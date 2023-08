Ut mot Frp: – Rimelig spesielt

VIL HA ENIGHET: Partiene prøver å bli enige om hvordan man kan sikre en best mulig eldreomsorg. Det kan vise seg å bli vanskelig. Foto: Jonas Been Henriksen / Pål Schaathun / TV 2

– Dette må løses raskt, eller så kommer vi til å få en katastrofe i eldreomsorgen, sa Frp-leder Sylvi Listhaug til TV 2 torsdag.

Kort tid tidligere hadde hun sendt ut en invitasjon til alle landets partier om et eldreforlik.

Det skjer etter at TV 2 de siste dagene har kommet med flere avsløringer om eldreomsorgen. Samtidig som nesten 3000 personer står på venteliste til heldøgns pleie og omsorg, har antall avslag økt kraftig.

– Oser av privatisering

Til tross for at flere partier er positive til å samles om et forlik, stusser Arbeiderpartiet på særlig én ting.

– Dette er en invitasjon til et forlik, så lenge de andre partiene går med på Frp sin politikk. En kan jo stille seg spørsmål om hvor reell den invitasjonen da egentlig er, sier helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth (Ap) til TV 2.

Hun mener det er «rimelig spesielt» å invitere til et forlik som i all hovedsak vil handle om å bli enig om Frp sin helsepolitikk.

– En politikk som oser av privatisering, sier Myrseth.

– Vårt eneste premiss

Med en drøy uke igjen til valglokalene stenger, er hun ikke nødvendigvis overrasket over Frp sitt grep.

– Men dette er bare et valgkamputspill, mener Myrseth.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson er, i likhet med Listhaug, helt enig i at partiene er nødt til å komme til en enighet om hvordan man kan sikre en best mulig eldreomsorg.

– Men vi kommer ikke til å gå med på konkurranseutsetting, og at noen skal få utbytte av dette. Det er vårt eneste premiss, og noe som burde være ganske forståelig, sier Myrseth.

– Kraftfulle tiltak

Bård Hoksrud, Frps helsepolitiske talsperson, sier at partiets hovedmål er et bredt forlik på tvers av de politiske skillelinjene.

– Da må selvsagt alle partiene gi og ta, som det også ble gjort under barnehageforliket, sier Hoksrud til TV 2.

Han legger til at Frps utgangspunkt er statlig finansiering av eldreomsorgen og å likestille offentlige, ideelle og private aktører.

– Men det viktigste er at partiene snarest mulig setter seg sammen og blir enige om kraftfulle tiltak som bedrer situasjonen for de eldre, sier han.

Hoksrud fremholder at samtlige partiledere under valgkampen har sagt at de uverdige forholdene som har blitt avdekket i eldreomsorgen er uakseptable, og at alle som har behov for sykehjemsplass skal få det.

– Frps sitt håp er at enigheten om dette, kan gjør at alle partiene er villig til å gå sammen for å løse omsorgskrisen en gang for alle. Flere partier har sagt de er positive til et bredt eldreforlik.

– Jeg syns det er veldig synd hvis Arbeiderpartiet ikke er villig til å sette seg ned med de andre partiene for å diskutere hvordan vi kan løse krisen i eldreomsorgen, sier Bård Hoksrud til TV 2.