Ut mot DNB: – Helt bakvendtland

HØY RENTE: DNB sier de har forståelse for at de hyppige renteøkningene gjør vondt for norske lommebøker. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Mandag skjedde det igjen. Som første storbank meldte DNB at de vil sette opp renten for boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, etter at Norges Bank varslet heving av styringsrenten i forrige uke.

På ettermiddagen fulgte også Nordea opp med å heve renten.

– DNB har en lang historie med å være først opp med renten og sist ned med renten, sier professor i innovasjon Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH) til TV 2.

Han forklarer at man ser effekten av praksisen blant annet på Norsk kundebarometer og EPSI-målingene for tilfredshet blant kunder. Der er DNB dårligst likt.

BUNNLINJE: Tor W. Andreassen mener det er karakteristisk at DNB er mer opptatt av egen bunnlinje enn at kundene sliter med høye renter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Alt dette er greit nok dersom bankkundene var effektive kunder med hensyn til å skifte bank. Men nei: En forsvinnende liten andel av bankkundene skifter bank hvert år som følge av misnøye.

– Er ditt råd til misfornøyde DNB-kunder dermed at de bør skifte bank?

– Det er alltid mitt råd. Den beste måten å presse virksomheter til atferdsendring på er å stemme med beina og skifte leverandør, inkludert bank, svarer Andreassen.

Andreassen tror det at staten er største aksjonær i DNB kan spille inn på bankens vurderinger.

– Når DNB har staten som hovedeier, er det karakteristisk at banken er mer opptatt av egen bunnlinje enn at stadig flere kunder sliter med høye renter opp mot 6-tallet. Det er ikke det at banken ikke tjener penger som er grunnen, fortsetter han.

– Helt bakvendtland

Blant de som reagerer på DNBs raske oppjustering, er partiet Rødt:

– Det er jo helt bakvendtland at statens egen bank er fremst i skoene på å tyne opp renta, sier fungerende partileder Marie Sneve Martinussen til TV 2.

– Det er i hvert fall «bakvendtland» når man tar med i betraktningen at både DNB og norske banker har sikret seg rekordoverskudd på å heve renta den siste tiden, mener hun.

I BAKVENDTLAND: Kan alt gå an. Også renteheving. Marie Sneve Martinussen mener likevel ikke DNB burde gjøre det. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Rentemarginene har vært rekordhøye. Bankene har utnyttet en situasjon hvor folk er fartsblinde, og ikke i stand til å være en like årvåken kunde som man kanskje vanligvis er, sier Rødt-lederen.

Konserndirektør for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, sier til TV 2 at det er naturlig at de som landets største bank, får stor oppmerksomhet når de gjør endringer i sine betingelser.

– Men det stemmer ikke at vi alltid er først ute med å heve renter, eller sist ute med å senke dem, sier hun.

IKKE ALLTID FØRST: DNB avviser påstanden om at de alltid er først ute med å heve renten. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Konserndirektøren understreker at det er Norges Bank som fastsetter styringsrenten, og at DNB sine renter er hevet i tråd med beslutninger derfra.

– Norges Bank har de to siste årene hevet styringsrenten hyppig i et forsøk på å dempe inflasjonen, som fortsatt er over målet for ønsket prisvekst. Det er i alles interesse at inflasjonen dempes, sier Blekeli Spiten.

Vil ha vurdering av bankskatt

Låntakerne med størst lån rammes naturlig nok hardest, påpeker Sneve Martinussen:

– Det er ofte unge i etableringsfasen, som gjerne står med ei lønn som kanskje ikke er like høy, fordi man ikke har så lang ansiennitet. Sjokkartede boligpriser de siste årene har dessuten gjort at mange har vært nødt til å ta høy gjeld for å i det hele tatt få et sted å bo.

Nå varsler hun at partiet vil at en egen bankskatt skal opp til vurdering her i Norge når Stortinget åpner igjen i høst. Fra før har Spania lignende ordninger.

– Når renta øker mye, er det vanskelig å følge med. En krone her og en krone der blir 13 milliarder til sammen, sier hun, med henvisning til hvor mye mer bankene har hatt i overskudd i år, sammenlignet med i fjor.

– Særlig utfordrende

DNB har forståelse for at de mange renteøkningene de siste to årene treffer hardt.

– Stadig flere vil merke at rentenivået biter utover høsten. Vi vet at for unge som skal inn i et stadig tøffere boligmarked, kan det være særlig utfordrende fremover, derfor er vår laveste boliglånsrente forbeholdt dem, sier Blekelid Spiten i DNB.