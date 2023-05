Unngår oppsigelser: – Har fått et lite pusterom

SISTE RUSSERBÅT: Hovedtillitsvalgt Rainer Ingebrigtsen og de ansatte ved hjørnesteinsbedriften Kimek har bare to russiske båter igjen å reparere. Så må de finne på noe annet. – Det er nå jobben begynner med å berge arbeidsplassene, sier han. Foto: Privat

Det var på et allmøte onsdag formiddag at beskjeden endelig kom: de 84 ansatte på det mekaniske verkstedet Kimek i Kirkenes får beholde jobbene sine – i hvert fall for en stund.

– Kimek har i styremøte i dag besluttet å ikke gå til masseoppsigelser etter sterke signaler fra regjeringen, skrev selskapet i en pressemelding.

Sanksjoner mot Russland

Signalene gir håp om at Kimek likevel får ferdigstille arbeidet på de to russiske fartøyene som ligger på verftet, etter at Utenriksdepartementet (UD) 12. mai la ned forbud mot alt arbeid på russiske båter i Norge, med unntak av nødreparasjoner.

Forbudet er et ledd i myndighetenes sanksjoner mot det russiske regimet.



Etter at de to båtene er reparert, er det slutt, og Kimek, som har 75 prosent av sitt kundegrunnlag fra russiske båter, må se seg om etter andre ting å gjøre.

Men med to båter på verftet kan Kimek altså holde hjulene i gang noen måneder til.



– Et pusterom



– Vi har fått et lite pusterom. Men det er jo nå jobben begynner med å berge de 84 arbeidsplassene, sier Rainer Ingebrigtsen.

Han er hovedtillitsvalgt ved Kimek, og slutter seg til ledelsens uttalelse om at bedriften nå får bedre tid og mulighet til å jobbe videre med nye forretningsområder og planer for fremtiden.

– Vi må bare se framover hva vi skal gjøre videre, sier Ingebrigtsen.

Selskapet har også bedt regjeringen om å iverksette en lønnskompensasjonsordning, lik den som var under koronapandemien, for at man skal kunne bruke tiden fremover til å omstille bedriften, uten å måtte gå til oppsigelser.



«Vi trenger risikolån, ikke lavrisikolån, og vi trenger midler til å foreta en omstilling. Omstilling må for øvrig skje når folk er til stede, ikke når de har flyttet. Hjelpepakken er godt ment, men den treffer ikke (...)», sa Kimek-leder Greger Mannsverk til nettavisen High North News 9. mars i år.



Kan bli dramatisk

– Det ligger vel i kortene at myndighetene vil komme med en tiltakspakke, og vi jobber opp mot både LO, Fellesforbundet og næringsministeren, sier hovedtillitsvalgt Ingebrigtsen.

– Har dere trua?



– Det må vi jo ha. Ellers kan vi jo bare legge ned. Vi har masse ting på beddingen, blant annet opp mot olje- og gassnæringen. Vi jobber jo med andre ting enn båter også, sier han.

Om hjørnesteinsbedriften skulle måtte legge ned, ville det få en dramatisk effekt også i lokalsamfunnet. Ifølge FriFagbevegelse anslås det at rundt 300 årsverk i lokalmiljøet er avhengige av at det er drift på Kimek.

Utenriksdepartementet understreker overfor NTB at saken ennå ikke er ferdigbehandlet, men at den har høy prioritet.