Urovekkende funn om folks økonomi

TRANGERE LOMMEBOK: Én faktor kan gjøre at enda flere enn i dag vil få det tøffere, ifølge administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Foto: Frode Sunde / TV 2

En fersk undersøkelse viser at stadig flere sliter økonomisk. Særlig én gruppe skiller seg markant ut.

Rente- og kostnadsøkningene begynner for alvor å ramme nordmenns privatøkonomi.

Nå ser et av Norges største inkassoselskap bekymret for at stadig flere nordmenn sliter med å få endene til å møtes.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for Kredinor svarer nemlig én av fire at de ikke takler en større uforutsett utgift på 10.000 kroner.

– Vi ville sjekke hvordan det egentlig står til, og det står ikke så bra til dessverre, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor til TV 2.

FLERE SLITER: Stadig flere nordmenn sliter med å betale regningene sine. Kredinor-sjefen sier det er tre ting inkassoselskapet kan hjelpe med dersom man trenger hjelp. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Hvor urovekkende er dette?

– Jeg synes det er urovekkende. Vi så under korona at veldig mange var flinke til å tilbakebetale gammel gjeld og at sparingen var høy.

– Det betyr at folk hadde en buffer å tære på da det ble litt tøffere i fjor. Nå er egentlig den bufferen egentlig borte.

Én gruppe skiller seg ut

I løpet av et år er Kredinor i kontakt med rundt én million nordmenn, og inkassoselskapet har kompetanse og kapasitet til å snakke med mange.

Kredinor-sjef Klaus-Anders Nysteen har et klart råd til folk som ikke har bufferkonto og ber folk som trenger hjelp om å ta kontakt med dem. Foto: Edland TV2

Nysteen peker særlig på én gruppe hvor økningen i antall inkassosaker har vært stor. Nemlig nyetablerte småbarnsfamilier.



I aldersgruppen 30 til 39 år svarer hele 36 prosent at de ikke har nok penger på konto for å betale en uventet regning på 10.000 kroner.

– De har mindre å tære på, sier Nysteen. Ifølge ham har det åpenbart en sammenheng med prisvekst og stadig høyere rente.

Likevel viser Kredinor-sjefen til arbeidsledighet som den viktigste faktoren for nordmenns økonomi.

– Den er heldigvis lav, men dersom arbeidsledighet begynner å stige vil veldig mange få det tøffere.

– Den siste skammen

Dersom man sliter med å betale regninger og trenger hjelp, er det tre ting Kredinor kan hjelpe med:

Redusere kostnaden med å unngå å legge på ytterligere gebyrer.

Forsøke å få folk som står utenfor tilbake i samfunnet så raskt som mulig.

Redusere stress.

– Alle de tre tingene jobber vi strukturert med. Det viktigste jeg kan si er å ta kontakt. Det å ha økonomiske vanskeligheter er nesten det siste tabuet, eller den siste skammen, sier Nysteen.

– Vi snakker om mye annet for tiden, men akkurat privatøkonomien er en veldig privat sfære. Det er ikke så vanskelig å snakke om. Vi er der og vi kan dette – så ta kontakt.

Han kommer også med et klart råd til nordmenn som har det trangt økonomisk.

– Det viktigste man kan gjøre er å forsøke å sette av litt penger til en liten bufferkonto.

– Det kan ryke en vaskemaskin, det kan gå en oppvaskmaskin eller komme en uforutsett regning. Så legg en god plan og lag et budsjett. Det er de viktigste og enkleste rådene.