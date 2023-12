Urovekkende funn om norsk kosthold: – Lite går riktig vei

– Vi kan slå fast at vi ikke har hatt en ønsket utvikling i norsk kosthold de siste årene.

Det sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Linda Granlund.

I 2017 ble det laget en nasjonal handlingsplan med mål om bedre kosthold innen fem år.

Ett år før målene skulle vært nådd, fastslår Helsedirektoratet at det ikke blir mulig, viser ny rapport.

MINDRE GRØNT: Til tross for en økning i lang tid, faller grønnsaksspisingen i 2022. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi må nå se nøye på hvilke tiltak som skal til for å gjøre det enklere for folk å spise i tråd med anbefalingene, sier Granlund.

Slik spiser vi

Tilstandsrapporten inneholder flere grafer med dyster lesing:

Grønnsakforbruket: I løpet av ti år har forbruket av grønnsaker økt med 5 prosent, men i 2022 gikk det ned. Til sammenligning var målet i handlingsplanen å øke forbruket med 20 prosent på fem år.

Også forbruket av frukt og bær har sunket jevnt og trutt de samme ti årene.

Fisk og sjømat: Målet var å øke forbruket i befolkningen med 20 prosent, men tallene viser at det siden 2015 derimot har sunket med 13 prosent.

Rødt kjøtt: Nordmenn spiser mindre kjøtt sammenlignet med i fjor, men fortsatt mer enn før pandemien, og ifølge handlingsplanen: altfor mye.

– Vi skulle gjerne ha sett at flere valgte å bytte ut noe av det røde kjøttet med fisk og sjømat, sier Granlund.

Blant annet fordi rødt kjøtt inneholder mye mettet fett, som nordmenn spiser langt mer enn anbefalt av.

– Satt hårete mål

– Er handlingsplanen for kravstor?

– Vi satt hårete mål, men de var også realistiske. Vi ser vel nå at de kanskje var litt for høye. Nå må vi finne ut av hvordan vi kan koble de bedre.

– Er det å ikke nå målene egentlig ett problem for forbrukeren?

IKKE FORNØYD: Samfunnet, markedskrefter og enkeltpersoner har alle en jobb å gjøre med kostholdet, mener Helsedirektoratet. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Ja, fordi vi vet at et usunt kosthold er en av de viktigste risikofaktorene for sykdom og tidlig død. Det er bra for alle at kostholdet blir mer i tråd med kostrådene.

I dag er det for enkelt å velge usunne valg, mener divisjonsdirektøren.

– Jeg merker selv at når jeg kommer inn på et kjøpesenter og duften av boller slår mot en, boller, så kjøper jeg jo av og til en bolle. Man skal være ganske bevisst for å stå imot noen ganger.

Ber om nye skattetiltak

De viktigste driverne for å få folk til å spise slik myndighetene vil, er pris og tilgjengelighet, mener Helsedirektoratet.

De har flere ganger tatt til ordet for såkalt sunnskatteveksling, altså å kutte moms på sunne varer som fisk og grønnsaker.

– Nå er mange spesielt opptatt av pris. I februar i år svarte 79 prosent av folket at pris er det viktigste når man handler mat, sier Granlund.



Men sunnskatteveksling er et politisk virkemiddel og ikke noe Helsedirektoratet kan styre.



Fett, sukker og salt

I rapporten finnes det ett lyspunkt, med forbehold.

Sukkerforbruket har gått jevnt og trutt nedover i mange år, og fortsetter nedover i 2022.

Likevel er inntaket i befolkningen fortsatt høyere enn anbefalt. Det samme gjelder for mettet fett og salt.

Skal ikke ta julegleden til folk

Det er kanskje ikke den beste nyheten å servere folk på vei full fart inn i julekosen. Helsedirektoratet mener de ikke skal være noen Grinch.

STRESSA?: Ifølge Helsedirektoratet kan du kose deg med julemat, men tenke på hverdagen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Når vi nå legger frem dette i starten av desember, er det ikke for å ta liv av julegleden til folk. Det er hverdagen og resten av året som er viktig.

– Men vi som samfunn må endre på måten vi innretter kostrådene på i form av nye virkemidler, sier Granlund.