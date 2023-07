Ut mot Brenna etter håndhilsevideo

– Jeg syns det er spesielt at landets kunnskapsminister ikke står opp for en ansatt på skolen, som utsettes for grov hets og får nummeret sitt spredd på sosiale medier, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp).

Han viser til den virale videoen av en rektor på en osloskole, som reagerte kraftig på at en elev nektet å håndhilse på henne under en vitnemålsseremoni. Frp-politikeren mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) burde uttrykt mer støtte overfor rektoren.

Videoen har skapt et voldsomt engasjement i Norge, men saken har også spredd seg til nabolandet.



Rektoren har i ettertid beklaget hendelsen, men reaksjonene hagler likevel inn. På sosiale medier har kontaktinformasjonen til rektoren blitt spredd videre – med oppfordring til å kontakte henne.

– Normal folkeskikk



Stortingsrepresentanten mener det er svært problematisk at man ikke kan håndhilse på det motsatte kjønn når man bor i Norge. I en debatt hos TV 2 utdyper han:

– I Norge er det demokrati, likestilling og ytringsfrihet. Selvfølgelig skal menn og kvinner kunne håndhilse på hverandre – på lik linje som to menn. Da syns jeg det er veldig spesielt at rektor skal bli hengt ut for å stå opp for verdiene som Norge er tuftet på.



– Er det slik at alle må håndhilse i Norge?

– Det er mange måter å vise respekt på, men når en rektor strekker frem hånden, er det normal folkeskikk å hilse tilbake. Hvis dette var en homofil mann som man ikke ville håndhilse på, så tror jeg reaksjonene hadde vært annerledes.



– Flere måter å vise respekt

Daglig leder Linda Noor for Minotenk mener på sin side at det finnes flere måter å vise respekt på ved å hilse på det motsatte kjønn.

– Hånden på hjertet er en form for hilsing, men det er den fysiske tvangen som blir et problem. Da bryter vi med et annet prinsipp: At vi ikke skal tvinge noen til fysisk kontakt, sier Noor.

– Hvis ikke dette handler om kvinnefiendtlighet – hva handler det om da?



– Det handler om en streng tolkning av religion. De som velger å følge dette mener det er føre-var-prinsipp at man ikke skal komme i upassende situasjoner. Ironisk nok er det en tanke om at det er den mest respektable måten å møte det motsatte kjønn på, sier Noor.



– Bryter det ikke med grunnleggende norske verdier at man ikke vil håndhilse på rektor?



– Jo. Derfor må de som velger å bryte med denne normen og følge det religiøse prinsippet, si ifra på forhånd og være klar på at man vil vise respekt på en annen måte, svarer hun.



– Aldri svaret på uenighet

Stortingsrepresentant Wiborg har løftet saken til Stortinget.

TV 2 har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet for en kommentar fra kunnskapsminister Tonje Brenna. Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) svarer for departementet på generelt grunnlag:

– For meg er det naturlig å hilse på folk ved å ta dem i hånden. Så vet jeg at det er noen som hilser på andre måter ved å holde hendene sammen eller legge hånden på hjertet. Det er greit for meg. Det viktige er at vi kan hilse på hverandre og vise respekt.

Han legger videre til at man skal hegne om religions- og ytringsfriheten i Norge, men at skolen samtidig ikke er verdinøytral.

– En sentral del av læreplanverket er at elevene skal lære om likeverd, likestilling og kulturelt mangfold. Ulike verdier og ideer vil alltid komme til uttrykk i skolen, men hets og sjikanering er aldri svaret på uenighet.