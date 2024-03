«Ute av kontroll» i 45 år

«Russefeiringen har kommet ut av kontroll»

Jonas Gahr Støre, 2024

I 1979 flyttet arbeiderpartiregjeringen eksamen til etter 17. mai. Målet skal ha vært å dempe russefeiringen, som allerede den gangen ble sett på som en smule vilter.

Men avgangselevene sluttet ikke å feste. De begynte bare tidligere. Og så møtte de bakfulle til eksamen. Noe som har preget debatten i alle år etterpå.

«Mange av avgangselevene drikker opp alt de har lært. Russefeiringen er ute av kontroll»

NGS-leder Elin Hansen, 1993

I 1993 klinte lederen av datidens svar på Elevorganisasjonen (NGS) til i et intervju med NTB. Elin Hansen ville ha slutt på dagens feiring og gikk hardt ut mot egne medlemmer.

– Russen feirer ikke bare sin egen avgang i den videregående skolen, mange takker også bokstavelig talt farvel til sin videre karriere, hevdet hun.

Og ba russen utsette feiringen til etter eksamen.

Vanskelig å skille

Uten at det hjalp. For det å skille russefeiringen fra 17. mai har vist seg umulig. Derfor har det meste av debatten handlet om å flytte på eksamen.

Allerede i 1986 anbefalte et utvalg at de skriftlige avgangsprøvene måtte flyttes tilbake til april. Siden har den ene ministeren etter den andre leflet med tanken.

«Hvis eksamen ble avviklet noe tidligere, blir det umulig å feire så hardt som russen gjør i dag»

Utdanningsminister Jon Lilletun, 1998

VILLE FLYTTE EKSAMEN: Jon Lilletun (1945-2006) var kirke- og utdanningsminister fra 1997 til 2000. Foto: Terje Bendiksby

Eksamen er blitt flyttet litt hit og dit. Men med unntak av 1990 har det ikke vært mulig å gjøre seg ferdig med den skriftlige delen før 17. mai.

I 2002 var Kristin Clemet fra Høyre blitt utdanningsminister. Hun skulle i løpet av sin statsrådskarriere innta flere standpunkt. Først ønsket hun en slags kompromissavtale med russen. Målet var en «kortere, tryggere og mer verdig» russefeiring.

«Hun foreslår at skolene inngår avtaler om feiringen med russen. Som motytelse vil hun flytte eksamen til juni»

NTB, 2002

Dette viste seg vanskelig.

– Noe av problemet har hele tiden vært skoleårets lengde og komprimering av eksamen, som også forplanter seg inn i lærernes arbeidsavtaler og da ble det veldig komplisert, sier Kristin Clemet til TV 2 i dag.

SKOLEBESØK: Kristin Clemet som kunnskapsminister i 2002. Foto: Ola A. Thorset

Hun var en av statsrådene som holdt høyest profil i diskusjonen om russefeiringen. Bare tre år etter det første forslaget, endret hun mening.

Ville tilbake til start

Hun ville tilbake til start, hun ønsket å gjeninnføre ordningen med eksamen før 17. mai.

«Kristin Clemet har sett seg lei på at russetida ødelegger eksamen. Nå vil hun flytte eksamen til før 17. mai»

NTB, 2005



– Jeg husker ikke detaljene, men jeg kan tenke meg at den siste løsningen ble foreslått for å unngå å støte på problemet knyttet til skoleårets lovfestede lengde og lærernes arbeidsavtaler, sier Clemet i 2024.

– Også Elevorganisasjonen var imot dette siste forslaget fra 2005, som den politiske ledelsen som kom etter meg eventuelt skulle ha gjennomført.

Høyre tapte valget i 2005 og Clemet gikk av som kunnskapsminister den høsten.

Det er altså lettere sagt enn gjort å lande diskusjonen om eksamen. Slik Kristin Clemet husker det, spilte også forholdet til privatisteksamen inn. Hun ønsker dagens regjering lykke til med å rydde opp.

– Om Nordtun og Støre nå har løst disse problemene, aner jeg ingenting om.

Giskes bekymring

«Jeg ønsker å se nærmere på den tiltagende kommersialiseringen av russefeiringen»



Trond Giske, 2000

En av Clemets etterfølgere, Trond Giske, har også bekymret seg for russetiden, selv om han bare var 34 år gammel den gangen. Han var opptatt av den tiltagende kommersialiseringen allerede i år 2000.

– Kommersialiseringen er blitt sterkere nå. Problemet er blitt større, sier Giske i 2024.

– Tror du Kari Nessa Nordtun kommer lenger enn sine forgjengere med å få kontroll på dette?

– Kari har bein i nesa og har det som trengs til å løse dette. Det viste hun da hun skar gjennom i spørsmålet om mobiltelefon i klasserommet.

MØTTE ELEVER; Kirke- og undervisningsminister Trond Giske på vei for å tale på Elevtinget i 2001. Foto: Gorm Kallestad

Utestenging er ny bekymring

Til alle tider har foreldre og politikere bekymret seg for russen. Det har handlet om alkohol, narkotika, trafikksikkerhet, knuteregler, kommersialisering og sikkerhet.

– Nå er sosial utestenging kommet inn som et nytt argument. Er det en «gamechanger»?

– Nei, det tror jeg ikke. Sosial utestenging er et fenomen som strekker seg langt utover russefeiringen, sier Kristin Clemet.

«Det er på tide å ta et oppgjør med omfanget av russetiden»

Sosialminister Ingjerd Schou (H), 2003.

Russefeiringen har altså vært «ute av kontroll» i mange tiår allerede. I alle fall ifølge dem som uttaler seg i mediene. Kristin Clemet tror generelt at vi, som samfunn, bekymrer oss litt for mye for de unge.

– Det går mye bedre med de aller fleste enn det den offentlige debatten gir inntrykk av.

Samtidig understreker Clemet at det er foreldres rolle å være litt bekymret.

– Vi skal jo passe på dem.

– Vi må få russen til å innse at det er deres egne muligheter senere i livet de ødelegger for.

Lisbet Rugtvedt (SV), 2006

Støre vil flytte festen, ikke eksamen

Nå ønsker statsminister Jonas Gahr Støre en ordning der festen kommer etter eksamen.

– Det var en gang slik at eksamen kom før russefeiringen. I min tid startet russefeiringen kvelden etter at eksamen var ferdig. Jeg tror vi bør komme tilbake dit, sier Støre til VG.



MØTTE 3. KLASSE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på besøk hos Oslo handelsgymnas i 2023. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Dette skal skje allerede i 2026. Samtidig antyder statsministeren at eksamen ikke skal flyttes «på grunn av en fest».

Det kan bety at regjeringen heller vil flytte festen, enn eksamen.

Nøyaktig hvordan dette skal skje er noe regjeringen skal finne ut av sammen med fylkeskommunene.