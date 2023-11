Ut mot kunstanmeldelse: – Oppgulp

I går fikk Ivan Storm Juliussen terningkast 1 i Stavanger Aftenblad for sin nyeste utstiling. Trond Borgen var den på lønningslisten som smørte det digitale blekket utover i bladet.

Jeg skal forsøke å dele mitt inntrykk av anmeldelsen til Borgen:

Borgen HATER seilskuter. Borgen HATER kitsch. Borgen HATER store pompøse gullrammer. Borgen HATER gallerier som setter Juliussen og kitsch på programmet. Borgen HATER bildene til Juliussen. Borgen HATER bølger. Borgen HATER alt han så og opplevde på utstillingen til Juliussen. Absolutt alt her HATER Borgen. Mest av alt HATER Borgen at kunsten til Juliussen (eller innredning som Borgen egentlig mener dette er) er tilgjengelig, konkret, enkelt og null utfordrende.

Verst av alt for Borgen: Utstillingen vil ikke noe, den er ikke provoserende. Den er bare der, det dumme kitsch-faenskapet. Måtte Juliussen gå planken og skutene havne på havbunnen. Dette er greier av dumme folk, for dumme folk. DET mener Borgen, tror jeg. Satt litt ytterst på masta, selvsagt!

Mitt poeng er: Det er faktisk helt greit det! Borgen som anmelder er i sin fulle rett til å mene dette. Smaken er som baken og den suppa der …

Men Trond Borgen: Det er ikke alt dine kollegaer i kulturavdelingen i Stavanger Aftenblad heller liker når de enten rusler ut frivillig, eller utskremt av deres felles arbeidsgiver Stavanger Aftenblad på ymse kulturarrangement i vår herlige mangfoldige region, men til forskjell fra deg har de et ekstra gen med seg ut på turen: En liten dose RESPEKT. Eller arven fra Aftenbladets Kjetil Wold som vi alle satt så høyt, grunnleggende respekt for utøveren! Når verket taler i mot, går det fint an å slakte med litt kjærlighet, raushet og en ørliten dose respekt for noe du også vet ligger bak de hissige bølgene, skutene og måkeskrikene: Et hav av timer med hardt og møysommelig arbeid. Du bare slakter du, denne gang ved å arrogant IKKE nevne verken Juliussen eller de enkelte verkene med et eneste ord. Det går i kitsch til frokost, lunsj, middag, kvelds og nattmat. Sagt på en annen måte - slik jeg oppfatter det: Det tyter virkelig frem fra hvert eneste ord du lirer av deg: Du liker å slakte, Borgen, og det er en særdeles trist egenskap.

Når det er sagt: Kjenner jeg broren til Kaptein Sabeltann rett, som jeg egentlig ikke kjenner, sitter både han og kameraten Arvid Mæland i dette øyeblikk og ler seg fillete mens det leses høyt fra anmeldelsen til Trond Borgen. Jeg håper i hvert fall det! Det er mye god humor i at «eliten» drukner i sine egne pompøse og svulstige ord. Og før jeg går planken:Det er når kunsten provoserer det virkelig er bra greier, har jeg alltid lest.Borgen, du burde snudd opp ned på terningen din og gitt en soleklar terningkast 6 med mulighet for opprykk til både stormen Ivan, Juliussen og skutene hans, for så ekstremt provosert har jeg aldri sett at en kunst- og kulturanmelder noensinne har blitt av en utstilling