Ut mot Høyres Finnes-kritikk: – Grenseløst kynisk

– Jeg synes det er ganske påfallende hvor nådeløst og brutalt han ofres for at Erna skal fremstå som uplettet og uskyldig, sier forfatter og seniorredaktør Anders Heger.

Tirsdag morgen var Høyres nestleder Henrik Asheim på NRK-programmet «Politisk kvarter». Der la Asheim all skyld på ektemannen til Asheims egen leder, Erna Solberg.

– Her har det vært helt bevisst og planlagt dekket over, og da er det litt vanskelig å si at Erna Solberg nærmest burde ha brutt seg inn i PC-en til mannen sin, sa Henrik Asheim.



Høyres omtale av Finnes har de siste dagene fått flere til å reagere.

KRITISERES: Høyres nestleder Henrik Asheim deltok tirsdag i NRKs «Politisk kvarter». Nå reagerer flere på måten han omtalte Sindre Finnes på. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Mister respekten

Forfatter og journalist Aslak Nore sparer ikke på kruttet.

– Det er noe grenseløst kynisk i hvordan Høyre-toppene legger absolutt all skyld på «Finnes», en mann som allerede ligger nede, når de vet at dette er en diskusjon om Erna Solbergs ansvar. Man mister respekten for Henrik Asheim. Og håper Sindre Finnes har gode folk rundt seg, sier Nore.



Også Anders Heger er kritisk til Asheims opptreden.

– Asheim spilte etter en strategi der det virket som at jo mer skurkaktig Sindre Finnes var, jo mer uskyldig blir Erna. Slik gjøres dette til et spørsmål om personlig skyld, ikke politisk ansvar, sier Heger.

– Gjort til syndebukk

Bystyrerepresentant Eivind Trædal fra Miljøpartiet De Grønne er enig og ber Solberg selv ta ansvaret.

– På dagens Politisk kvarter ble Sindre Finnes nok en gang gjort til syndebukk, skriver Trædal på sin Facebook-side.



KRITISK: Eivind Trædal (MDG) er kritisk til Høyres behandling av Sindre Finnes i aksje-saken. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Overfor TV 2 legger han til:

– Jeg føler at partiet Høyre gjør sitt beste for å avgrense dette til å bare handle om én persons feil. Men de fleste ser at det er Solberg, som en av våre mektigste politikere gjennom 20 år, som må ta ansvar for hva som har skjedd. Nå fraskriver hun seg dette, sier Trædal.



– Vesentlig poeng

Høyres nestleder Henrik Asheim avviser overfor TV 2 at omtalen av Finnes er en strategi.

– Når vi svarer ut spørsmål om dette så handler ikke det om strategi, men å forklare sammenhengene i denne alvorlige saken. Da er det et svært vesentlig poeng at Finnes ikke snakket sant om sine aksjehandler.

– Det er viktig for folk å vite at det både var bevissthet rundt utfordringene med aksjehandler og etablerte rutiner for å håndtere dette da Erna Solberg var statsminister. Problemet er at disse ble brutt og bruddene ble skjult av Finnes. Det er ikke strategi, det er det som har skjedd, fortsetter Asheim.