bøye hodet og være dobbelt så god, for rasisme ville ifølge ham aldri gå over.

– Mitt budskap er heller at du aldri må gi deg, og heller ta mot til deg. Det gjelder ikke bare dem som utsettes for det, men også dem ser andre bli utsatt for rasisme eller hat.

For Jaffery var mobbing og økonomisk utenforskap store utfordringer i oppveksten. At hun er der hun er i dag, som en del av og bidragsyter til fellesskapet, takker hun gode medmennesker for.

– Jeg hadde mennesker rundt meg som løftet meg opp. Som når vi ikke hadde penger til å betale kontingent, så hjalp klubben. Jeg fant et fellesskap i idretten og senere politikken.

Vil aldri akseptere hatet

Kulturministeren er igjen mest opptatt av hatet som rammet andre, og viser vei de to minuttene det tar å gå til regjeringskvartalet.

Gjenoppbyggingen pågår for fullt.

GJENOPPBYGGES: Arbeidet med gjenoppbyggingen av Regjeringskvartalet pågår. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hun peker på minnesmerket med navnene på de 77 drepte: 8 ved regjeringskvartalet, 69 på Utøya.

De var partifeller og nære venner.



– Når du ser på navnene på de som mistet livet sitt den dagen, så blir du preget av det, sier hun og lar øynene fare over den lange listen.

MINNETAVLE: 77 personer ble drept 22. juli 2011. – Det gjør inntrykk å se alle navnene, sier Jaffery. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hatet som rammet dem og som fremdeles lever i Norge, er noe hun aldri vil akseptere.

– Flere av de vi ser på tavlen her hadde hatt sentrale posisjoner i regjeringsapparatet i dag, hvis ikke 22. juli hadde hendt. Det er ikke sikkert at jeg hadde vært statsråd. Jeg hadde nok ikke det. Det kan hende noen av de andre hadde hatt min plass da.

– Hva tenker du om det?

– Når vi opplever at folk som har engasjert seg mister livet sitt på grunn av det, så er det bare veldig, veldig vondt. Vi trenger at ungdom engasjerer seg i politikken, i alle partier, og det skal være trygt å gjøre det, konstaterer kulturminister Lubna Jaffery.