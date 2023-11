Ute i kulden i flere tiår – helt til nå

Lette strøk med penselen glir over lerret.

Mørke, mystikk og aldri så lite magi siver inn over det som skal bli et kystlandskap.

De som kjenner ham, vet at noe mangler.

– Så skal det ligge et skip utpå her, sier kunstneren.



For skip, store overdådige seilskuter, er utvilsomt 79-åringens merkevare.

MÅNEN: En solnedgang eller fullmåne er ikke sjelden i kost i Storm Juliussens malerier. Foto: Line Hausken / TV 2

De rolige omgivelsene maleriet portretterer står i sterk kontrast til det overdådige, trange atelieret han maler i.



Det er her Ivan Storm Juliussen er i sitt ess.

Men 79-åringen maler ikke for å få ros av kritikere, det har han for lengst gitt opp.



– Jeg er ganske uortodoks, for alt i dag er jo stort sett moderne. Så kommer et fossil som meg inn i bildet, sier Storm Juliussen.



Helt til det plutselig en dag plinget i telefonen.

– De er ganske så modige, vil jeg si.



ATELIER: Ivan Storm Juliussens atelier er et lite museum i seg selv, med både private bilder, religiøse innslag og alt annet mellom himmel og jord. Foto: Line Hausken / TV 2

En maler for både Kongen og folket

Skal du kjøpe et Storm Juliussen-maleri, kommer du ikke utenom å måtte telle tusenlappene. 79-åringen er utvilsomt populær.

I en av hans private salgsutstillinger ble det i løpet av noen dager solgt malerier for 1,6 millioner.

Jærbuen kan også skryte av å ha et maleri hengende på Slottet.

Han ekstraordinære, smått eksotiske personlighet har både stjålet hjerter og skapt overskrifter.

– For meg er ikke maleriet bare en jobb, det er et liv, sier han.



Bare barten kan tenkes å være verdt en overskrift i seg selv.

STUA: Kunstneren sier selv han elsker maksimalisme og overdådighet, noe som gjenspeiles i 79-åringens stue. Forøvrig bor han i en ombygget låve. Foto: Line Hausken / TV 2

Dette til tross, Ivan Storm Juliussen har ikke høstet ros fra kultureliten. Kommentatorer og kritikere har kalt stilen hans billig og lite utfordrende.

Aftenbladets kunstkritiker Trond Borgen skrev blant annet i 2003:

«Juliussen er det jo ingen som tar seriøst, som annet enn en dyktig markedsmanipulator»

– Det er noen folk som visstnok skal ha hele vettet, og bestemmer hva som er kunst og ikke, sier Storm Juliussen.



Han har heller aldri blitt invitert til å stilles ut i et offentlig galleri.



Inntil nå.

– De tar en stor risk disse på galleriet. Å komme i unåde med det gemene hop av kritikere, sier kunstneren.

– På overtid

Kinokino Kunstsal i Sandnes valgte å ta nettopp den risikoen, og lørdag ettermiddag åpner Ivan Storm Juliussens aller første offentlige utstilling.

SKUTER: Mange av Storm Juliussens bilder har maritime motiv, men ikke alle. Han maler også landskapsmalerier og religiøse motiver. Foto: Line Hausken / TV 2

På nettsiden deres står det svart på hvitt at de forventer kritikk. Informasjonen om utstilling bekrefter det kunstneren selv tenker.

«Vi vet at beslutningen om å vise verk av Storm Juliussen er kontroversiell.»



Kurator Karin Sunderø forsto tidlig hva de hadde begitt seg ut på, allerede første gang hun kontaktet 79-åringen.

– Når vi da landet på Ivan og ringte til han, ble det bare helt stille i telefonen, forteller hun.

KURATOR: Karin Sunderø, ved Kinokino Kunstsal i Sandnes er kurator for utstillingen. Hun kaller Ivan Storm Juliussen et «fenomen». Foto: Line Hausken / TV 2

Andre enden av telefonlinjen var stille lenge.

– Det første han sa var ikke ja eller nei, det var «tør du det?»

Kuratoren var ikke i tvil om at det absolutt var noe de turte.

Hun kaller Storm Juliussen et «gesamtkunstverk», at både mannen, livet hans og kunstnerskapet er et eget kunstverk i seg selv.



– Det er på overtid at han får en offentlig utstilling, sier Sunderø.

Spiller på «skamskutte» gitarer

Selv har kunstneren naturligvis planer om å starte utstillingen med et smell.

79-åringen spiller nemlig i band, og de benytter like gjerne sjansen til å ha konsert.

– Vi spiller en blanding av country, blues og rock n' roll, gliser vokalist i bandet Skamskutt, Bright Owen.



VITSER: De to vennene og bandkollegene har det morsomt med å vitse både med alder og stil. Foto: Line Hausken / TV 2

Navnet stammer fra Storm Juliussens egen glede i å skyte hull i gitarene med hagle.

– Det blir ikke for hardt for publikum, da?



– Vi skal ikke skyte på dem da, men det kan jo bli noenlunde «skamskutt» lyd, for vi holder ganske godt trykk, svarer 79-åringen.



Selv har han måttet la planleggingen av utstillingen ligge i Kinokinos hender, som har hentet kunstverk fra de siste 30 årene ut til galleriet.

De mange kommentarene han har fått fra kritikerne sitter fremdeles godt plantet i minnet, men han håper og tror folk vil komme, også bare for å se bildene.

– Dette er jo forståelig, så det gjør det litt enkelt for folk å komme, for da kan de gå ut igjen uten å føle seg som en kunstidiot, sier 79-åringen.

I UTSTILLINGEN: Kinokino skal vise Storm Juliussen-maleriene i to uker. Foto: Line Hausken / TV 2

– Folk sier «Nei, eg har kje greia på kunst, eg», men det har de faktisk, sier Storm Juliussen.



Selv regner han med at det at ikke bare blir hans første, men også siste offentlige utstilling.



Men det har han sagt før.