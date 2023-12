Ut mot ribbetriks: – Uaktuelt hjemme hos meg

JUELRIBBE: Det er ikke alle som får til å få sprø svor på ribba. Kanskje er denne nye metoden noe for deg? Foto: Gorm Kallestad

Norsk tradisjon er langtidsstekt juleribbe som gjerne har tilbrakt natten i stekeovnen.

Nå har en konkurrent kommet for å utfordre den tradisjonelle måten å steke ribba på.

Noen elsker den, andre ikke.

Hjemme hos statsbudeie Bodil Nordjore skal det i hvert fall aldri lages TikTok-ribbe til jul.

Christer Rødseth

Sverger til en metode

TV-kokk i God morgen Norge og kjøkkensjef på Vaaghals, Christer Rødseth har ikke prøvd ribbe i airfryer ennå, men at han ikke er ukjent for «luftfrityrkokeren».

– Airfryer kan være en bra greie og det hender jeg bruker den. Men jeg er usikker på dampeprosessen til ribba hvis den stekes i airfryer, sier Rødseth.

Ved et raskt Google-søk skjønner kjøkkensjefen at det blir sprø svor på grunn av vannet man tilsetter i bunnen av airfryeren.

– Det ser ut som det er bra svor på disse bildene hvert fall. Også kan det være fornuftig både tidsmessig og strøm-messig.

Selv sverger han til langtidssteking av juleribba.

– Det blir en haug av timer, men det er den metoden jeg liker best. Det er både trygt og godt.

– Uaktuelt

En som aldri kommer til å legge julemiddagens skjebne i airfryeren er statsbudeie Bodil Nordjore.

– Det er ikke aktuelt å steke ribba i airfryeren hjemme hos meg. Da får jeg ikke det resultatet jeg vil ha på så kort tid.

MATKULTURPRIS: Bodil Nordjore (til høyre) er en norsk kokebokforfatter og matkulturverner. Hun arbeider som høgskolelektor på Høgskolen i Telemark. Her avbildet med Ingrid Espelid Hovig som deler ut matkulturpris for 2005.

Nordjore forteller at hun har skyhøye forventninger til ribba, og sier hun alltid venter med å spise ribbe, pinnekjøtt og annen julemat helt til selve juledagen.

– Jeg skal ha ribbe som smelter på tunga. Den drømmer jeg om og bygger forventninger til hele adventstiden. Da skal den være langtidsstekt, karamellisert og saftig.

Likevel mener statsbudeia at det i enmanns og tomannshusholdninger kan være greit å steke en mindre ribbe i airfryeren – om du riktignok er fornøyd med en helt middels ribbe.

La ut video

Tiktoker og matblogger Kristoffer Kaayne Kaalsaas, @kaaynelagermat, har skrevet boka Airfryday og vet en ting eller to om airfryeren.

På lille julaften i fjor la han ut en TikTok-video der han prøvde å steke ribbe i airfryer.

Kristoffer Kaayne Kaalsaas deler mat-innhold på sosiale medier og har de siste årene etablert seg som en kjent mat-influenser.

Til tross for at svoren ble sprø og ribba ble god, haglet kritikken.

– Hovedkritikken var vel at det bare var noe man ikke kunne eller burde gjøre fordi det ikke var tradisjon, uten å komme med noe særlig mer av en forklaring.

Kaayne sier at han ikke skjønner så mye av kritikken, annet enn at ribba kunne vært tilberedt mer appetittlig.

– Hvis folk ikke vil bruke en airfryer så trenger de jo ikke å gjøre det. Men man må også ta i betraktning nå at folk vil spare penger på strøm, så da kan det være en fin måte å lage ribbe på.

Kaayne mener forskjellen på å bruke airfryer og stekeovn er at det ikke er mulig å steke en ribbe i airfryern over lengre tid. Det gjør at ribba fort kan bli tørr om man ikke tilbereder den riktig.

Mye følelser

Rødseth har selv erfart at julemat-tradisjoner står sterkt hos ribbeglade nordmenn og at man skal være forsiktig med å rote med tradisjonsmatens metoder.

– Jeg skal i hvert fall ikke rote meg borti det, jeg har fått kjeft før, sier han og ler.

Rødseth mener folk må gjøre det de selv føler er riktig for å få den ribba de vil ha.

– Det er mye følelser i tradisjonsmat. Det viktigste er at folk koser seg med deilig ribbe på julekvelden, hvis det er det de foretrekker.

Selv mener også Kaayne at den beste juleribba blir stekt i vanlig stekeovn, men anbefaler likevel airfryeren til de som har dårlig tid og vil spare strøm.

– Jeg vil anbefale å bruke airfryer om du har et lite stykke ribbe du må få brukt opp. Da kan det være et utmerket alternativ. Bare pass på å finne en ribbeoppskrift som gjør at ribba ikke tørker ut.