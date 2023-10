Usikker på hvor lenge Sjøforsvaret kan opprettholde beredskapen

– Det belaster oss – og særlig personellet – å stadig stille på ulike oppdrag, sier sjefen for marinen. Nå er han bekymret for slitasje.

– Jeg har ikke sett dagslys på flere uker.



En ung britisk soldat har de siste ukene, sammen med rundt 1200 andre briter, hatt arbeidsplass langs norskekysten – fra Lofoten i nord til Stavanger i sør.

Men det har ikke vært noe sightseeingtur.

F-35 JAGERFLY: De siste ukene har det britiske hangarskipet HMS «Queen Elizabeth» trent i norske fjorder fra nord til sør. Foto: Chris Sellars / Royal Navy

Kan levere luftangrep



Det britiske hangarskipet HMS «Queen Elizabeth» – med sine ti helikoptre og åtte F-35 jagerfly – er for første gang på plass i nordområdene for å avskrekke Russland og øve med det norske forsvaret.

– Det er nå svært viktig å vise at vi kan levere hangarskipsbasert luftangrep i nettopp denne regionen – i en tid der vi kanskje trenger å bruke den.

Det sier sjefen for Storbritannias hangarskipsflåte, kommandør James Blackmore til TV 2.

Usikker situasjon

Ifølge sjef Marinen, Trond Gimmingsrud, er allierte hangarskip langs norskekysten nå blitt den nye normalen.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til at allierte nå bruker mer ressurser og mer av sine militære krefter på å operere i våre områder, sier Gimmingsrud.

Marinesjefen er flydd ut til det britiske flaggskipet, for å evaluere de siste ukers samtrening. Også Danmark, Finland, Estland, Island, Latvia, Litauen, Nederland og Sverige har deltatt.

PÅ HAAKONSVERN: Det britiske flaggskipet er blitt plassert i Nord-Atlanteren for å styrke Natos innflytelse. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Det at de allierte er mer til stede. Betyr det at det er blitt farligere i våre nordområder?



– Det betyr at det er blitt viktigere for de allierte å signalisere styrke, signalisere at man er beredt og er troverdige på å kunne forsvare dette området, sier Gimmingsrud.

– Og hvorfor er det viktig?

– Det er viktig for å stabilisere situasjonen og sørge for at Russland ikke tenker at vi ikke er forberedt.

– Er situasjonen ustabil?

– Situasjonen er usikker.

Gimmingsrud minner om at det er det samme Russland som kriger i Ukraina som har styrker i nord.

– Og de styrkene, spesielt de maritime, er ikke i særlig grad påvirket av krigen. Russland har opprettholdt sin aktivitet og sin kapasitet. Derfor må vi også det. Selv om det koster.

Bekymret for utholdenheten

Om få uker har Forsvaret operert på det høyeste beredskapsnivået i moderne tid i ett helt år.

Det har betydd høyere aktivitet, spesielt for Sjøforsvaret, som allerede seilte mer enn planlagt etter gasslekkasjene i Østersjøen.

For interessen fra allierte sjømakter har også økt. Men Marinen er verken blitt flere folk, eller fått flere fartøy.

Og et høyt beredskapsnivå har fått konsekvenser, forteller sjefen for Marinen.

I NORSKE FJORDER: De siste ukene har fregatten KNM «Otto Sverdrup», luftforsvarets F-35, korvetten KNM «Steil» og logistikkfartøyet KNM «Maud» integrert seg med britene. Foto: Belinda Alker / Royal Navy

– Det er klart at det belaster organisasjonen, det å til stadighet stille på ulike oppdrag, sier Gimmingsrud.

– Det kjenner vi på, særlig i forhold til personellet vårt, men også i forhold til fartøyene og vedlikeholdet av dem.

Marinesjefen bekrefter at han er bekymret for slitasje og tretthet i Sjøforsvaret, men at de følger situasjonen nøye.

– Hvor lenge kan dere opprettholde dette beredskapsnivået?

– Det er et godt spørsmål, som jeg ikke har et veldig godt svar på.

Alltid en sjanse

På det britiske hangarskipet HMS «Queen Elizabeth» gjør fire F35-jagerfly seg klar til takeoff. 100 meter rullebane er alt som skal til.

– Det er kun ved å demonstrere troverdig beredskap at vi kan avskrekke og faktisk redusere muligheten for konflikt, sier den britiske hangarskipsflåtens sjef, Blackmore.

– På et eller annet tidspunkt må vi forvente en reaksjon. Det kan være i morgen, neste uke, neste år eller ti år fra nå, sier han.



– Hvorfor er det så viktig at vi viser Russland at vi kan reagere raskt? Er det noen sjanse for at vi faktisk må bruke det?

– Hvem vet hva som kommer rundt hjørnet? There's always a chance.