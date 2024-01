Ut mot «Gauteshow»: – Diskriminerende

«GAUTESHOW»: Snorre Kind Monsson (t.v.) og Gaute Berg Næss vant kategorien «Morsomste på nett» under Humorprisen fredag. Men ikke alle synes «Gauteshow» hører hjemme på NRK. Foto: Heiko Junge / NTB

Norsk Interesseforening for Kortvokste reagerer på at Sandra Borch blir kalt «dverg» på NRK.

For knappe to uker siden ble det annonsert at «Gauteshow» med Gaute Berg Næss og Snorre Kind Monsson skulle ta turen fra Youtube til NRK.

Så langt har to episoder av humorprogrammet blitt sluppet i statskanalens flater.

Der er imidlertid ikke alle som synes det passer inn der.

– Vi mener at programmet «Gauteshow» er diskriminerende og ikke passer inn i NRKs profil som statskanal, skriver leder Åsne Alstad Hanto i Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK) i en epost til TV 2.

– Vi ønsker at programmet fjernes fra NRKs nett-TV.

– Fantasifigur

Hanto reagerer på andre episode av programmet, der forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) er blant gjestene.

I løpet av episoden blir statsråden gjentatte ganger kalt «dverg» av programlederne.

REAGERER: Åsne Alstad Hanto i Norsk Interesseforening for Kortvokste frykter bruken av ordet «dverg» kan føre til mobbing av kortvokste. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi reagerer på at ordet dverg blir benyttet i serien, da dette ikke lenger er noe som ikke definerer en kortvokst person, skriver Hanto.

– Dverg er en betegnelse som fra mange år tilbake har blitt benyttet for å definere en eventyrfigur eller en fantasifigur som gjerne blir tillagt magiske egenskaper.

– Utsatt for å bli mobbet

NRK har visse forpliktelser som statskanal, mener Hanto. Særlig fordi hun opplever at «Gauteshow» retter seg mot yngre seere.

– Vi trenger ikke barn og unge som slenger ut slike kommentarer for å tøffe seg i skolegården.



NiK-lederen frykter at bruken av ordet dverg i «Gauteshow» skal gjøre det kjent for aldersgrupper som ikke tidligere har visst at ordet har blitt brukt nedsettende om kortvokste, og bidra til å gjøre bruken av det mer akseptert.

– Det er veldig uheldig for en gruppe som allerede er utsatt for å bli mobbet.

– Får motstand

Kritikken mot «Gauteshow» er også tema i «Dagsnytt 18» på NRK mandag. Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK sier her at utgangspunktet for programmet er «inkludering og ikke mobbing», og at sitater fra det hører hjemme i en kontekst.

– Ut av kontekst høres det unektelig ganske ille ut, og jeg skjønner at det kan forstås på forskjellige måter. Men utgangspunktet er at programlederne stiller de utilbørlige spørsmålene det ikke er lov å snakke om, sier han

Halvorsen legger til at programmet primært ikke er ment for barn, og at både Borch og de andre gjestene i episoden «gir motstand» til programlederne.

SVARER: Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– De får jo motstand hele veien, så jeg tror vi klarer å snu problemstillingen til at det er programlederne som er utilbørlige her, og ikke gjestene som blir mobbet.

Siden «Gauteshow» har gått på Youtube tidligere, påpeker Halvorsen at programmet er kjøpt inn «med viten og vilje»

– Men vi ser jo også at det er smalt, og det er ekstremt røft i kantene. Derfor vi legger det rett i nettspilleren, og ikke i vanlig lineær-TV så folk hadde fått det i ansiktet rett etter Kveldsnytt. Så de som er interessert i den typen humor må plukke det opp og aktivt se på det.