Unni drikker virtuell kaffe – kan hjelpe mot hjerneskaden

Norske forskere prøver en svært uvanlig behandlingsform for hjerneskadde. Gir det resultater kan det hjelpe mange.

Unni Bjerknes (44) er på plass foran spill-riggen.

I dag skal hun være en typisk kontorarbeider. Men i rommet hun står i finnes det verken laptop, stiftemaskin eller kaffetrakter.

– Det første du skal gjøre er å drikke kaffe og spise smultring, forklarer ergoterapeut Truls Johansen.

Bjerknes løfter hendene og tar en virtuell kaffekopp til munnen. «Arbeidsdagen» er i gang.

FORNØYD: Unni Bjerknes bruker VR-briller i behandlingen av hjerneskaden sin på Sunnaas sykehus. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er morsomt å spille. Da glemmer man litt alle de stressende og kompliserte tingene i hverdagen, sier hun.

For tre år siden falt Bjerknes av en hest. Rideulykken etterlot henne med en varig hjerneskade.

Dette har gitt henne flere kognitive utfordringer, blant annet knyttet til konsentrasjon og stress.

På Sunnaas sykehus er Bjerknes en av flere pasienter som nå tester en ganske unik behandlingsform: VR-spill.

Tester VR-spill

VR, virtuell virkelighet, er i stadig utvikling.

Ved å ta på deg de fremtidsaktige brillene kan du reise inn i en helt annen tredimensjonal verden.

Du kan slåss mot nifse monstre eller bygge store konstruksjoner.

Et tverrfaglig forskermiljø på Sunnaas sykehus utenfor Oslo jobber derfor med å finne ut om bruk av VR-spill kan hjelpe i rehabiliteringen av mennesker som har fått en hjerneskade.

UNIKT: På VR-labben på Sunnass pågår det unik forskning. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Pasientene som deltar i prosjektet har alle til felles at de har fått hjerneskade etter ulykker eller andre hendelser.

Mange sliter med oppmerksomheten og konsentrasjon, og med utføringen av enkle oppgaver i hverdagen.

Noen får også sosiale utfordringer. De kan rett og slett ha problemer med å tolke kroppsspråket og følelsene til andre mennesker.

KONTROLL: I den virtuelle verdenen er det pasienten som har kontrollen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

En regelmessig flukt inn i en virtuell verden kan kanskje gjøre noe med dette, håper forskerne.

– Målet er å gi pasienter bedre behandling enn de får i dag. Men for å være sikker på at behandlingen blir bra, må vi forske på det, sier nevropsykolog Martin Matre.

FORSKER: Martin Matre er nevropsykolog og blant forskerne som undersøker effekten av VR. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Vekterlegger det morsomme

Forskerne på Sunnaas jobber derfor med to parallelle behandlingsmetoder. I den ene får pasientene utdelt VR-briller til å ta med hjem. I 30 minutter hver dag skal de spille seg gjennom en rekke øvelser.

Ett spill ber kanskje pasienten utføre konkrete, møysommelige oppgaver med sine virtuelle hender. Et annet kan kreve at pasienten må tenke og reagere raskt.

I den andre behandlingsmetoden skal pasientene observere og identifisere følelser spilt ut av skuespillere.

Er personen foran dem sint, nervøs eller bare tankefull?

Også dette skjer i VR. Med brillene på kan det nesten virke som pasienten er i rommet med skuespilleren.

VR: Unni Bjerknes har reist inn i en virtuell verden. Der må hun løse ulike oppgaver, Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Forskerne understreker at det er en sterk underholdningsverdi ved VR. Dette skal man ikke undervurdere når det kommer til rehabilitering.

– Vi ser at det er mange spill som blir utviklet av helsepersonell, som egentlig er ganske kjedelig. Fordelen med kommersielle spill er at de er utviklet for å være morsomme. Man spiller det rett og slett bare fordi det er gøy, sier nevropsykolog Matre.

Hvis en bieffekt av dette er god rehabilitering av hjernen, ønsker forskerne å utnytte nettopp dette i sin behandling.

Foreløpig har pasientene vist et sterk engasjement for prosjektet.

– Det er mange som kommer ut av VR-labben ganske svette og varme. Det at det er gøy gjør at de yter enda mer, forteller ergoterapeut Truls Johansen.

SPILLERE: Nevropsykolog Martin Matre og ergoterapaut Truls Johansen har utviklet opplegget for VR-behandling på Sunnaas sykehus. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Unik forskning

Det finnes knapt kunnskap på dette området. Prosjektet på Sunnaas er derfor unikt.

– Jeg vil si det er veldig unikt i internasjonal sammenheng. Det er veldig lite forskning knyttet til bruk av VR i rehabilitering, og særlig ved hjerneskader mangler vi solid kunnskap, sier psykologi-professor Marianne Løvstad, som leder prosjektet.

VIKTIG: Professor Marianne Løvstad leder studien på Sunnass. Hun mener arbeidet de gjør er veldig viktig. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hun forklarer at dersom prosjektet gir gode resultater, kan det også hjelpe andre.

– Hvis vi finner at dette har effekt her, så er det god grunn til å tenke at dette kan ha effekt i andre pasientgrupper, sier Løvstad.

Forskerne skal nå rekruttere enda flere pasienter. Totalt 100 stykker skal delta i studien.

På VR-labben har Unni Bjerknes fått i seg virtuell kaffe og smultring.

Hun tror mange vil ha hatt glede og nytte av å teste VR-spill hvis de skal gjennom hjernerehabilitering.

– Motivasjonen er på topp, og man har det gøy samtidig. Da glemmer man litt at det egentlig er en jobb opp i det man gjør.