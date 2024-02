Ut mot ny oppsettning: – En hån

Tidligere denne måneden ble det kjent at Aksel Hennie blir å se i rollen som Jesus i Folketeaterets og Scenekvelders nye oppsettning av «Jesus Christ Superstar».

Denne uka ble det annonsert hvem han skal spille med. Blant hovedrollene er det flere kjente fjes fra artist- og skuespillerbransjen.

Det har skapt frustrasjon hos enkelte i teaterbransjen som TV 2 har vært i kontakt med.

–Synd

«OPPMØTEPLIKT»: Selv om Vidar Helseth stiller seg kritisk til casten i nyoppsettningen er han helt sikker på at han vil se forestillingen. – Jeg er jo blodfan, men forventningene er redusert. Foto: Privat

Vidar Helseth er selvutnevnt musikal-nerd, som forteller at han har sett hundretalls av musikaler både innenlands og utenlands.

Han er tydelig i kritikken mot castingen av «Jesus Christ Superstar».

– Dette er en hån mot profesjonelle utøvere, sier Helseth til TV 2.

Vidar forteller at han, som selv mener han er genuint interessert i musikaler, mistet lysten til å se musikalen da han så casten.

– Det er veldig synd at flinke musikalutøvere må vike for kjente fjes. Jeg mener det er flere i Norge som har vist sitt talent, men ikke får de sentrale rollene i kjente musikaler.

I sosiale medier har flere kommentert rollebesetningen til den aktuelle musikalen.

Sympati for musikalartistene

Stina Steingrim Levvel er utdannet operasanger og har som Vidar Helseth tatt til Facebook for å skrive om den negative reaksjonen på at flere av hovedrollene i musikalen tilsynelatende har lite erfaring med musikalsjangeren.

Levvel mener det handler om å ha evnen til å drive godt skuespill og være en god sanger samtidig, i tillegg til å være en god danser.

– Jeg har veldig sympati for alle de dyktige musikalartistene i bransjen. Musikal, som opera, er et eget fag som krever kompetanse og erfaring og dette mener jeg burde få en høyere anerkjennelse.

Likevel forteller Levvel at hun forstår hvorfor arrangørene gjør som de gjør for å selge billetter.

– Det har også vært en eskalering når det gjelder å caste folk som har kjente navn. Det har ofte vært én eller annen kjendis med tidligere, men denne gangen ser det ut til at hele hovedcastet mer eller mindre er uten erfaring med sjangeren.

ANSVAR: Stina Steingrim Levvel mener ansvaret ligger hos de som caster forestillingene. Foto: Privat

Stolte av casten

Karianne Jæger er produsent og medeier av Scenekvelder, som står bak de største oppsetningene på Folketeateret.

Hun forteller at «Jesus Christ Superstar» først og fremst er en rocke- og popmusikal, der det kunstneriske teamet har jobbet med casting i et år.

– I Norge må vi åpne opp for å kunne lete etter kompetanse i artistmiljøet også, spesielt i denne musikalen, som krever et slikt format. Utøverne på Jesus Christ Superstar representerer alle stor kompetanse innenfor hva som kreves for nettopp denne musikalen.

Videre legger Jæger til at de er veldig stolte over disse ni hovedrollene, og at de på hver sin måte har kvaliteter som ivaretar de krav som stilles.

– Casten har de beste fra bransjen. Publikum kan bare glede seg!

EXECUTIVE PRODUCER: Karianne Jæger er executive producer og medeier av Scenekvelder sammen med Atle Halstensen. Foto: Privat

– Det er ganske vanlig i arbeidslivet at man må jobbe seg oppover og få erfaring for å få de største rollene. Det er jo ikke gitt at en nyutdannet utøver bare sånn uten videre får en hovedrolle på Norges største musikalscene. Det tror jeg alle i bransjen er klar over.



Likevel legger hun til at nyutdannede musikalartister, dansere og skuespillere både står og skal få stå på scenen på Folketeateret.

– Men «Jesus Christ Superstar» er i stor grad artistenes musikal. Her skal man fremføre store og krevende rock- og poplåter, samtidig som man skal fortelle en dramatisk historie. Dermed var det helt naturlig for oss å Iete blant de ypperste artistene i Norge

Ble voldsomt

«MUSIKALNERD»: Vidar Helseth er selvutnevn musikal-nerd. Her på forestilling med datteren Vilde. Foto: Privat

Vidar Helseth poengterer at han er stor fan av blant annet Aksel Hennie, og at kritikken går på han som skuespiller.

– Hennie er en gud, men jeg synes ikke han er en stor musikalartist.

Likevel har Helseth forståelse for valgene som er tatt.

– På en side er jeg forbanna, men på en annen forstår jeg at Norge har et smalt musikal-publikum, og at man er avhengig av kjente fjes for å trekke folk til salen. Men dette ble voldsomt.

Dette sier Stina Steingrim Levvel seg enig i:

– Jeg etterlyser at de som en av Norges største produsenter av musikal kjenner på et større ansvar for å løfte fram dyktige utøvere som har utdannelse innen faget, sier hun og legger til at dette gjelder de fleste scenene i Norge.



– Jeg tenker at det må oppleves fryktelig urettferdig for mange utdannede musikalartister med toppkarakterer fra de beste skolene innen feltet å måtte stå i bakgrunnen. Det arrangeres så vidt jeg vet meget få åpne auditions hvor de får vist seg frem, og ofte får de ikke jobb fordi de ikke har noen arbeidserfaring å vise til. Dette blir en ond sirkel.



Ikke for å selge billetter

Karianne Jæger presiserer at det ikke er slik at Scenekvelder har gått for mange kjente fjes for å kunne selge billetter.

– Musikalen «Miss Saigon», som også er vist på Folketeateret, er et eksempel på det. Vi har rett og slett bare valgt noen av Norges fremste utøvere til å kunne gestalte hovedrollene i «Jesus Christ Superstar». Det er ganske så unikt, og det fortjener publikum.

– Jeg forstår til en viss grad frustrasjonen fra nyutdannede utøvere som ønsker å gjøre musikaler. Det er helt i orden at vi tar den samtalen. Det gir oss muligheten til å forklare hvilke kunstneriske valg som ligger bak når vi caster til de ulike musikalene. Scenekvelder tar vare på miljøet, og vi kommer til å fortsette å ta vare på miljøet.