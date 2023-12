Ut mot gavekalendere til voksne: – Tullete

Hvor lenge er det egentlig greit å få pakkekalender av foreldrene?

Burde man sette strek når barna har fått egne barn, og flyttet hjemmefra? Eller bør det si stopp når mor er dritt lei?

TV 2 har snakket med flere som mener man aldri kan bli for gammel.



Praktiske gaver

Caroline Pettersen har de siste årene fått pakkekalender av moren sin, Lena Kristin Fagervik.

Pettersen er 28 år og har en sønn på ni år.



KALENDER: Mamma Lena Kristin Fagervik gir datteren Caroline Pettersen på 28 år pakkekalender selv om hun har flyttet ut og har en sønn på ni år. Foto: Privat

Det er flere år siden hun flyttet hjemmefra, men hun får likevel pakker for hver dag i desember.

Pakkekalenderen inneholder for det meste sminkeprodukter som hun har ønsket seg, og som hun mener hun får god bruk for.



– Jeg har ikke fått pakkekalender gjennom barndommen, og det er ikke noe jeg forventer. Men det er veldig koselig, forteller hun.

Blomster-Finn reagerer

Så har kanskje pakkekalenderen gått fra å være en tradisjon for barn til å bli mer aldersløs.

«Blomster»-Finn Schjøll gikk hardt ut mot dyre julekalendere for voksne da han gjestet NRKs Nyhetsmorgen i november.

Til TV 2 sier han at det ikke går an å kjøpe julekalendere til flere tusen kroner.

– Alt må være dyrt for at det skal være bra! Man kan ikke kjøpe kalendere til 3000 og 7000 kroner, og samtidig klage på dårlig råd. Da må man droppe kalenderen rett og slett, forteller Schjøll.

STATUS: – Når folk holder på med å sammenligne hvor dyre kalendergavene man får er, ser man hvor feil det er blir. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han legger til at de som har råd, skal få lov til å kjøpe det de vil, men at fokuset på at kalenderne skal være eksklusive og dyre, er rart.

– Vi er bortskjemte og vi vet det. Jeg sier ikke at det er feil, men det er spesielt.

– Tullete

Likevel mener Schjøll at det ikke bør settes noen konkret grense.

– Det bør ikke være noen aldersgrense, men det er tullete at det er så dyrt, sier Finn Schjøll.

Han synes det er like hyggelig å finne ting og tang i kjelleren som kan gis i kalendergave, eller ta seg tid til tradisjonsting i stedet.

– Hyggelig tid med familien trumfer vel enhver dyr presang.

Schjøll tror ikke barn ser tilbake og tenker på at de ikke fikk Lego-kalenderen. Hvis du er elsket, har du alt, sier han og avslutter med:

– Kos dere med å åpne lukene, og ikke spis legoklossene.

To farer truer

Familieterapeut Dora Thorhallsdottir mener det er to farer ved å gi pakkekalender til sine litt eldre barn.

Den ene er at du som forelder kjenner at du egentlig ikke har lyst til å bruke både tid og penger på 24 gaver.

– Når folk gjør ting de egentlig ikke vil og kjenner at kalenderen er på overtid, går det utover relasjonen, forteller Thorhallsdottir.

Den følelsen mener familieterapeuten bør tas på alvor.

FAMILIETERAPEUT: Dora Thorhallsdottir mener foreldre bør kjenne etter om de mister gleden og energien ved å kjøpe kalendergavene. Da er det trolig lurt å slutte. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Den andre faren er sammenligningen med andre. Dette er et større problem blant barn, men det kan også gjelde de som er litt eldre.

– Det handler ofte om å ha den dyreste og feteste kalenderen.

– Du kan få pakkekalender til du er 60 for min del, så lenge det er helhjertet fra begge sider, forteller familieterapeut Dora Thorhallsdottir.



Aldri for gammel

– Kan man bli for gammel for pakkekalender?

– Nei absolutt ikke, svarer kalender-mottaker Caroline Pettersen.

Det synes heller ikke Ida Ottersen (23) og moren hennes Malin Ottersen.

TRADISJON: Ida Ottersen (23) er helt sikker på at hun vil fortsette å gi pakkekalender så lenge hun kan. Foto: Privat

I familien Ottersen betyr desember tid for julekalender.

– Det må ikke være størst og dyrest. Det kan være alt mulig av gaver, og det tar alt fra to uker til over en måned å lage, forteller 23-åringen.

Hun og broren på 27 år er oppvokst med pakkekalender, og tradisjonen følger selv om de har blitt voksne.

– Jeg har alltid lagd kalendere, og det kommer jeg til å fortsette med. Det er jo bare koselig, sier mamma Malin Ottersen.

Men det er ikke bare barna som får kalender, både foreldre og besteforeldre får en liten gave hver dag.

– Det gir meg en stor glede å holde på med kalendergaver, sier Ida Ottersen som har gitt kalender til sine foreldre.

– Folk spør hvorfor jeg gidder, men det er bare for å gi andre og meg selv glede, svarer mamma Malin som i tillegg til sine to barn, lager pakkekalender til sin mor på 76 år.

Kjærlighetsspråk

PAKKER: 24 pakker ligger klare til Ida Ottersen (23). Foto: Privat

Familieterapeut Dora Thorhallsdottir forteller at det for noen er et kjærlighetsspråk å gi gaver. Da viser man at man elsker noen gjennom å gi gaver.

– En mor som kjøper kalendergaver til datteren, kan være et tegn på kjærlighet, så lenge det ikke skjer med sammenbitte tenner og et sinne over bortskjemthet, sier hun.

Hun mener at barna som lærer at foreldrene også har behov, blir mer empatiske mennesker.

– Det er skummelt å bare sette barna og hva de vil i sentrum. Vi er i ferd med å oppdra en haug med prinser og prinsesser, sier Thorhallsdottir spøkefullt.