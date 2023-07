Utbrudd av fugleinfluensa i Finnmark: – Alvorlig

De siste ukene har det blitt påvist fugleinfluensa på villfugler langs Finnmarkskysten, og store mengder døde fugler ligger i flere områder. Det er særlig mange krykkjer som er rammet, men også andre fuglearter, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Utbruddene vi ser ulike steder i Finnmark i år, er større enn vi har sett tidligere. Massedød i tilknytning til fuglefjell har også blitt sett andre steder i Europa de siste årene. Dette er alvorlig, ikke minst for de mest sårbare artene våre, som for eksempel krykkje, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i pressemeldingen.

For å unngå smitte til andre fugler, er det viktig at døde fugler blir fjernet.

– Mattilsynet samarbeider derfor med aktuelle myndigheter for å få på plass best mulige ordninger i de hardest rammede områdene, sier Godal.



Se video:

Lav risiko for mennesker

Godal understreker at Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

– Dette gjelder også i områder der det er påvist fugleinfluensa hos villfugl og det er funnet døde fugler, sier Godal.



SIDE OM SIDE: Ved dette vannet utenfor Vadsø sitter levende måker ved siden av sine falne kamerater. Foto: Geir-Inge Haukås

Samtidig oppfordrer hun folk til å ikke ta på syke eller døde fugler, og la syke fugler være i fred.

– De blir stresset når folk nærmer seg, og er heller ikke i stand til å fly vekk. Fugler som overlever sykdommen, vil kunne forsørge reirungene sine. Syke fugler kan ikke behandles mot fugleinfluensa.



Vurder å holde katten inne

Heller ikke smitte til andre pattedyr som katt eller hund er sannsynlig, ifølge Godal.

– Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det finnes tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval, sier Godal.

Likevel bør man i områder med mange fugler som dør av fugleinfluensa vurdere å holde katter inne og lufte hunder i bånd, for å unngå kontakt med syke eller døde fugler.

– Dette vil også beskytte mot smitte med andre smittsomme sykdommer, som for eksempel salmonella. I tillegg bør syke fugler få være mest mulig i fred fra andre dyr.

Måtte stenge restauranten

Restauranten Havhesten i Vadsø kommune må stenge på grunn av store mengder døde fugler, melder NTB.

– Fuglene holder seg til sine faste steder, og ett av disse stedene er taket på Havhesten. Nå ligger det flere døde fugler strødd over alt, og det har bare blitt uhyggelig. Spyling og vasking hjelper ikke, sier daglig leder Eva Lyngvær til iFinnmark.

Hun forteller at gjester og turister reagerer på synet av de døde fuglene, og at det lukter vondt i området. De har derfor ikke hatt mulighet til å ha uteservering på restauranten, noe de gjerne skulle gjort.

Nå har Lyngvær og partneren Jan-Steve Hellander bestemt seg for å stenge. Lyngvær begrunner avgjørelsen i matsikkerhet og risiko, og at det skal være forsvarlig å drive.

– Det er jo ikke bra hvis noen blir syke av det her. Jeg føler egentlig ikke at det er helt kontroll, og at man ikke helt vet hva dette er. Det er ikke hyggelig, verken for oss eller gjestene, å spise opp i all døden og fordervelsen, sier hun til avisen.