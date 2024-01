Unge sover for lite – forsker advarer mot konsekvensene

– I natt sovnet jeg vel klokka to eller tre. Det synes jeg var litt seint når jeg skulle opp halv ni.

Patrick Voisey (20) tar imot oss hjemme i Lørenskog, der han blant annet jobber med å produsere musikk og som DJ.

Men når søvnen uteblir, går det ut over hverdagen.

– Det kan være veldig slitsomt i jobbsammenheng. Eller hvis jeg får en spillejobb i helgene, og ikke har sovet godt. Da blir jeg veldig fort utmattet, og det blir veldig slitsomt å jobbe, sier han.

– Også tenker jeg ofte på at jeg må ha en god døgnrytme, men den har jo ikke eksistert på et år eller to. Så det å konstant «kalibrere» meg selv til å våkne til en bestemt tid er slitsomt.

– Stor påvirkning

Akkurat hva grunnen til søvnproblemene er, vet ikke Voisey helt sikkert. Men han peker blant annet på to mulige «syndere» – skjermbruk og energidrikk.

Tidligere kunne Voisey drikke mellom tre og fire bokser energidrikk noen dager, forteller han. Nå prøver han å kutte ned.

PRODUSENT: Livet som musikkprodusent, med jobbing på skjerm og sene spillejobber, er utfordrende for døgnrytmen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Jeg så liksom ikke for meg at det var grunnen til at jeg ikke fikk sove, men det kan fort hende at det var det, sier han.

Og med både TV og PC på rommet, samt Tiktok på telefonen, blir det en del skjermbruk i løpet av dagen.

– Jeg vil anta at det også er en stor påvirkning.

Alvorlige konsekvenser

Og Voisey er ikke alene i å slite med søvnen. Ifølge avdelingsdirektør og søvnforsker Øystein Vedaa ved Folkehelseinstituttet (FHI), får 84 prosent av unge mindre søvn enn de trenger.



Forekomsten av innsovningsproblemer er også økende.

– Den trenden begynte før sosiale medier og energidrikker kom, men den har nok vært spesielt brå etter det, særlig når man ser på forekomsten av søvnproblem i de siste undersøkelsene, sier han.

ALVORLIG: Søvnproblemer og den psykiske helsen til ungdom bekymrer Øystein Vedaa og FHI. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Konsekvensene av for lite søvn kan være alvorlige, forteller Vedaa. I første omgang rammer det humør og konsentrasjon, og er blant annet forbundet med at flere stryker på studiene.

– Vi vet også at det å ikke få nok søvn i ungdomsalderen er assosiert med større risiko for fedme, økt risiko for selvmord, og mange andre negative konsekvenser for psykisk helse både da og senere i livet.

– Kan bli kronisk

Ifølge Vedaa viser undersøkelser tydelig at de som drikker energidrikk sover kortere og har vanskeligere for å sovne enn de som ikke gjør det.



Også skjermbruk er noe som knyttes tett til søvnproblemer, og skjermbruk i senga er særlig ille.

Søvnforskerens beste tips Søvnforsker Øystein Vedaa kommer med flere tips som kan gjøre det lettere å få nok søvn: – Prøv å holde en stabil døgnrytme, og stå opp til samme tid hver dag. – Ikke sov for langt frampå i helgene, og ikke sov i løpet av dagen. – Ta deg nok tid i løpet av dagen til å koble av, og ha en god rutine før du legger deg. Også hvis du har større søvnproblemer, som kanskje kan møte kriteriene for en diagnose, fins det ifølge Vedaa effektiv behandling. – For eksempel kan man bruke dagslyslamper, og legge opp til et aktivitetsmønster som gradvis flytter døgnrytmen.

– Senga skal egentlig utløse en følelse ro og søvnighet, og hjelpe oss å sovne, sier han.

Skjermbruk bidrar imidlertid til at man «mister» denne koblingen.

– Da blir senga heller en plass som utløser en slags klarhet for å bli underholdt. Da kan det bli et kronisk søvnproblem ut av det.

Avhengighetsskapende

Vedaas FHI-kollega Marianne Hope Abel kan samtidig fortelle at konsumet av energidrikk blant unge stadig øker.

I desember var hun med på å utarbeide en rapport som viser at 53 prosent av ungdomsskoleelever, og 72 prosent av elever på videregående, drikker energidrikker.

– En ganske høy andel av disse drikker det ukentlig eller oftere, og en del drikker det også daglig, sier hun.

UTFORDRING: Marianne Hope Abel sier at det ikke er noen tegn til utflating i unges forbruk av energidrikk. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Abel advarer om at koffeinet i energidrikk er avhengighetsskapende, og peker på at en halv liter energidrikk inneholder like mye koffein som to store kopper kaffe.

– Den umiddelbare effekten er jo at man får en «piff», med økt konsentrasjon og prestasjon. Så går det utover søvn, og etter hvert vil man trenge dette for at hjernen skal fungere normalt.