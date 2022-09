Ut mot butikkgrep: – Må planlegge hvor man handler

Salget av alkoholfri øl og vin har økt kraftig de siste årene. I januar skrev Dagen at Vinmonopolet solgte 21 prosent mer alkoholfri drikke i 2021 enn året før.

Men det er ikke alltid at man får kjøpt øl uten alkohol kaldt i butikken. Det reagerer Nicolai Gulowsen, som er bosatt i Oslo, på.

– Når du har lyst på en øl der og da, så smaker den ikke noe godt hvis den er varm, og i hvert fall ikke alkoholfritt øl. Den må være kald, sier Gulowsen.

VIL HA KALD ØL: Nicolai Gulowsen mener at butikkjedene burde plassere alkoholfri øl i kjøleskap. Foto: Privat

– Må planlegge

Han mener at butikkjedene burde ha kjøleskap for alkoholfrie øltyper, på lik linje som for øl med alkohol.

– Jeg vil tro at det skulle være enkelt å legge opp til, sier Gulowsen.

Gulowsen skrev også et leserinnlegg i Vårt Oslo om temaet i fjor. Han mener at alkoholfritt øl ikke blir promotert på samme måte som vanlig øl i butikkene. I tillegg er det ofte vanskelig å finne, synes han.

– I det store og hele kan man ikke regne med å få kjøpt kald alkoholfri øl, man må liksom planlegge hvilken butikk man går på, sier Gulowsen.

Selger ølen varm

Analysebyrået Opinion har sjekket hvor mange butikker som tilbyr kald alkoholfri øl på oppdrag for alkovettorganisasjonen Av-og-til. Undersøkelsen er gjort i 40 butikker i Oslo, på tvers av alle dagligvarekjedene.

Undersøkelsen viser at tre av fire butikker ikke selger alkoholfritt kaldt.

– Dessverre henger mange butikker etter med å tilby alkoholfri øl kjølig, og da er det mindre sannsynlig at man velger det. Det mener vi dagligvarekjedene burde ta tak i, sier generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski.

– Det er jo ingen som liker varm øl, sier hun.

TREND: – Det er en trend i samfunnet at folk vil ha alkoholfrie alternativer til vanlig øl, sier Ragnhild Kaski. Hun mener alkoholfri øl oftere må settes kaldt i butikkene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hun peker på at det er en trend i samfunnet at flere ønsker alkoholfrie alternativer til øl. Blant annet øker salget av alkoholfrie produkter hos Vinmonopolet og det blir stadig flere produsenter, viser hun til.

Butikkene er pålagt å selge alkoholfri øl slik at det ikke kan forveksles med øl med alkohol. Derfor må disse produktene ofte plasseres andre steder i butikkene.

– Mange butikker har begrenset areal og har kanskje ikke plass til et ekstra kjøleskap?

– Undersøkelsen viser at det er mange av de minste butikkene som har det beste utvalget, så vi tenker at størrelsen på butikken ikke skal ha noe å si, sier Kaski.

Generalsekretæren mener at dagligvarekjedene henger etter.

– Jeg tenker at det er god butikk for dagligvarekjedene å tilby kjølige eller kalde alkoholfrie alternativer, sier Kaski.

SEPARAT: Øl uten alkohol kan ikke stå sammen med alkoholholdig øl i en butikk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Også grunnlegger av bryggeriet Klokk & Co, Kristine Lund, mener at kjedene bør gjøre mer. Bryggeriet produserer øl både med og uten alkohol.

– Det er viktig at det er like fristende å velge alkoholfri som alkoholholdig øl når man er i butikken, sier Lund.

Hun hevder at butikkene som har satt alkoholfrie produkter i kjøleskap har merket dette på salget.

– Vi ser at veldig mange butikker setter ølen i vanlige hyller. Og så er det flere og flere som setter alkoholfri øl kaldt, og opplever at salget eksploderer, sier Lund.

Ikke stor nok etterspørsel

TV 2 har vært i kontakt med de største dagligvarekjedene, Kiwi, Coop og Rema 1000.

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin sier at salget av øl uten alkohol har økt i Kiwi de siste årene. I fjor solgte kjeden rundt to millioner flasker alkoholfritt øl.

LITE ETTERSPURT: Kiwi har testet kjølere med alkoholfri øl, uten at det hadde effekt på salget, ifølge Kristine Aakvaag Arvin. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– En viktig årsak til at vi har lyktes med varegruppen er økt satsing og større utvalg. Alkoholfritt øl er også plassert godt synlig i butikkene våre.

Likevel er ikke etterspørselen etter kald alkoholfri øl stor nok, ifølge Arvin.

Hun sier at dette ble testet ut i to av kjedens største butikker, uten at det hadde noen særlig effekt på salget.

– Det er ressurskrevende å kjøle ned varer. Etterspørselen etter kaldt, alkoholfritt øl er dessverre ikke stor nok nå til at vi kan forsvare å ha egne kjølere til dette, sier Arvin.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Lutnæs sier at alkoholfrie produkter er populære og at utvalget stadig øker, men at salget har gått ned så langt i år.

UTVIDER: Knut Lutnæs sier at Coop utvider kjølekapasiteten for alkoholfrie produkter. Foto: Coop

– I liket med en rekke andre produkter og kategorier har omsetningen av alkoholfritt øl blitt redusert i år sammenlignet med koronaårene 2020 og 2021, sier Lutnæs.

Han sier at kjeden stadig installerer nye kjølere for alkoholfrie produkter.

– Coop utvider stadig kjølekapasiteten for alkoholfrie produkter. Godt over 80 Extra-butikker har egen kjøler for alkoholfritt øl, og vi installerer dette fortløpende i forbindelse med oppgraderinger og ombygginger, sier Lutnæs.

Hos Rema har salget av alkoholfritt vært stabilt det siste året. Om ølen uten alkohol får plass i et kjøleskap avhenger av om det er plass i butikken, skriver kommunikasjonsrådgiver Cecilie Sjøberg i en e-post til TV 2.

– Vi har egne kjøleskap til alkoholfritt for de butikkene som har plass. Vi ser at det bidrar til mersalg av alkofritt og jobber med å få plass for flere butikker med egne kjøleskap til alkofritt, sier Sjøberg.