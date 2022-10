Unge jenter oppfordres til botox-bruk: – Sjokkerende

Den siste tiden har både kosmetiske leger og forbrukere selv advart mot useriøse aktører og reklame for skjønnhetsbehandlinger.

Leder for riktig bruk i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas, bekrefter at problemet er stort.

– Det viser seg at det er mye mer omfattende enn vi trodde. Det viser seg at klinikkene enten ikke vet det, eller ignorerer, at det er ulovlig å markedsføre reseptpliktige legemidler til allmennheten, for eksempel botox, forteller hun.

Hjelmaas peker på flere begreper som brukes i den ulovlige markedsføringen av blant annet botox.

– SJOKKERENDE: Unni Hjelmaas er sjokkert over hvordan botox ulovlig markedsføres, med reklame rettet mot unge jenter. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi ser begreper som «gummismil», «kaninrynker», «kråketær», som brukes for å påvirke oss til å fikse med botox, dette som egentlig er naturlig og normalt.

– Sjokkerende

Legemiddelverket-lederen sier reklamene inneholder flere bekymringsverdige elementer.

– Sjokkerende nok ser vi at unge jenter oppfordres til å begynne med botox før de har fått sin første rynke, altså forebyggende, forteller hun.

– Vi ser unge sykepleiere på skjønnhetsklinikkene som viser før- og etter-bilder av behandling på seg selv, for å påvirke unge jenter. Dette er ulovlig, det er uetisk og det er alvorlig.

Hjelmaas har en klar beskjed til klinikkene det gjelder:

– De må skjerpe seg, disse klinikkene. De må sette seg inn i regelverket og de må rydde opp.

Sårbar målgruppe

At den ulovlige markedsføringen retter seg spesielt mot unge, vekker ekstra uro for lederen i Legemiddelverket.

– Det er vi veldig bekymret for. De er sårbare og lett påvirkelige, og de skal ikke forledes til å tro at ting som er naturlig og normalt skal fikses med botox. Vi følger tett med nå, og vi har også nytt av året fått sanksjonsmuligehter som er effektive. De har vi tenkt til å bruke, sier Hjelmaas.

Sanksjonene det er snakk om er overtredelsesgebyr. Prislappen kan komme på opp til 1,7 millioner kroner for bedrifter, og på 200.000 kroner for privatpersoner.

– Vi ser nå at også privatpersoner reklamerer for botox. Det er ulovlig å reklamere for reseptpliktige legemidler, sier Hjelmaas.

Kan være alvorlig

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr, understreker at de som setter botox, selv er ansvarlige for at behandlingene foregår forsvarlig og innenfor lovverket.

– Den som yter den slags tjenester må selv være sikker på at det man gjør har man myndighet og kompetanse til. Vi prøver å nå ut med det, sier Myhr.

ALVORLIG: Anne Myhr understreker at botox ikke er ufarlig. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun presiserer at injeksjonsbehandlinger med botox i verste fall kan gå langt verre enn man kan tro.

– I ytterste konsekvens, hvis du setter botox uten å ha vurdert muligheten for bivirkninger, så kan det være veldig alvorlig. Det er ingen lek, selv om man kanskje tenker på dette som ufarlig – og det skal man vite, at det er det ikke.

Klart råd

Avdelingsdirektøren sier uforsvarlig helsehjelp kan føre til en reaksjon fra statens helsetilsyn.

– Det er flere helsepersonell som har fått reaksjoner fra oss for å ha ytt tjenester.

Til de som vurderer å ta botox har Myhr et klart råd:

– Som en som kjenner markedet godt, tror jeg det meste som ytes er forsvarlig. Men man bør tenke seg godt om.