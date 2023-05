Ut mot mat-størrelser: – Vi koser oss i hjel

Ekspert på ernæring roper varsku om porsjonsstørrelser på is, boller og brus for barn.

ALLTID EN GRUNN: Det er alltid en grunn for å spise is, mener Stine Pedersen Svarthe. Foto: Torstein Wold / TV 2

Over halvparten av barn og unge har et inntak av sukker som er høyere enn anbefalt, ifølge Helsedirektoratet.

Stine Pedersen Svarthe mener samfunnet ikke legger nok til rette for at barn skal få i seg mindre sukker – men heller mer.



Det er spesielt matvarer kroppen strengt tatt ikke trenger, som is, boller og brus, at porsjonsstørrelsene for barn er altfor store, mener hun.



– Folk spør meg hvorfor barna ikke vil spise middag, og det er ikke så rart hvis de har spist en is eller en muffins to timer i forveien, sier Pedersen Svarthe.

Hun er forfatter av flere barnematbøker, driver Bare bra barnemat og har bachelor i ernæring.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om influenser Hanne-Lene Dahlgren. Hun ble sjokkert over størrelsen på softisen hun kjøpte til sin fem år gamle sønn.

SOMMER: Is hører sommeren til for mange. Foto: Erik Teige / TV 2

Alltid en grunn til å spise is

Stine Pedersen Svarthe mener det er et godt eksempel på at store størrelser er det nye normale.

– Foreldre ønsker å gi barna is. Men det kanskje ikke mange vet, er at for eksempel en hel kroneis utgjør mye av energiinntaket til et barn.

Hun trekker fram et eksempel: Når en 1-åring spiser en kroneis, må en voksen spise seks stykker for å få i seg samme mengde sukker i forhold til vekt.

REAGERER: Stine Pedersen Svarthe mener det er urettferdig overfor barna at is og andre godsaker stort sett finnes i voksenstørrelser. Foto: Anders Bakke

Pedersen Svarthe understreker at det gjør ingenting om barn spiser en «voksen-is» i ny og ned, men sier at problemet er at det ofte finnes anledninger.

– Det er i is i helgene, i bursdager og i sommeravslutninger. Og det er is når det er varmt, is fordi det er sol, is fordi det er sommer. Det er evige anledninger, og da må man ha alternativer som passer barn, sier hun.

Kose oss glugg i hjel

Enkelte isprodusenter tilbyr esker med flere mini-is. Men Pedersen Svarthe mener disse bør være tilgjengelig flere steder og etterlyser også andre mini-produkter, som brus.

MINI: Hennig Olsen er blant produsentene som selger mini-is i esker. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Man kan jo bare gi barn et glass med brus, men poenget her er at det blir vanskeligere for oss foreldre å gi barna gode vaner, sier hun og fortsetter:

– Livsstilssykdommene mange har i dag kan forebygges ved å gi barn gode vaner fra start og ved å vise dem hvilke valg de skal ta. Da må foreldre få muligheten og størrelses-alternativene.

Størstedelen av den voksne befolkningen har overvekt eller fedme. Om lag 1 av 6 barn og ungdom har overvekt eller fedme, ifølge Folkehelseinstituttet.

Pedersen Svarthe mener barn bør forstå at barnestørrelser er like naturlig valg som en stor softis for voksne.

– Vi bruker haugevis av penger på å behandle livsstilssykdommer som forårsakes av altfor store porsjoner på mat, is og brus, og vi spiser på oss uhelse.

– Til og med liv går tapt fordi vi skal kose oss glugg i hjel og overføre det samme til barna våre, skrev hun på Instagram tidligere denne uken i forbindelse med Dahlgrens softis-sjokk.

UTVALG: Det er et stort iskrem-utvalg i butikkene, men Stine Pedersen Svarthe mener utvalget ikke er for barn. Foto: Torstein Wold / TV 2

Store sjokoladeplater

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, understreker også at det er ikke is av og til som gir oss helseproblemer.

– Men utfordringen er at det så lett blir mye og ofte. I begeistringen over sommer vil vi gjerne nyte, og da kan det bli for mange slike anledninger, sier Gerhardsen.



VEKK FRA KASSA: Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er viktig å blant annet få sjokoladen vekk fra kassa som tiltak for å begrense barnefedme. Foto: Per Haugen / TV 2

– Noen av de store versjonene med fløteis og sjokoladetrekk har like mange kalorier som en middag. Det er klart at det på toppen av resten av det vi spiser ikke er bra for helsen vår om det blir en hverdagsting, sier hun videre.



Hun sier vi får i oss ubevisst mer av det usunne når pakningene blir større.

De siste årene har flere nye, store pakninger kommet på markedet. For eksempel ekstra store sjokoladeplater og ekstra store poser med ostepopp.

– Økt bevissthet om at summen av alle kose-seg-anledningene kan bli for mye for barn, er viktig. Vi må bli flinkere til å kose oss med andre ting enn is, kake og godteri til hverdags, sier hun.