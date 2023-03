Unibet: – Norsk Tipping har samme betingelser

UNIBET-SAKEN: Hilal Deveci kjemper videre for å få utbetalt premien som Unibet har konfiskert. Nå hevder spillselskapet at Norsk Tipping opererer på samme måte. Foto: Oskar Hammer / TV 2

Det gambles for milliarder hvert år i Norge og flere enn seks av ti nordmenn spiller på ulike pengespill.

Denne uken har én sak vært «snakkisen» blant mange spillere: TV 2- saken om Unibet som nekter å utbetale en gevinst på 1,8 millioner kroner til Hilal Deveci.

SPILLGIGANT: Unibet mener Hilal Deveci ikke har rett på å få utbetalt en premie på 1,8 millioner kroner. Foto: TV 2

– Jeg hadde blitt veldig irritert om jeg ikke fikk utbetalt gevinsten. For vinner du, skal du ha utbetaling, fastslår Helga Wergedahl.

I Tippeboden Oasen er hun en av mange som på kort tid er innom for å spille.

Noen spiller på hest, andre på fotball. Lottokuponger går unna som varmt hvetebrød, mens noen spillere satser på bingomaskiner og slotmaskiner.

Mange håper at ren flaks skal gi drømmepremien.

SPILLEBODEN: På Oasen var det kø blant spillere som ville spille på ulike pengespill. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Flere spillere TV 2 snakker med denne dagen har fått med seg saken om Hilal Deveci som vant 1,8 mill kroner på spill hos Unibet. Etter at Unibet hadde gratulert henne, og lovet at pengene var på vei, ble kontoen hennes stengt og premien konfiskert.

– Jeg hadde blitt forbannet. Selv spiller jeg aldri på utenlandske selskaper for du har ingen garanti for å få utbetalt pengene, jeg vet ikke hvor seriøse de er, sier Alf Høyberg.

Lengre nede i saken kan du lese om den siste utviklingen i saken til Deveci.

SJOKKERT: Hilal Deveci har slitt med å forstå hvorfor Unibet har konfiskert premien hennes. Selskapet ga henne derimot tilbake 119000 som hun over tid har brukt på å spille hos Unibet. Foto: Oskar Hammer / TV 2

Overfor TV 2 og Deveci har det Malta-registrerte spillselskapet vist til eget regelverk - såkalt terms and conditions - som alle kunder må signere.

Kort fortalt går spillere med på at Unibet kan stenge kontoer uten noen som helst forklaring. Selskapet kan konfiskere midler og nekte å honorere krav.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med selskapets representanter for å få avtale intervju, men har så langt ikke lyktes.

I e-post til TV 2 gir Unibet likevel uttrykk for at saken om Deveci er unyansert, uten at TV 2 har fått fremlagt noe bevis eller dokumentasjon på at hun har gjort noe straffbart eller ulovlig.

Norsk tipping uenig

I e-post fremsetter Unibet oppsiktsvekkende påstander.

«Norsk Tipping opererer på nøyaktig samme måte» i forhold til sine kunder - og «selv om ordlyden er annerledes, er innholdet identisk med de terms & conditions som Unibets kunder godtar når de registrerer seg. »

NORSK TIPPING: Unibet hevder overfor TV 2 at monopolisten Norsk Tipping har de samme vilkår og opprett på samme måte ovenfor spillere. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Norsk Tipping er rykende uenig i at selskapene har identiske regler.

– Norsk Tipping har ikke gjennomgått Unibets avtalevilkår, men kapitel 1.2.5 i Norsk Tippings spilleregler er imidlertid ikke identiske med Unibets 3.2.1.

Et eksempel på ulikheten er at Unibet kan sperre kundeforhold «without any explanation whatsoever». Bare denne delen viser at de to regelsettene er helt ulike, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen.

Les Unibet`s regler og vilkår her. Og se på ordlyden i punkt: 3.2.1 a.

SCREENSHOT: Hilal Deveci tok fortløpende screenshot av gevinster og kan dermed dokumentere sine spill, selv om Unibet har stengt kontoen hennes og all tilgang til informasjon og dokumentasjon. Foto: Oskar Hammer / TV 2

Peker nese

Norsk Tipping ønsker ikke å kommentere saken mellom Deveci og Unibet, men den norske spillmonopolisten var likevel lynkjapt ute med å publisere følgende reklame-stunt kort etter at TV 2 publiserte Unibet-saken.

SPARK TIL UNIBET: Kort tid etter at TV 2 fortalte at Unibet stengte Deveci sin konto og konfiskerte gevinsten, publiserte Norsk Tipping denne reklamen. Foto: Grafikk / Norsk Tipping

– Hva var bakgrunnen for reklamen og ordlyden?

– Vi hadde lest saken til TV 2 da denne storyen ble lagt ut på Instagram. Så vidt meg bekjent har vi ikke publisert tilsvarende reklame tidligere, vi vil nok neppe gjøre det igjen, forklarer Sagstuen til TV 2.

Ikke noe straffbart

TV 2 er kjent med beskyldningene som Unibet har fremholdt mot Hilal Deveci.

Advokatfullmektig Andreas Sjødin mener selskapet ikke har klart å vise noe som dokumenterer at Deveci har gjort noe som er straffbart eller som bryter med spillselskapets vilkår og regler.

Det fremmes, slik TV 2 erfarer, påstander knyttet til blant annet samboer og et vennepar.

TV 2 er ikke kjent med at Unibet har noe bevis for ulovlige pengetransaksjoner eller annet som knytter henne til kriminelle organisasjoner eller spillsyndikater.

– Vi har ikke fått noe som underbygger påstandene og er nå i gang med å svare ut selskapet. Vi er i ferd med å kartlegge påstander og legge frem dokumentasjon som vi mener vil gjøre at mistanken mot henne forsvinner, sier Sjødin til TV 2.

– Kan være feilvurdering

– Kan dette rette slett være en uheldig feilvurdring fra Unibet, og ikke en tilsiktet feil?

– Ja, jeg vil ikke tro at det ikke er tilsiktet, men forstår at Unibet kan ha tatt feil fordi de skal forholde seg til et svært strengt regelverk som selskapet må følge.