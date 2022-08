Ut mot MDG: – Sjansespill med unges liv

KrF-leder Olaug Bollestad mener MGD-leder Arild Hermstad driver et sjansespill med unges liv, når han går inn for å gjøre cannabis lovlig i Norge.

UNGE I FARE: KrF-leder Olaug Bollestad mener fungerende MDG-leder Arild Hermstad driver et sjansespill med unges liv. Han mener legalisering av cannabis vil presse seg fram i Norge. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Narkotika er farlig og ulovlig. KrF er helt uenig med Hermstad. Narkotika bør fortsatt være ulovlig, sier Bollestad.

Fungerende MDG-leder Arild Hermstad hevdet i et intervju med TV2.no denne uka at legalisering av cannabis vil presse seg fram i Norge.

– Jeg tror at debatten om legalisering og regulering av cannabis kommer kjapt, når tyskerne gjennomfører dette i 2023. Danskene er på vei. Da blir det vanskeligere og vanskeligere å fortsette å late som om dette ikke er et rusmiddel som er tilgjengelig i Norge, sa Hermstad.

Både hasj og marihuana er rusmidler som kommer fra cannabis-planten. Bollestad mener Hermstads politikk bidrar til at terskelen for at unge mennesker misbruker narkotika senkes.

FUNKER IKKE: . Fungerende partileder Arild Hermstad mener at avskrekkingspolitikken mot narkotika ikke har fungert. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi trenger ikke politikere som dilter etter hva partier i Europa mener, sier KrF-lederen.

– Ufarliggjør narkotika

Bollestad sier unge gir uttrykk for at det er skremmende at narkotika normaliseres.

– Når det viser seg at mange bruker cannabis, er det ikke bedre å få dette inn i tryggere former?

– Det er ingen grunn til å ufarliggjøre cannabis bare fordi en del har prøvd det. Dette er et sjansespill med unge menneskers liv. Vi må forebygge at ungdom får rusproblemer.

Malta har gjort cannabisbruk og dyrking lovlig. Luxembourg og Tyskland er i startgropa. Flere andre europeiske land diskuterer det samme. Nederland har ikke legalisert cannabis, men ser gjennom fingrene på at hasj til salgs i «coffee-shops» kjøpes på det illegale markedet.

CANNABIS: Både hasj og marihuana kommer fra cannabis-planten. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Det er så enkelt som at avskrekkingspolitikken ikke har fungert. Jo mer legalisering det blir i resten av Europa, jo dårligere kommer forbudslinjen til å fungere. Det blir fryktelig vanskelig å forsvare en slik politikk, når nabolandene våre går i en annen retning, sier Hermstad.

Også MDG-toppen understreker at cannabis er et rusmiddel og kan være farlig for noen. Han har lenge engasjert seg i ruspolitikk, og vært pådriver for rusreform.

Unge slår alarm

Bollestad viser til at politiet står maktesløst igjen, mens det stadig har vært eksempler på økt rusbruk blant unge.

BEKYMRET: Olaug Bollestad mener MDGs Arild Hermstad ufarliggjør narkotika. Foto: Javad Parsa/NTB

- Den siste tiden har unge selv vært ute i media og slått alarm om rusbruken blant ungdom. Det synes jeg Hermstad og MDG skal lytte til. Når ungdom forteller om at rusmidler som kokain har blitt et vanlig rusmiddel, bør alle alarmklokker til politikerne som presser på for avkriminalisering ringe, sier Bollestad.