Unibet-eier får dagbøter på 1,2 millioner kroner

Trannel, som står bak flere store spillsider, får en tvangsmulkt på nærmere 437 millioner kroner i løpet av et år, om de ikke endrer spilltilbudet i Norge.

Lotteritilsynet gir Unibet-eier tvangsmulkt på 1,2 millioner kroner per dag for ulovlig spilltilbud, melder Lotteritilsynet i en pressemelding torsdag.

– Når et spillselskap som driver ulovlig i Norge kan tjene 437 millioner kroner på sin ulovlige aktivitet i løpet av et år, skylder vi det norske folk og de som sliter med spilleproblemer å gjøre det vi kan for å stanse den ulovlige virksomheten, sier avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Henrik Nordal.

Trannel, som er et datterselskap av Kindred Group, har ikke tillatelse av norske myndigheter til å tilby pengespill i Norge – slik de gjør hver dag, blant annet via Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo.

– Undersøkelser viser at seks av ti nordmenn ikke vet at Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo er ulovlige pengespill i Norge. Du kan tape mye mer penger på disse spillene, enn hva du kan gjøre på tilsvarende lovlige spill i Norge, sier Nordal.

Oslo tingrett slo fast den 20. juni 2022 at Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans av det ulovlige spilltilbudet er gyldig. Tidligere har Kulturdepartementet og Klagenemnda slått fast det samme.

– Det er utfordrende å utøve myndighet mot aktører som nekter å innrette seg etter norsk lov, men vi får stadig flere verktøy som vi tar i bruk for å stanse de ulovlige pengespillselskapene. Nå strammer vi til ytterligere ved å kreve inn tvangsmulkt, sier Nordal.