Uskyldig krangel gjorde at flere havnet i livsfare

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha angrepet en ansatt på en institusjon med kniv. Like etterpå løp han ut og stakk en tilfeldig mann som luftet hunden sin i parken.

Hendelsen skjedde om kvelden den 18. juni i år.

På en institusjon på Ila i Oslo sentrum oppsto en diskusjon. En av pasientene havnet i en krangel om en vifte denne sommerdagen.

Det endte med at pasienten knivstakk en miljøarbeider som jobbet ved institusjonen. Offeret fikk skader i magen, men overlevde fordi han raskt ble fraktet til Ullevål sykehus.

Pasienten med kniven løp deretter ut i Iladalen der det befant seg flere mennesker.

TATT: Politiet måtte løsne skudd for å få kontroll på gjerningsmannen. Foto: Frode Sunde / TV 2

En tilfeldig mann som luftet hunden sin ble stukket i ryggen, men fordi han hoppet unna, ble han ikke alvorlig skadet.

Nå er det tatt ut tiltale for blant annet drapsforsøk, grov vold og trusler.

Mannens forsvarer, advokat Mikkel Toft Gimse, sier at han ikke har anledning til å kommentere tiltalen mot sin klient.

Var på Dikemark

Aktor i saken, statsadvokat Stein Vale, sier at påtalemyndigheten mener at den tiltalte mannen er strafferettslig utilregnelig.

Han kom til Norge et år før knivangrepene i Oslo. Han ble kort tid senere anmeldt for vold og trusler mot politiet, og for å ha angrepet en vekter på et NAV-kontor, ifølge Vale.

Sakene ble henlagt, men mannen ble innlagt på Dikemark, et psykiatrisk sykehus i Asker.

Der bodde tiltalte i fem måneder før han etter hvert ble flyttet til til institusjonen på Ila der knivangrepet skjedde.

Ifølge statsadvokat Vale har mannen fått diagnosen paranoid schizofreni.

Politiet måtte skyte

Aktor vil ikke si noe om hvorvidt de mener at mannen hadde planlagt å angripe flere personer.

MÅTTE SKYTE: Politiet så seg nødt til å løsne skudd under pågripelsen av mannen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det har jeg ikke grunnlag for å si, men det er ingen tvil om at mange personer ble skremt som følge av hendelsen, sier Vale.

Under pågripelsen måtte politiet løsne et varselskudd for å få gjerningspersonen til å slippe kniven.

Miljøarbeideren som ble hardest skadd etter knivangrepet representeres av bistandsadvokat Christian Lundin. Han opplyser at offeret fremdeles er hundre prosent sykmeldt, mer enn et halvt år etter knivangrepet.

Rettssaken kommer opp for Oslo tingrett i mai.