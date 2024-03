Uoppklart drap har plaget ham: – Nå er vi nær en løsning

HÅPEFULL: Tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst, her under TV 2s høstlansering i fjor, tok utgangspunkt i Ramm-saken da han skrev sin første krimroman i 2004. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hans aller første oppdrag i politiet var å holde vakt utenfor et drapsåsted i 1995. Nå tror krimekspert Jørn Lier Horst at drapet på Ronald Ramm (71) endelig kan bli oppklart.

– Da jeg forsto at hun jeg snakket med, var et primærvitne, tenkte jeg for første gang på de 28 årene som har gått, at nå er vi nær en løsning, sier Horst til TV 2.

Mandag ble det kjent at politiet har siktet en kvinne for medvirkning til grov kroppsskade i forbindelse med den uoppklarte Ramm-saken fra 1995.

Siktelsen kom som følge av at TV 2-programmet «Åsted Norge» i 2022 fulgte saken gjennom flere episoder.

DREPT: Her, i entreen i sitt eget hjem, ble Ronald Ramm (71) funnet drept for 28 år siden. Foto: Politiet

Etter en av programmets episoder ble Horst ringt av en kvinne han kjente til fra tiden som politietterforsker.

– Hun hadde noe å fortelle, sier Horst.

Første dag på jobb



Kvinnen fortalte at hun vet hva som skjedde da pensjonisten Ronald Ramm ble drept i sitt eget hjem 8. desember 1995.

Den dagen husker Horst svært godt.

– Jeg begynte i politiet i Larvik samme dag som han ble drept. Mitt første oppdrag var å holde vakt utenfor åstedet, forteller Horst.



STO HER: En ung Jørn Lier Horst tilbrakte sin første vakt utenfor huset til Ronald Ramm på Rødberg mellom Larvik og Stavern. Foto: Politiet

Da Kripos sine krimteknikere var ferdige på åstedet, og den avdøde var fraktet til obduksjon, ble nyutdannede Horst invitert med inn for å se, husker han.

Ramm hadde blitt funnet med hendene bundet. Han hadde fått minst 18 slag mot hodet, og obduksjonsrapporten tydet på at han var blitt voldtatt før drapet.

– Det var en veldig spesiell opplevelse å gå over dørstokken i fotsporene til en ukjent drapsmann. Jeg kunne se hvordan det hadde foregått en kamp på liv og død, som hadde endt i yttergangen der han ble liggende ihjelslått, sier han.

Baserte bok på saken

Siden gjorde politiet hundrevis av avhør i saken. DNA fra 400 menn ble sjekket opp mot funn på åstedet.

Likevel ble saken stående uoppklart.

– Jeg hadde ingen etterforskningsoppgaver knyttet til saken, men den har fulgt meg gjennom hele politikarrieren min, sier Horst.

Da Horst i 2004 ga ut sin første krimroman, «Nøkkelvitnet», var den basert nettopp på Ramm-saken.



– Den gangen var dette en ni år gammel uoppklart drapssak. Håpet var at boka kunne gi ny oppmerksomhet til saken, og at noen kanskje ville stå frem med viktig informasjon, sier han.

ÅSTEDET: Politiet har gitt «Åsted Norge» tilgang til bildene som viser synet som møtte politiet i Ronald Ramms hjem. Foto: Politiet

Slik ble det ikke – ikke før «Åsted Norge» bestemte seg for igjen å sette søkelys på saken.

– Det som nå har skjedd, viser at det å holde en sak i offentligheten, har en funksjon. Den stadige påminnelsen om saken fikk denne kvinnen til å ta kontakt med meg, sier Horst.

Cold case har tatt saken

Kvinnen kunne fortelle at hun og to menn som hun ikke ønsket å opplyse navnet på, hadde dratt til Ramm for å skremme ham.

Selv var hun ikke med inn, har hun fortalt til Horst.

I STUDIO: Ukentlig figurerer Jørn Lier Horst som ekspert i TV 2-programmet «Åsted Norge». Foto: Frode Sunde / TV 2

Det var heller aldri meningen at det skulle ende i et drap, ifølge kvinnens forklaring.

Horst gikk senere til politiet med opptak av samtalen han hadde hatt. Deretter ble kvinnen siktet for medvirkning til grov kroppsskade og avhørt i saken.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit sier til TV 2 at de mener hennes forklaring er et gjennombrudd i saken. Hva hun har forklart, vil han ikke si.

– Men hennes forklaring er veldig relevant for å danne et bilde av det som skjedde. Mye av dette er jo nytt, og noe kan vi koble til annen informasjon i saken. Forklaringen fra denne personen virker troverdig i den forstand at den samsvarer med en del av det andre i saken, sier Kostveit.

SJEFEN: Politiinspektør Odd Skei Kostveit betegner kvinnens forklaring som et gjennombrudd for etterforskningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han avkrefter at politiet har siktet noen andre personer i saken på bakgrunn av kvinnens forklaring.

Politiet har nå bedt Kripos sin gruppe for kalde saker om å gå gjennom Ramm-saken med nye øyne.

De skal også vurdere om det finnes ny teknologi som man kan bruke opp mot beslagene i saken, som politiet fortsatt har.

Foreldet i 2005

Horst sier til TV 2 at han har «en klar forståelse» av hvem de to mennene som kvinnen fortalte ham om, er.

– Jeg har i politiet møtt de to, etterforsket saker mot dem og hatt dem i avhør. Disse navnene sitter selvsagt også politiet på, sier han.

En av de to mennene han mener det er snakk om, lever ikke lenger.

BUNDET: Politiet fant tydelige tegn på at Ronald Ramm var drept på særlig brutalt vis. Foto: Politiet

Siktelsen mot kvinnen som ringte til Horst, vil bli henlagt fordi den er foreldet. Årsaken er at hun er siktet for grov kroppsskade og ikke for drap. Slik siktelsen nå er utformet, ble saken for hennes del foreldet i 2005.

Kvinnens forsvarer, advokat Rita Aase, ønsker ikke å kommentere saken.

Til TV 2 skriver Ramms etterlatte barnebarn at de har forståelse for at bestefarens handlinger har påført andre belastninger.

«Vi har forstått, ut fra kommentarfelt på nett, at noen der ute mener at han fikk som fortjent. Dette gjør det ikke mindre belastende for oss i familien, at han ble brutalt drept. Det å ikke vite hva som skjedde den gangen, har i mange år tatt fra oss nattesøvnen, skapt redsel og mareritt», skriver de.

BLODIG: Det var mange spor på åstedet som potensielt kunne avsløre en gjerningsperson. Foto: Politiet

Deres bistandsadvokat John Christian Elden tror at siktelsen i saken kan føre til en oppklaring.

– «Åsted Norge» har spilt en viktig rolle i å bringe saken fremover, og vi håper dette vil ende i en tiltale ved at man er på rett spor. Drapssaker foreldes ikke og kan avdekkes etter mange år, sier han.

Personlig takknemlig

Horst mener at kvinnens forklaring er så troverdig, fordi den stemmer med andre opplysninger, at det gir håp om en oppklaring av saken.

FRAKTES VEKK: Da krimteknikerne var ferdige med sine undersøkelser på åstedet, fikk Jørn Lier Horst være med inn. Foto: TV 2

Det han har mest tro på, er at det finnes flere mennesker som sitter på informasjon de ikke har delt, som nå vil vurdere å gå til politiet.

– Hvis det er sånn, så kan man kanskje få svar på hvem som drepte Ronald Ramm, hva som skjedde og hvorfor. Når man har de svarene, kan man fastslå hvorvidt saken er foreldet eller om noen kan stilles til ansvar.

– Hva vil det ha å si for deg personlig om saken blir oppklart?

– Ramm-saken er et mysterium som gjennom årene har vokst seg enda større. Det å kunne ane en løsning er jo noe jeg er takknemlig for.