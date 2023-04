– Vi tar jo skritt i den retningen. Selvmeldingen kommer ferdigutfylt, og mye annet blir automatisk utfylt, sier Storvig til TV 2.

– Men det er første gang jeg har sett et ferdig utfylt kryssord.

Det som møtte Grong-mannen da han åpnet avisen var nemlig et allerede utfylt kryssord. Det var såppas spesielt at Storvig valgte å dele det med sine venner på Facebook.

– Påskekryssord i Brønnøysunds Avis kunne vore eit høgdepunkt om det ikkje hadde kommi ferdig utfylt, skrev han.

UTFYLT: Påskekryssordet i Brønnøysunds Avis er ikke som andre kryssord. Foto: Skjermbilde

– Legger meg langflat

Og Storvig er ikke den eneste som har reagert på tabben. Redaktør Matti Riesto sier det har kommet en del meldinger både på SMS og Facebook.

Riesto valgte selv å legge ut en oppklaring på avisens nettavis. Den fikk en enkel tittel:

– Unnskyld!

Han skriver at han hadde gledet seg til det han kaller et påskenummer med mye godt innhold.

– Og så har det gått galt. Istedenfor kryssordet har vi – jeg – lagt på kryssordløsningen. Her er det rett og slett ingen kryssordkos å hente. Jeg beklager virkelig! Jeg vet fra egen familie at kryssordet betyr mye for mange, og det var virkelig ikke meningen å ødelegge påskekosen.

– Jeg legger meg vannrett. Mea culpa! («min skyld» på 8 bokstaver), skriver Riesto.

– Snublet på oppløpet

Til TV 2 forklarer redaktøren at feilen oppsto da han skulle deske ferdig dobbeltsiden.

– Jeg hadde to PDF-er, en med og en uten løsning, og så ble det feil. Jeg var fokusert på kryssordet skulle ligge rett til på siden, men så ikke på innholdet, sier han.

MEA CULPA! Redaktør Matti Riesto tar på seg all skyld for Kryssordtabben. Foto: Bård Pedersen / Brønnøysunds Avis

Riesto legger til at en av leserne har skrevet «endelig fikk jeg til kryssordet». Han avviser imidlertid at feilen ble gjort med overlegg.

– Vi hadde laget en god påskeavis, så snublet vi på oppløpet.

– Vi er mange på tabbelandslaget

Storvig, som selv bodde i Brønnøysund i oppveksten og fortsatt har ei mor i byen, sier han bruker kryssord som tidsfordriv.

– Men det ble litt for lett denne gangen, sier han.

– Det ble en tur ut i sola i stedet. Jeg kan takke deskansvarlig for at jeg kom meg ut i sola, sier Storvig.

Han har til tross for tabben kun lovord om det han kaller for en hyggelig lokalavis.

– Vi er mange på tabbelandslaget som burde sagt unnskyld for ett eller annet, sier han.