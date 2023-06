NÅR IKKE UT: Kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, sier organisasjonen har en vei å gå for å nå ut til alle. Foto: Marte Christensen / TV 2

Nesten tre fjerdedeler av dem som tar sitt eget liv, er gutter og menn.

Samtidig er 70 prosent av de Mental Helse Ungdom kommer i kontakt med jenter.

– Som en av de fremste barne- og ungdomsorganisasjonene på feltet vårt, har vi et ansvar. Vi føler at vi ikke har nådd ut til gutta, sier kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson, til TV 2.

Han har ett budskap til unge gutter og menn:

– Vi tenker at vi kanskje har gjort noe feil. Unnskyld, gutta.

Ser etter nye TikTok-profiler

TIL GUTTA: Mental Helse Ungdom kommer med en uforbeholdne unnskyldning til gutta. – Vi må endre måten vi snakker med gutta, sier Adrian Lorentsson. Foto: Marte Christensen / TV 2

Lorentsson mener skeivfordelingen er uakseptabel.

– Vi kan ikke akseptere at så mange ender opp i psykiatrien, med rusproblemer, i fengsel, på gata eller i grava på grunn av problemer som kunne vært løst for lenge siden, sier han.

Derfor lanserer Mental Helse Ungdom nå en ny måte å prate om mental helse på.



Organisasjonen leter etter to personer som skal gjøre det lettere for gutter å snakke om hvordan man har det – spesielt på plattformer som TikTok.

– Målet er å få flere til å snakke og åpne opp om hvordan de har det. Ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei, sier Lorentsson.

– Bør være folk som unge kan relatere til

– Når det snakkes om, senker det også terskelen for å oppsøke hjelp, sier psykolog Vidar Kristiansen.

Han påpeker at det i større grad over lengre tid har vært forventet og mer sosialt akseptert at kvinner snakker åpent om mental helse enn gutter og menn.



– De frykter nok i større grad reaksjonene de vil kunne få fra andre.

VEGRER SEG: Vidar Kristiansen tror det er viktig å ha gode rollemodeller, som unge gutter kan se opp til. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Gjennom sin Instagramkonto Psykolog.pappa formidler han enkle grep man kan gjøre for å forbedre sin psykiske helse.

– Selv om jeg ser tegn til endringer, er det fortsatt et stort stigma rundt det å snakke om mental helse, spesielt blant gutter. Derfor tenker jeg at det er stort behov for å tenke nytt. Dette er en god idé.

Kristiansen sier det er viktig å være på plattformene gutter følger med på.

– Men det viktigste er nok å finne rollemodeller som unge menn og gutter ser opp til. De bør være folk som unge kan relatere til, som oppleves ekte.

Ser etter «supermann»

Mental Helse Ungdom er ikke spesielt opptatt av formaliteter når de nå ser etter nye profiler.

INVITERER TIL PRAT: Lorentsson sier de ser etter noen som er modige nok til å stille de vanskelige spørsmålene. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi ser etter noen med litt bein i nesa, som er modige nok til å gå ut og prate med folk om vanskelige ting. De må være gode formidlere. Om du har hull i CV eller utdanning, gir vi blanke i, sier Lorentsson.

De ønsker også personer som viser respekt for andre og kan bruke humor.

– Vi ser etter noen som kan håndtere alvor og humor. Det er litt som å be om en supermann. Vi vil gjerne ha en supermann.