Unngå påskesmellen: – Det gjelder å kjenne seg selv

Mange kjenner på søtsuget når påskeegget fylles til randen. Noen grep kan man ta for å få bukt med den dårlige samvittigheten, ifølge ekspert.

FRISTENDE: Det blir lett både ett og to besøk til påskeegget i disse dager. Så lenge man ikke lar det skli helt ut, er det greit å kose seg, sier ernæringsekspert. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Påsken er ofte preget av mye god mat og drikke.

Enten man er på jobb, på hytten eller hjemme, er gjerne skålen med påskegodtet fylt til randen, og lett tilgjengelig.

Syns du det er vanskelig å se på sjokoladekaninen og karamellbiten uten å forsyne deg?

Da er du ikke alene.

SØTSUG: Det er lett at søtsuget kommer når godteriet står fremme. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Ikke ha dårlig samvittighet

Å ønske seg søtsaker er en naturlig preferanse, der noen har genetisk anlegg for et kraftigere søtsug enn andre.

– Det har både med livsstil og gener å gjøre. Fysisk aktivitet regulerer metthetsfølelsen, mens lite søvn og stress øker søtsuget, sier klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder av nettsiden Bra Mat, Cathrine Borchsenius.

Mange vil gjerne oppleve å ha dårlig samvittighet etter å ha tatt en sjokoladebit mer enn planlagt i påskeferien.

GODTERI: Påsken er gjerne synonymt med godsaker, ofte i et dekorert påskeegg. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det trenger man ikke nødvendigvis å ha, mener Borchsenius.

– Påsken er bare noen få dager. Da gjør det ikke noe om man spiser litt mer usunt enn vanlig, mener ernæringsfysiologen.

– Veldig unødvendig

Ofte kommer eksperter med sine råd for å gjøre godteri og søtsaker sunnere.

Borchsenius er ikke opptatt av å gjøre påskeegget sunnere, og oppfordrer til et mer avslappet forhold til høytidskosen.

– Unngå å få så dårlig samvittighet. Om man først har bestemt seg for å ikke spise usunt og så sprekker, er det lett for å tenke at man bare kan tømme hele skålen.

Samtidig har ernæringsfysiologen en klar advarsel, spesielt om du kjenner at du gjerne tømmer hele posen, når du først har begynt på godsakene.

GODT: Å være lysten på sukker er et naturlig behov. Søtsuget kobles både til genetikk, fysisk aktivitet og stressnivå. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Jeg syns det er veldig unødvendig å fylle opp store skåler med snacks og godteri som står fremme hele påsken. Ta det heller frem en gang i blant, og ikke for mye om gangen.

– Så er det viktig å kjenne seg selv. Sliter man med å stoppe, er det smart ikke å ikke ha godteriet fremme hele tiden.

Selv skal Borchsenius og familien kose seg i påsketiden.

– Vi har tre barn, og det blir både påskeegg og sikkert også godteri litt oftere enn ellers nå i påsken. Samtidig blir det også mer søvn, tid til trening og skiturer, appelsiner og gode middager. Det handler jo egentlig bare om balanse.

EKSPERT: Ernæringsfysiolog Cathrine Borchsenius mener man bør kose seg i påsken. Foto: A. Palladino

– Spis deg god og mett

Matblogger Trine Sandberg har skrevet en rekke kokebøker, med oppskrifter både for middagsretter, desserter og bakverk.

Hun er opptatt av at man skal ha lov til å hygge seg i påsken, men med måte.

– Når man skal kose seg, skal man kose seg ordentlig. Så kan man selvfølgelig redusere sukkermengden der man kan, som i tradisjonelle oppskrifter.

KOS: Matblogger Trine Sandberg anbefaler å lage terte til påske. Foto: Astrid Waller

Matbloggeren anbefaler å bruke god mat som et samlingspunkt i høytiden. Til påskefeiringen anbefaler hun å prøve seg på sitronterte.

– Det å samles rundt en kake er en sosial greie, det er hyggelig. I påsken skal jeg lage kake til barn og barnebarn på hytten.

Også ernæringsfysiologen fremhever at påskegodtet ikke nødvendigvis må være smågodt.

– Det kan være skikkelig god middag. Kjøp ekstra gode råvarer og spis deg god og mett. Om du spiser en halvgod middag, er det lett å ta frem masse godteri til dessert.