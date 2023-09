Ut mot giganter: – Kynisk utnytting

IKKE TENKT OVER: Oda Wenaas Torget (t.v.), Mikkel Kaasen Conradi og Mia Gudmundsen Falkenberg er ofte innom McDonalds. De sier de aldri har tenkt over at appen inneholder mye reklame. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Gjennom appene til kjente kjeder som blant annet McDonalds, Burger King og Normal kan man vinne rabatter og kuponger.

Hos McDonalds kan man få «Medium Chicken Salsa meny» til 59 kroner som «deal», noe som gir 20 kroner i avslag mot bestilling i direkte i appen.

NÆR SKOLEN: Oda Wenaas Torget, Mikkel Kaasen Conradi og Mia Gudmundsen Falkenberg går på Marienlyst skole. Ikke langt unna ligger en McDonalds. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Aldersgrenser – men barnevennlig

Selv om det er aldersgrenser for å bruke appene, er det flere barn og unge som tar disse i bruk.



Tiendeklassinger ved Marienlyst skole i Oslo kjenner godt til appene. Flere av dem bruker disse aktivt. Spesielt er appen til McDonalds svært populær.



– Jeg lastet ned appen siden alle vennene mine hadde det. De sa at man kunne få mange «deals» og tilbud. Jeg tenkte jeg kunne spare penger, sier Oda Wenaas Torget (15).

SPILL: I tillegg til å tjene poeng ved kjøp, kan man også være med i flere spill. Foto: Fride Sørensen / Skjermbilde

Man kan opptjene poeng ved kjøp, som man senere kan bruke som betaling.

Det er også flere spill hos hurtigmatgiganten. Spillet er enkelt, fargesterkt og har barnslig design. Hos McDonalds er det kjøpeplikt dersom man ønsker å få ut premien sin.



Dette reagerer Forbrukerrådet på. Les mer om kritikken av burgerkjeden litt lenger ned i saken.

Mia Gudmundsen Falkenberg har også appen til Normal, en butikkjede som er populær blant barn og unge.

– Hos appen til Normal kan man spille og vinne kuponger. Hos McDonalds kan man også få tilbud uten å gjøre noe. Vi ser at man kan spare poeng, så kan man få ting gratis.

SKRAPLODD: Hos Normal kan man skrape seg til premier. I tillegg kan man få gaver. Foto: Skjermbilde

Kompisen deres, Mikkel Kaasen Conradi, er tydelig på hva disse appene innebærer.

– Det er jo markedsføring og reklame rettet ut mot forskjellige målgrupper. Du får også en viss oversikt over hva du handler og kan få solide «deals».

Går hardt ut mot burgerkjeden

Appene bekymrer Forbrukerrådet.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket er ikke nådig i kritikken.



– De appene er åpenbart laget for å appellere til barn og unge, for å få dem til å leke og spille og seg til rabatter på usunn mat og drikke.



Hun påpeker at dette er reklame og markedsføring som går under radaren.

– Foreldre vet ofte ikke om det, og de vet hvert fall ikke om at dette maskeres ved hjelp av spill og «gameifisering».

Forbrukerrådet er tydelig på at dette er en bevisst strategi fra kjedene.

– Det er ikke noe tvil om det, det tror jeg ikke noen av disse aktørene, som McDonalds, og andre vil kunne påstå uten å få lang «pinocchio-nese».

BEKYMRET: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet sier appene er ment som et langsiktig strategi for at barna skal skape en lojalitet til kjedene. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Nasjonalforeningen for folkehelsen sier appene er rene reklamekanaler for kjeder som byr på usunn hurtigmat og godteri.

– Vi vet mye om at reklame virker, så disse appene er med å øke forbruket av usunn mat blant barn og unge. Det har en klar negativ effekt på helsen deres, sier generalsekretær Mina Gerhardsen.

Hun viser til forskning som forteller at det er en direkte sammenheng mellom barnas kaloriinntak og mengden reklame for usunn mat og drikke de eksponeres for.

– Norge er en del av en global trend med økende vekt i befolkningen. Én av fem norske barn har overvekt eller fedme. Vi har lite å stille opp med mot fedme, slanking virker i liten grad, sier Gerhardsen.

VIL BEGRENSE: Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er viktig å gjøre det man kan for å forebygge. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Forvirrende aldersgrenser

Brukervilkårene til McDonalds sier ett sted at du må være 16 år for å lage en brukerkonto, mens et annet sted må du kun være 18 år for å fortsette.

Mcdonalds: Under vilkår og betingelser står det at det er 16-års aldersgrense for å bruke de elektroniske tjenestene, herunder appen. For spill i appen må brukerne bekrefte på nytt at de er 16 år eller eldre. For noen av tilbudene i appen fra våre samarbeidspartnere har vi en 18-års aldergrense. Det gjelder Viaplay, hvor det er 18-årsgrense for å opprette abonnement. Kilde: Kristina Johansen, kommunikasjonssjef i McDonalds i Norge.

Hos Normal er aldersgrensen 18 år.

Hos Burger King vet vi ikke hva aldersgrensen er. Det får vi heller ikke vite når vi spør. Grunnen til at man ikke ser aldersgrensen på appen, er på grunn av en teknisk oppdatering, sier Burger King.

«Dette inkluderer en oppgradering av dagens app, som vil bli erstattet av en ny løsning i løpet av kort tid. Den nye løsningen kommer med flere nye funksjoner, inkludert en aldersgrense.»

Forbrukerrådet sier spillene til McDonalds neppe er laget for å engasjere voksne.

– Dette må forbys. Selv om det er etablert aldersgrense, er alt annet ved tjenesten som retter seg mot barn og unge, sier Inger Lise Blyverket til TV 2.

Nasjonalforeningen for folkehelsen sier det kan være svært vanskelig for foreldre å følge med på det som skjer på digitale kanaler.

– Dette løser vi ikke ved at foreldre tar en prat med ungene sine, sier Mina Gerhardsen.

HENGESTED: Ungdommene sier de er ofte innom burgerkjeden. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Reagerer på markedsføringen

Elevene ved Marienlyst skole på Majorstuen får slettes ikke dra på McDonalds i storefri. Likevel bekrefter tiendeklassingene TV 2 har snakket med at Mcdonalds er et «hengested».

– Det er billig og godt, og noe alle liker, sier Torget til TV 2.

Hun og de andre ungdommene var ikke klar over aldersgrensene kjedene har satt.

– Jeg tenker at vi blir litt lurt fordi man tenker at man sparer mye penger, men ender med å bruke mer penger. Jeg vil si at jeg spiser mer usunn mat med denne appen.

Også Conradi og Falkenberg er enige om at denne markedsføringen til McDonalds er smart.

– De er gode på markedsføring. Det kan oppfattes som litt slu, og litt lureri, sier Conradi.

ENKELT: Oda Wenaas Torget og Mia Gudmundsen Falkenberg synes appene er enkle å bruke. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Mens Wenaas Torget synes det er litt rart.

– Det er litt ekkelt å tenke på at det er gjeng med voksne som planlegger å utnytte vår aldersgruppe, de vet godt hva de gjør. Fordi de skal selge mest mulig.

Ønsker endring

Forbrukerrådet mener disse appene må forbys.

– Det som er problematisk, er at man lager en kobling mellom det å leke og spille og å vinne premier og det å få enklere og billigere tilgang til usunn mat og drikke. Vi har folkehelseaksjoner for at vi nettopp skal spise mindre av, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til TV 2.

BEKYMRET: Forbrukerrådet har sendt en bekymringsbrev til Forbrukertilsynet der de nå ber om tilsyn av kjedene. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Hun legger til:

– Den kombinasjonen er kanskje det vi reagerer mest på. Det er åpenbart en kynisk utnytting av hvordan barn og unge faktisk fungerer.

TV 2 har stilt flere spørsmål til Burger King, McDonalds og Normal. Vi har ikke fått svar på disse. Kjedene er også blitt forelagt kritikken som kommer fram i saken.