UP gir klar beskjed til nordmenn

Det var et tragisk år for trafikantene i fjor. UP-sjefen har en klar bønn for å forhindre en ny dødssommer.

I fjor sommer døde 47 mennesker i trafikken på norske veier. Det var 18 flere enn sommeren før.

Vi går nå inn i en ny høysesong for trafikkulykker. Sjefen i utrykningspolitiet er bekymret.

– Vi vet at hele 40 prosent av bilistene kjører for fort. Det er ekstra bekymringsfullt når høy fart er en av hovedårsakene til ulykker, sier sjef Knut Smedsrud i Utrykningspolitiet.

BEKYMRET: Sjef Knut Smedsrud i UP frykter en ny dødssommer i år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

UP-sjefen lover at de kommer til å være svært tilstedeværende på veiene framover.

Han har en klar bønn til alle landets bilister:

– Vær så snill, hold fartsgrensene, kjør rusfritt og hold oppmerksomheten på veien.

Lever farlig

Dødsulykker på grunn av høy fart er en stor bekymring. En annen utfordring er bilistens manglende respekt for skilting.

TV 2 har i det siste satt søkelyset på sikkerheten til veiarbeidere og trafikkdirigenter. De lever farlig da bilistene har liten eller ingen respekt for at fartsgrensen er satt ned der det foregår veiarbeid.

Da TV 2s reporter ble med ut på en fartskontroll på E39 på Bergsøya i Gjemnes mandag, ble vi vitne til en heller pinlig affære.



Blant de mange bilistene som ble tatt for å kjøre for fort, var det også en uniformert bil fra Statens vegvesen.

FOR FORT: Denne bilen fra Statens vegvesen ble stoppet i fartskontrollen. – Pinlig, sier vegvesenet selv. Foto: Arne Rovick / TV 2

Fartsgrensa på stedet var satt ned fra 80 til 50 km/t, for å ivareta sikkerheten til de som jobber der.



Vegvesen-bilen ble målt til en hastigheten på 62 km/t.



– Beklager på det sterkeste



Avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen er rystet over hendelsen.



– Dette er ikke bra i det hele tatt. Og vi beklager på det sterkeste. Det er ikke slik adferd vi ønsker fra våre sjåfører når vi er ute på veiene. Vi skal følge reglene og være rollemodeller, sier Ranes.

Hun er svært bekymret for at det er så mange bilister som kjører for fort forbi steder hvor det er veiarbeid, og dermed setter veiarbeidernes liv i fare.

Det siste ti årene har det vært over 100 alvorlige hendelser i anleggsområder, 20 påkjørsler og ett dødsfall i tilknytning til veiarbeidsområder.

– At det er så mange som kjører for fort er en stor bekymring. Veiarbeidsfolkene er der av en grunn. Mye av dette arbeidet må gjøres i sommersesongen. De er jo der for vår skyld, så da bør vi respektere alt av skilting så de kan arbeide trygt, sier avdelingsdirektøren.



BEKLAGER: Avdelingsdirektør Guro Ranes for trafikksikkerhet i Statens vegvesen beklager at deres egne ansatte kjører for fort og ikke er rollemodeller for andre. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Hva kan jeg slutte med?

I tillegg til høy fart og ruskjøring, er det en tredje faktor som er hovedårsak til ulykker på veiene: uoppmerksomhet.

I en av tre dødsulykker er uoppmerksomhet en medvirkende faktor.

Og i en ny undersøkelse fra Statens vegvesen viser at over 7 av 10 sjåfører mener de sjelden eller aldri er uoppmerksomme, mens hele 84 prosent opplever at andre sjåfører er uoppmerksomme.



Denne trenden ønsker vegvesenet å snu og lanserer derfor nå en ny nasjonal, fireårig oppmerksomhetskampanje, der målet er å få sjåfører til å ta et mer aktivt grep om egen atferd og oppmerksomhet.

STJELER FOKUS: Mobilen er en av mange årsaker til uoppmerksomhet i bil. Men den er bare toppen av isfjellet mener vegvesenet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er ikke uvanlig at man tenker best om seg selv. Mange overdriver egne ferdigheter. De tror de har kontroll, selv om de driver med andre ting mens de kjører. Dette er en stor utfordring. Derimot har vi lettere for å se uoppmerksomhet hos andre. De irriterer oss og gjør oss utrygge, sier Rita Helen Aarvold i Statens vegvesen.



Startskuddet for kampanjen går i juni, med en egen oppmerksomhetsaksjon i sommer.

– Målet er at vi alle er med på denne aksjonen ved å både endre oss selv og motivere og hjelpe andre til å bli mer oppmerksomme. Spørsmålet vi alle må stille oss er: hva kan jeg slutte å gjøre mens jeg kjører? Hvis vil alle gjør noe, vil det bety mye, sier Aarvold.