Unge strammer inn mest: – Bufferkontoen er tom

Slik forklarer Ine Oftedahl i DNB tallene:

Dataene: Alle data er befolkningsvektet etter flere variabler for å representere hele den norske befolkning så presist som mulig. I tillegg er alle tall justert for inflasjon. All kortbruk er inkludert, både netthandel og fysisk – i inn- og utland. I denne analysen står aldersgruppe fra og med 18 til og med 24 år i fokus. De tre siste månedene (august, september og oktober) sammenlignes med tilsvarende måneder i normalåret 2019 og fjoråret.

Sparing: Vi har en måling på median kontobeholdning og kjøpspris fond over netto lønnsinntekt. Vi analyserer overordnet på tre lønnsgrupper (høy, medium og lav). De fleste av våre yngste kunder vil havne i laveste lønnsgruppe (eller ikke ha lønnsinntekt og dermed holdes utenfor). Her ser vi at alle lønnsgrupper tærer på oppsparte midler, men den laveste lønnsgruppen mest av alle – de er allerede på et lavere nivå nå enn før pandemien. Den ekstra bufferen mange klarte å spare opp er altså borte.