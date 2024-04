Ut mot Mehls våpenforsvar: – Importerte talepunkter fra USA

Økningen i antallet drap med skytevåpen i Norge har ført til ny debatt om innstramminger i våpenloven.

TV 2 har fått nye tall, som viser at det også er sterk økning i antallet nye våpeneiere. Se tall lenger ned.

– Det har vært en kraftig økning i antall våpenlisenser, og vi mener det er grunn til å tro at dagens regelverk ikke er godt nok. Det betyr at det er en risiko for at folk som ikke bør ha våpen har tilgang på det, advarer Unneland.

Men justisminister Emilie Mehl har blankt avvist å vurdere endringer i våpenloven etter blant annet familiedrapene i år, der sju personer er drept av antatte gjerningsmenn som hadde våpenlisens på jaktvåpen.



FOR TIDLIG: Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil foreløpig ikke vurdere innstramminger i våpenloven Foto: Jonas Been Henriksen

– Skytevåpen er skadelig, men det er ikke våpenet i seg selv, det er personen som bruker det. Det er også andre typer våpen man kan bruke, for eksempel kniver som de fleste har hjemme. Vi kommer uansett hva vi gjør ikke til å kunne helgardere oss, sa Mehl til TV 2 i forrige uke.

Unneland, som er SVs justispolitiske talsperson, reagerer sterkt på Mehls fredning av våpenloven.

– Vi har sett i drapene den siste tiden at skytevåpen brukes mer. Det er fremdeles sånn at det vanligste drapsvåpenet i Norge er kniv, men når vi ser en økning i bruk av skytevåpen, burde det bekymre alle, sier Unneland.

Han mener det ligger en amerikanisering i Mehls argumentasjon.

– Man kan si at ministerens uttalelser er flåsete og virker som litt importerte talepunkter fra USA, sier han.

30 prosent flere vil ha våpen

Nye tall TV 2 har fått fra Politidirektoratet (POD) viser at det er registrert 1.403.848 skytevåpen i Nasjonalt våpenregister per mars i år.



Våpnene er fordelt på 472.660 eiere, og det betyr at hver våpeneier i snitt har tilgang til tre våpen.

– Det vitner om at det er stor tilgang til våpen i Norge, og det gir grunn til bekymring, sier Unneland.



Tallene på søknader om våpenlisens øker jevnt og trutt, opplyser seksjonssjef Liv Aasberg Corneliussen i Politidirektoratet.

I 2023 mottok politiet 87.023 våpensøknader. Går vi tilbake til 2019 var antallet 60.035. Det gir en økning i nye våpeneiere på rundt 30 prosent.

Det uroer SV-politikeren.

– Det som er skummelt, er at vi med dagens regler kanskje ikke klarer å fange opp de menneskene som av psykisk helsegrunner ikke burde ha tilgang til våpen, sier Unneland.

Søknader om våpenlisens 2023: 87 023 2022: 84 370 2021: 69 585 2020: 60 266 2019: 60 035

Krav om legeerklæring

Våpenutvalget, som ble nedsatt i 2011, har tidligere foreslått en rekke tiltak for å forebygge at skytevåpen blir brukt til å skade og i verste fall til drap eller selvdrap.

Utvalget foreslo blant annet at det skulle innføres krav om legeerklæring ved søknad om våpenlisens, noe som ikke er fulgt opp.

– Når vi vet at skadepotensialet er så stort, så betyr det at selv små svikt i systemet kan utgjøre en stor fare. Det er det jeg er bekymret for, at vi ikke klarer å plukke det opp i tilstrekkelig grad.

VÅPENAMNESTI: Det ble innlevert rundt 20.000 våpen under regjeringens våpenamnesti i 2023. Foto: Oslo Politidistrikt

Flertallet i våpenutvalget foreslo å innføre meldeplikt for helsepersonell dersom de oppdaget «helsemessige forhold som må anses uforenlig med å inneha skytevåpen».



Men helsepersonell har fortsatt ingen meldeplikt til politiet med mindre det er en akutt fare for liv og helse.



– Det er gode grunner til at vi har en streng taushetsplikt i helsevesenet, men her er det snakk om å ha et dødelig våpen, som kan gjøre stor skade. Vi har sett den siste tiden hvor skremmende utfall det kan få, derfor mener vi at det aktualiserer at man igjen ser på disse reglene, sier Unneland.



Liten andel blir inndratt

Tallene fra POD viser at andelen våpen som blir inndratt er svært lav. I fjor ble 1292 våpen tilbakekalt. Samtidig avslo politiet bare 1568 av 87.023 søknader om våpenlisens.



Unneland mener antallet tilbakekall og avslag er alarmerende lavt med tanke på at det er langt over 1,4 millioner skytevåpen i Norge.

– Man kan spørre seg om systemet fungerer, mener han.

Unneland peker på koronapandemien som en forklaring på at antallet søknader om våpenlisens har økt med 30 prosent.

– Pandemien gjorde at folk dyrket sine interesser mer, som jakt og friluft. Det er bare fint, men det som bekymrer meg med den kraftige økningen i våpentillatelser, er at risikoen har økt for at de som kanskje ikke bør ha våpen, har det.