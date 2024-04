Tonje Rognli Brandsdal (34) hadde tenkt lenge at hun ønsket å få barn, da hun til slutt ble gravid med en donor.

Hun valgte å flytte ut av Trondheim sentrum til et område hvor hun ønsker å oppdra datteren, som nå har blitt syv måneder gammel. Hovedgrunnen til at hun flyttet var at datteren skulle slippe å bytte barnehage, før hun begynner på skolen.

I familiens nye nærområde ligger det en kommunal barnehage, som Tonje håpet datteren skulle få plass i.

Det fikk hun ikke.

Tonje er nå bekymret for hvordan hverdagen deres skal gå opp når hun er tilbake i jobb.

Redd for konsekvensene

I august skal datteren begynne i barnehage for første gang. Hvor i kommunen dette blir er uvisst.

– Det er stressende og føles veldig usikkert. Da hun ikke har fått plass i nærbarnehagen, er jeg nødt til å vurdere hva jeg skal gjøre videre.

SPAGAT: Ettersom Tonjes datter ikke har fått plass i nærbernehagen er hun bekymret for hvordan hverdagen skal gå opp. Slik burde det ikke være, mener hun. Foto: Privat

Tonje er redd hun blir nødt til å gjøre drastiske endringer, som å gå ned i stillingsprosent, bytte jobb eller flytte.

– Dette er jo ikke ønskelig, fordi det vil gjøre det vanskelig for oss økonomisk.

Hun er den eneste som kan levere, hente og forsørge datteren.

Det finnes noen familiebarnehager i nærområdet, men disse vurderer Tonje som uaktuelle på grunn av begrenset åpningstid.

Ønsker ny prioritering

På grunn av denne spagaten, mener Tonje at barn som av en eller annen grunn kun har én forelder burde få prioritet ved barnehageopptak.

– Jeg synes det er dumt og urettferdig at vi likestilles med familier som kan dele på oppgaven med å bringe og hente barna.

FAMILIE PÅ TO: Tonje mener samfunnet burde tilrettelegge bedre for familier med én forelder. Foto: Privat

I dag har barn med søsken i barnehage og barn med vedtak prioritet. Det er også Tonje enig i at de skal ha.

– Men utover dette er det loddtrekning mellom øvrige søkere. Jeg mener det bør komme en tredje prioriteringsgruppe, som omfatter barn med kun én forelder.

– Norge har åpnet for at enslige kvinner kan få barn. Dette er en familieform om vil bli mer og mer utbredt, da må samfunnet legge opp til at den kan gjennomføres i praksis, sier hun til TV 2.

Dersom det skulle gjøres en endring i prioriteringen for barn av aleneforeldre, mener Tonje det burde etterprøves at foreldrene faktisk er alene. For å unngå at prioriteringen utnyttes.

Foreslår endringer

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) sier hun har stor forståelse for at det kan være vanskelig å få hverdagen til å gå opp, for de som er alene med barn.

– Regjeringen er opptatt av å ta grep som letter hverdagen for alle barnefamilier.

– Vi har nylig hatt forslag til endringer i barnehageloven på høring. Et av dem er forslaget om at kommunen skal kunne sette lokale, felles regler om prioritering ved opptak til alle barnehagene i kommunen.

I dag kan kommunene fastsette felles regler for prioritering ved opptak i kommunale barnehager, mens private barnehager i samme kommune kan ha egne regler for prioritering.



– Målet er at forslaget skal bidra til et mer oversiktlig og rettferdig barnehageopptak for familier, sier Skaar.

Forstår frustrasjonen

Det er kommunens opptakskriterier som styrer barnehageopptaket. Kommunalsjef for barnehager i Trondheim kommune, Marianne Bruket kan fortelle at før det ble full barnehagedekning var det prioritet til enslige.

Det er det ikke nå lenger.

– Jeg har stor forståelse for den situasjonen mor beskriver. Selv om vi ikke kan tilby nærmeste barnehage vil vi kunne tilby en annen ordinær barnehage, hvis familiebarnehage ikke er ønskelig.

– Dersom man ikke får plass i nærmiljøbarnehagen, tilstreber Oppvekstadministrasjonen at barnet får tilbud om barnehageplass i samme opptaksområde, sier Bruket.

Tonje skal få svar på hvor datteren får barnehageplass innen starten av juni.