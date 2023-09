– Usikkert og sårbart alene

Tirsdag møtte hun EUs helsekommissær, Stella Kyriakides fra Kypros, for å diskutere fremtidige forhandlinger.

– Vi fikk formidlet hva som er norske ambisjoner for å samarbeide tett med EU om fremtidig helseberedskap. Sånn at vi er godt rustet for neste krise. Og at vi også deltar i det brede helsesamarbeidet sammen med våre venner i EU, sier Kjerkhol.

Hun opplevde en lyttende og engasjert toppsjef for helse i EU, som ønsker Norge inn i samarbeidet.



– Når ser du for deg at det kan startes reelle forhandlinger om å bli medlem?

– Dette er en del av forberedelsene til det, jeg kan ikke gi deg noe eksakt tidslinje for når det vil starte.



Støre og Von der Leyen skal diskutere

Kjerkhol legger til at regjeringen ønsker å komme igang så fort som mulig med reelle forhandlinger. Neste uke skal statsminister Jonas Gahr Støre delta på et stor-europeisk toppmøte i Granada i Spania. Her står blant annet krigen i Ukraina på dagsorden.

HELSE-VENNER: Neste uke skal statsminister Jonas Gahr Støre og EU-president Ursula von der Leyen møtes i Spania for å snakke om blant annet norsk deltagelse i EUs helseunion. Foto: Stephanie Lecocq

Under dette møtet er det planlagt et eget møte mellom EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, og Støre. Her skal blant annet norsk medlemskap i EUs helseunion diskuteres.

Arbeidet med å lage en egen helseunion for EU-landene skjøt fart etter pandemien. På sikt er målet blant annet et felles reseptsystem for EU.

SONDERINGER: Fortsatt er det ikke formelle forhandlinger mellom Norge og EU om medlemskap i EUs helseunion. Foto: EU-kommisjonen

Norge deltar allerede i deler av samarbeidet om pandemiberedskap, og donerer også materiell og medisiner til andre EU-land.

– I dag har vi for eksempel sendt legemidler for Covid til Hellas, som manglet det. Vi deltar også i det meste av bistanden for å dekke Ukrainas behov. Norge stiller et eget SAS-fly til rådighet til medisinsk evakuering, og er satt stor pris på av helsekommissæren.



LO kritisk til helseunion

Det er også kritiske stemmer til at Norge skal være medlem av en helseunion med andre europeiske land. Blant annet har LO utarbeidet en rapport som viser til de store forskjellene mellom norsk og nordisk helsevesenet, og andre europeiske land.

– Hva sier du til den kritikken?



– Helse og helsehjelp er fortsatt nasjonalstatenes ansvar, så det endres ikke. Men vi vil stå bedre rustet gjennom å knytte oss formelt til EUs helseberedskap-samarbeid. Vi har lært både gjennom pandemi og nå krig i Europa at det å være alene er usikkert og sårbart. Vi trenger å samarbeide tett for å sikre innbyggerne i Norge.