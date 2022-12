Utelukker ikke kampvotering

Mens julefreden langsomt senker seg i et vinterkaldt Oslo, er temperaturen i ferd med å øke i SV.

Til våren kan partiet gå inn i en tøff lederkamp.

Kari Elisabeth Kaski, SVs profilerte finanstopp på Stortinget, har vært taus siden Audun Lysbakken overraskende kunngjorde sin avgang for en måned siden. Men i et intervju med VG torsdag tok hun endelig bladet fra munnen. Kaski sier hun fremdeles ikke har tatt noen endelig beslutning, men åpner i intervjuet for å stille som kandidat i ledervalget.

Fredag fulgte nestleder Kirsti Bergstø opp ved å lansere seg selv som kandidat i et intervju med NRK.

Til TV 2 sier Bergstø at det særlig var to ting som fikk henne til å bestemme seg: Oppfordringer fra mennesker rundt omkring i landet som har heiet og håpet på henne. Og løfter om hjelp til å få ting til å fungere på hjemmebane.

– Det handler om familiesituasjonen min. Jeg er alenemor, og da er det en kabal som skal gå opp, sier Bergstø.

I PERMISJON: Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson. For tida er hun ute i foreldrepermisjon. Foto: Nico Sollie / TV 2

Snakket med Kaski

Bergstø forteller videre at hun ikke ønsket at beslutningen skulle komme overraskende på Kaski, som er i mammapersmisjon.

Derfor gikk det noen dager fra Bergstø informerte valgkomiteen om sin beslutning, til hun gikk ut offentlig med at hun har bestemt seg for å stille som lederkandidat.

Fredag kom muligheten til å fortelle nyheten direkte til Kaski, foreller hun.

– Det var en fin samtale, sier Bergstø.

Hun vil ikke gå inn på hva de to snakket om, men sier det er viktig i debatten framover å ta hensyn til at Kaski er i permisjon.

Ifølge Bergstø er personvalg alltid politiske i bunn.

– Da er det bra å ha flere kandidater å velge imellom, fastslår nestlederen.

– Hvordan er du annerledes enn Kaski?

– Vi har litt ulik tilnærming til politiske spørsmål. På noen områder er det litt spennvidde i partiet, for eksempel i kraftspørsmålet. Jeg syns det er helt sentralt at vi jobber for å få politisk kontroll over kraften vår, den skal ikke være en hvilken som helst vare på et marked. Men også at kampen mot klimaendringene skjer på en måte som ivaretar urørt natur og sikrer reinbeiteland.

PARTITOPP: Kirsti Bergstø har vært nestleder i SV siden 2017. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Forberedt på kamp

I intervjuet med VG torsdag gjorde Kaski det klart at hun ikke har tenkt å slåss for å bli partileder.

– Jeg vil ikke inn i en kamp på landsmøtet. Jeg synes ikke kampvotering er en god måte å velge ny partileder på, sier Kaski til VG.

Kaski har ikke ønsket å utdype overfor TV 2, men sier til VG at hun ikke vil utfordre Bergstø dersom valgkomiteen innstiller sistnevnte til ny partileder.

Bergstø er derimot forberedt på at ledervalget kan ende med kampvotering på landsmøtet.

– Ingen kan stille krav om at innstillingen skal være enstemmig. Det er allerede tydelig at ulike folk mener ulike ting og har forskjellige folk som sine foretrukne. Og det er først og fremst bra, sier Bergstø til TV 2.

– Så du utelukker det ikke?

– Det ville ha vært dumt både å utelukke det og å si at man skulle være klar for det. Det er en prosess som skal gå, og en situasjon man må ta stilling til hvis det skulle bli aktuelt.

Innstilling i februar

Den nye partilederen skal velges på SVs landsmøte i mars. Men allerede 1. februar skal valgkomiteen lande sin innstilling.

– Det er et poeng å sette sammen en ledelse som fungerer godt i lag, sier valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt til TV 2.

Fra før er Bergstø formelt spilt inn som partileder av Rogaland SV. Oslo SV har formelt spilt inn Kaski. I tillegg har Sosialistisk Ungdom gitt støtte til Kaski som ny partileder. Men for mange fylkeslag har det vært krevende å spille inn navn – blant annet fordi det har vært så uklart hvem som faktisk vil stille.

Valgkomiteens leder, Pål Julius Skogholt, viser til at det akkurat nå er Bergstø og Kaski som er aktuelle. SVs andre nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, har gitt uttrykk for at han er skeptisk til å stille.

– Vi har dialog med både Bergstø og Kaski. Ingen av dem har avvist å bli leder, sier han.