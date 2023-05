Utelivet forbereder seg på storinnrykk

Utested forteller at de skal ha medarbeidere på kaia som skal geleide vei.

Forrige helg ble Oslo sentrum fylt opp av feststemte bergensere. Denne helgen kommer tusenvis av unge amerikanere.

Onsdag ankret USS Gerald R. Ford opp utenfor Oslo. På grunn av koronapandemien er dette det første stedet mannskapet på rundt 4500 personer har fått gå i land på lenge.

Sier de skal oppføre seg

USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, spøkte mandag med at det kan bli fuktig og trangt på puber og restauranter i Oslo når skipet ankommer hovedstaden.

– Jeg er litt bekymret for det. Jeg tror det blir nærmere 5000 sjøfolk hvis du teller med de andre skipene som følger med, sa ambassadøren til NTB på mandag.

Kaptein Rick Burgess sa at han nesten var overrasket over hvor mye mannskapet gleder seg til å besøke Oslo, men at de kommer til å oppføre seg.

FORVENTNINGSFULLE: Kaptein Rick Burgess fikk besøk av den norske forsvarssjefen under innseglingen til Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– «On site»

Regionsjef i Rekom Group, Adrian Sneen forteller at utestedet Heidis Bierbar i Oslo sentrum skal godta amerikanske dollar i helgen.

– Vi tviler på at de har norske kroner på innerlomma, så vi helgarderer oss der. Vi ser fram til å ta imot grønne sedler, sier Sneen.



Det var nettavisen Børsen som meldte om dette først.

Selv om de godtar amerikansk valuta, skal utvalget være det samme.

– Jeg tenker at de skal få gleden av en god Oslo-Ringnes, sier Sneen til TV 2.

Utestedet skal også ha egne medarbeidere på kaia som skal spre god stemning og geleide vei til utestedet.

– Vi vil vise tilstedeværelse. Vi pleier å gjøre det når det er femmila også. Det er sånn vi liker å være. Det er gøy for oss å være «on site» på den måten der.

Han forteller at de oppbemanner på alle områder – også vektere.

– Pleier å være greie

Karl-Henning Svendsen er sjef for Noho Norway som blant annet eier utestedene Kulturhuset, Youngs, The Dubliner og Elsker.

Han forteller at de forbereder seg på en travel helg.

– Sola pleier å være vår beste selger og det er meldt strålende sol. Derfor planlegger vi for at det kommer til å være mange mennesker på byen i helgen, sier Svendsen til TV 2.

Karl-Henning Svendsen, sjef for utelivsgiganten Noho, på Kulturhuset i Oslo. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi kommer ikke til å godta dollar. Det aller meste av salget går over kort uansett.

Han er ikke bekymret for at de amerikanske soldatene skal skape trøbbel.

– Amerikanere pleier å være greie, sier Svendsen.

– Så dere skal ikke ha Budweizer i krana til helgen?

– Nei, vi har det vi har.