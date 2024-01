Urovekkende krefttall: – Henger ikke på greip

CELLEPRØVE: Alle kvinner fra 25 år og oppover, anbefales å sjekke seg for livmorhalskreft. Nå advares det mot at stadig færre gjør nettopp det. Foto: Isabell Höjman / TT / NTB

Når norske kvinner fyller 25 år, får de invitasjon til å delta i screeningprogrammet for livmorhalskreft.

Dersom prøven viser at du har alvorlige celleforandringer, kan det i verste fall utvikle seg til kreft.

Men oppdager man det tidlig nok, er prognosene gode.

Derfor advarer Kreftforeningen og Kreftregisteret etter å ha sett en ny utvikling som de selv omtaler som «urovekkende og bekymringsfull».

Én gruppe skiller seg ut

Nye tall viser nemlig at deltakelsen i den yngste aldersgruppen mellom 25 og 33 år, har falt radikalt i løpet av en generasjon, opplyser Kreftforeningen og Kreftregisteret til TV 2.

De merket en liten oppsving i 2015, da Thea Steen startet #Sjekkdeg-kampanjen. Men så gikk det nedover igjen.



– Men ser man alle årene under ett, er tendensen dalende, sier leder for forebyggende seksjon i Kreftforeningen, Sara Underland Mjelva.

BEKYMRET: Kreftforeningen er bekymret over utviklingen de nå ser. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

Utviklingen overrasker Kreftforeningen.

– Det er overraskende og henger ikke helt på greip. Det er i sterk kontrast til den helsebevisstheten vi opplever at mange har i samfunnet i dag, sier hun.

Ikke en klar fasit

Ifølge gynekolog og leder av Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, Ameli Tropé, ser man den samme tendensen i resten av Europa også.

– Da programmet startet opp, for nærmere 30 år siden, var det faktisk de unge kvinnene, de under 40, som hadde den høyeste deltakelsen. Så dagens unge kvinner sjekker seg i mindre grad enn mødrene deres gjorde da de var i samme alder, sier Tropé.

FOR FÅ: Deltakelsen i livmorhalsprogrammet har blitt bedre, og er høyere nå enn på sitt laveste rundt 2011, ifølge Ameli Tropé i Kreftregisteret. Men fortsatt er tallene alt for lave. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Hvorfor utviklingen går denne veien, er vanskelig å svare på.

– Årsakene er nok sammensatte, og en klar fasit har vi ikke. Noe vi likevel tror kan spille inn, er at gynekologiske undersøkelser generelt er mindre vanlig blant unge kvinner nå – og dermed kan nok terskelen bli høyere for å ta livmorhalsprøve.

Til tross for iherdig innsats for å øke oppmøtet, er det fortsatt alt for mange man ikke når ut til.

– Vi skulle så gjerne sett at enda flere valgte å sjekke seg.



– Redder liv

Tall fra Kreftregisteret viser at rundt 190.000 kvinner ikke har testet seg på ti år eller mer.

– Et sted mellom 1000-2000 kvinner unngår å få kreft hvert år fordi de deltar i programmet. Og nesten alle de som får livmorhalskreft har ikke deltatt i programmet.

– Dette er tiltak som redder liv, så det er kjempeviktig at enda flere forstår hvor viktig dette er, sier Underland Mjelva.

Hvorfor så mange unngår å teste seg, er sammensatt, ifølge Kreftforeningen.

– Noen har språklige og kulturelle grunner. Mens andre har mange ting på lista når de kommer til fastlegen, og dette når ikke opp som noe man prioriterer. Så har du den siste gruppen med kvinner som kvier seg for å ta en gynekologisk undersøkelse.