Universitetet i Tromsø annullerer masteroppgaven til Sandra Borch

19. JANUAR: Sandra Borch avbildet under pressekonferansen hvor hun annonserte sin avgang som statsråd. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Nå varsler den tidligere statsråden at hun vil ta oppgaven på nytt.

Universitetet i Tromsø (UiT) har besluttet å annullere masteroppgaven som Sandra Borch leverte i 2014. Nemnda som har gransket saken, har konkludert med at Borch har fusket og at vitnemålet derfor må trekkes tilbake.

Dette bekrefter Julia Holte Sempler, konstituert avdelingsdirektør ved avdeling for forskning, utdanning og formidling ved UiT.

– Vi ser at Sandra har gått ut og sagt at hun har fusket og at graden annulleres og det kan vi bekrefte, sier Sempler til TV 2.

Borch hevder selv at hun ikke har fusket bevisst.



– Jeg har gjort feil og slurvet, og tar selvfølgelig konsekvensene av det. Jeg aksepterer at min masteroppgave annulleres og kommer ikke til å klage på vedtaket, sier Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

– Ville vært en bombe

Tidlig i 2024 ble det kjent at mer enn 20 prosent av masteroppgaven til Borch var kopiert fra andre oppgaver. Det avslørte en gjennomgang E24 gjorde.

Borch gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter avsløringen.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier at annulleringen er «som ventet» og at det er «fint å se at systemet fungerer».

– Alt annet ville vært en bombe. Annulleringen er åpenbart riktig, så kan man stille spørsmål om hun burde blitt utestengt i tillegg, sier Marthinussen til TV 2.



Utvikling

Oppgaven ble ikke registrert som fusk da den ble levert i 2014. Avdelingsdirektør Julia Holte Sempler forteller at kontrollsystemene har utviklet seg siden den gang.

– I 2014 hadde vi plagiatkontroll, men den var ikke av samme tekstkorpus som det de har i dag. Det gjør at det er mulig å oppdage andre ting i dag enn vi hadde i 2014.

AVDELINGSDIREKTØR: Julie Holte Sempler sier til TV 2 at kontrollsystemene er bedre i dag enn de var i 2014. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Hva gjør slikt fusk med tilliten til universitet som institusjon?

–Det med fusk og plagiat er noe vi må jobbe med fra mange vinklinger. Kontrollsystemene henger ofte etter den teknologiske avdelingen. Så her har hele sektoren en oppgave med å ha fokus og opplæring og trening for kandidatene sine, mener Sempler.



Blir ikke utestengt

Selv om masteroppgaven annulleres, blir ikke Borch utestengt fra Universitetet i Tromsø. Hun trenger heller ikke å ta hele studiet på nytt, men er nødt til å skrive en ny masteroppgave for å få tilbake mastergraden.

– Det viktigste er at det fastslås klart og tydelig at juksing fører til annullering, sier Marthinussen.



Borch sier at hun nå anser saken som avsluttet.

– Jeg er motivert for å skrive en ny masteroppgave og vil forsøke å finne tid til det. Utover det anser jeg saken som avsluttet fra min side, og vil framover ha fokus på å jobbe med viktige politiske saker i justiskomiteen og som stortingsrepresentant for Troms, sier Borch.

Lise Selnes (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen sier at hun har tillit til at universitet har gjort en faglig vurdering og stoler på den.

– Jeg ser nå fram til å samarbeide med Sandra på Stortinget, sier Selnes til TV 2.