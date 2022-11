Unik trening i tilfelle krig: – Sender årlig avdelinger til Norge

Et skip fullastet med militært materiell fra UK Royal Marines (UKRM) la til kai ved NATO-kaien i Sørreisa i forrige uke.

Ut fra båten ruller det utstyr som skal brukes i forbindelse med vinterøvelser i Norge.

– Det er snakk om rundt ett tusen containere med utstyr. I tillegg er det 300-400 kjøretøyer om bord, sier Per Erik Bjørnstadbråten, sjef Alliert Treningssenter.

VIKTIG TRENING: – Britiske soldater er gode på å trene i barskt nord-norsk klima, sier Per Erik Bjørnstadbråten, sjef Alliert Treningssenter. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

At UK Royal Marines trener i Norge på vinteren er en tradisjon som går langt tilbake i tid.

– Det er en del av det samarbeidet vi har med britene. De skal lære seg å sloss i barskt nord-norsk klima. Det er britene veldig gode på, sier Bjørnstadbråten.

– Det er avgjørende at allierte styrker behersker et arktisk klima, sier oberst May Brith Valen Odlo, sjef for Trenregimentet i Hæren.

– Må virke sammen

Vintertrening under arktiske forhold gir soldater og befal fra allierte land en unik kompetanse.

– En rekke allierte nasjoner sender nå årlig avdelinger til Norge for å drive grunnleggende trening på vinterferdigheter og samtrening med norske styrker. Her får de unik kompetanse på det tidvis ugjestmilde norske klimaet og terrenget, forteller hun.

UTSTYR: UK Royal Marines har med seg utstyr som skal brukes under vintertrening i Nord-Norge. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

– ­Dette gjør soldatene mer effektive når det kommer til operasjoner i den nordlige delen av NATOs ansvarsområde dersom vi en dag har behov for støtte fra våre allierte. Da er vi tjent med at de er gode på å operere under norske forhold, sier Valen Odlo.

En del av utstyret som nå rulles ut skal oppbevares i Nord-Norge.

– For oss betyr det at den treningen som gjøres av allierte i Norge, bidrar til at alle systemene fungerer sammen i tilfelle krig. Det gjelder ikke bare vintertrening. Våre sambandssystemer må virke sammen, sier Pål Berglund, brigader og sjef for Brigade Nord.

Det er en spesiell tid med Putins krig mot Ukraina og økt beredskap mot norsk sokkel.

330 tusen overnattinger

Nylig ble det kjent at Forsvaret har bedt om bistand til patruljering av sårbare olje- og gass installasjoner.

Samtrening er viktig.

– Prosedyrer må være godt kjent og øvd. I tillegg må vi bygge opp tillit mellom avdelingene. På den måten vet både vi, våre allierte og mulige motstandere at vi er en relevant styrke som kan forsvare landet, sier Berglund.

Fra januar og til august i år stod utenlandske soldater i Norge for 330 000 overnattingsdøgn.

Både nederlandsk marineinfanteri og en avdeling fra den nederlandske hæren avslutter i disse dager trening i indre Troms.

Også 1200 befal og soldater fra den tyske marinen var i Norge for å trene på skarpskyting utenfor kysten av Nordland. Styrken skal nå inngå i patruljeringen av norske gassinstallasjoner.

ØKT OVERVÅKNING: Flere allierte NATO-land bidrar fremover i overvåkningen av olje- og gass installasjoner langs kysten. Foto: Robin Jensen / TV 2

Allierte avdelinger som gjennomfører vintertrening i Norge, gjør hovedsakelig dette i Hærens kjerneområde i indre Troms. Her finnes det allerede dedikert infrastruktur avsatt til dette formålet på Skjold, Bardufoss og Setermoen.

I tillegg til fast infrastruktur, er det også opparbeidede områder ved de samme lokasjonene på Elvegårdsmoen i Bjerkvik for raskt og enkelt å kunne sette opp teltløsninger som en del av styrkeoppbygningen.

De samme mulighetene er også etablert på Rødsmoen i tilknytning til Rena leir.