Ut mot egen regjering: – Matt og oppgitt

KRITISK: Jon Reidar Øyan er leder for homonettverket i Arbeiderpartiet og har tidligere vært leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg synes statsråden tar feil og tror han belager seg på sviktende og manglende faktagrunnlag når han konkluderer så tydelig som han gjør. Her spriker det i alle retninger, sier Jon Reidar Øyan til Avisa Oslo.

Han er bystyremedlem i Oslo og leder for homonettverket i Arbeiderpartiet. Øyan har også vært leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH). Organisasjonen heter nå Fri.

– Jeg ber min egen regjering og statsråden om å ta en ekstra runde på dette. Det er lov å bruke litt sunn fornuft, sier han.

AO var først ut med å skrive om at Statens vegvesen vil ha slutt på regnbuefarger i gangfelt av hensyn til trafikksikkerheten.

Satte ned foten

Bakgrunnen for kritikken er at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget slår fast at det er ulovlig allerede i dag å fargelegge feltene mellom de hvite stripene i et fotgjengerfelt – enten det er pridefarger eller andre farger.

Nygård poengterer i svaret at kommunene aldri har hatt anledning til «selv å utforme og bruke alternative veioppmerkinger». Han ønsker derfor å presisere og klargjøre «det vi for øvrig anser som gjeldende rett etter skiltforskriften, at veioppmerking skal etableres på ensfarget dekke».

– Samferdselsdepartementets utgangspunkt har derfor vært at slike «regnbuegangfelt» ikke er i tråd med forskriftens krav, selv om det kun fargelegges mellom de hvite stripene, og dermed ulovlig, skriver han.

KLAR TALE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) etterlater ingen tvil om at pridegangfelt er i strid med skiltforskriften. Det reagerer Oslo-politiker Jon Reidar Øyan (Ap) kraftig på. Foto: Gorm Roseth/TV 2

– Matt og oppgitt

Øyan reagerer på det han beskriver som manglende kommunikasjon mellom departementet og Statens vegvesen.

– Vegvesenet har sendt ut dette på høring fordi de mener det trengs en avklaring. Mens statsråden nå slår fast at det er forbudt. Hva er vitsen med høring da? Dette skaper bare full forvirring. Jeg blir matt og oppgitt, sier han.

Nygård mener at pridemarkeringene bidrar til økt utrygghet og risiko og at mangefarget oppmerking av gangfelt kan gi usikkerhet både for bilister, gående og syklende om dette faktisk er et gangfelt. Det kan skape farlige situasjoner og ulykker og ikke minst gi uavklarte juridiske ansvarsforhold ved uhell og ulykker, skriver han.

Selv om Vegvesenet ikke vil ha regnbuefargene i gangfeltene, har de ingen planer om å fjerne regnbuegatene i Oslo eller andre steder, understreket de til AO torsdag.