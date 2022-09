– Unge er prøvekaniner

TREND: Bilder av Medusa blir brukt som et symbol på at man har blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Foto: Martin Fønnebø/TV 2

Du har kanskje hørt og sett bilder av skikkelsen Medusa tidligere.

Nå har kvinnen fra gresk mytologi dukket opp i en rekke videoer på TikTok. På videoene ser man et bilde av en hverdagssituasjon som personen som legger ut videoen har tatt, med en tekst om hva de gjorde den dagen.

Så dukker et bilde av Medusa opp. Det skal symbolisere at personen ble utsatt for et seksuelt overgrep like etterpå.

Carina Elise Godou er foredragsholder og ekspert på TikTok. Hun har lagt godt merke til trenden og forklarer den slik:

– «Medusa-trenden» representerer Medusa sin egen historie, hvor hun ble voldtatt og straffet og drept for det. Når man ser en slik video, vil man også kunne anta at personen som legger ut videoen har blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

Videoene med bilder av Medusa er ikke den eneste trenden hvor unge velger å dele personlig informasjon om seg selv på plattformen.

EKSPERT: Carina Elise Godou jobber som konsulent, foredragsholder og er ekspert på TikTok. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Godou peker på at videoer hvor unge forteller om psykiske diagnoser som ADHD og depresjon har vært populære en god stund, men at det nå stadig dukker opp flere videoer hvor unge deler mer.

– Nå ser jeg at det begynner å komme mye mer konkrete hendelser og traumatiserende opplevelser som folk velger å gå ut med. TikTok er veldig trendfiksert, så hvis du ser noen legge ut den type innhold, så er det veldig tilgjengelig å gjøre det samme, forklarer hun.

Prøvekaniner

Psykolog og influenser Maria Abrahamsen er også aktiv på TikTok og står bak kontoen Psyktdeg. Hun mener det er bekymringsfullt at flere og flere unge deler sensitiv informasjon om seg selv.

– Når man deler personlige og traumatiserende opplevelser på sosiale medier, så gjør man seg selv veldig sårbar, sier Abrahamsen.

BEKYMRET: Psykolog og influencer Maria Abrahamsen. Foto: Ida Fiskaa

Selv om hun ser på det som positivt at unge er åpne om vanskelige opplevelser, anbefaler hun likevel at man gjør det til noen man stoler på.

Hun frykter mange unge ikke forstår dimensjonene av det de legger ut.

– De unge er prøvekaniner for en digital revolusjon som vi ikke vet helt utfallet av enda, sier Abrahamsen.

– Må følge med

Psykologen mener derfor det er viktig at de voksne følger med på hva ungdommer legger ut av informasjon om seg selv.

Abrahamsen får støtte av psykolog Benjamin Silseth. Han mener det et behov for flere plattformer i samfunnet hvor unge kan være åpne, fremfor å åpne seg på sosiale medier.

– Det er en grunn til at dette blir en trend, vi har et hull i samfunnet hvor man ikke har rom til å dele disse tingene som det er vanskelig å snakke om.

ETTERLYSER PLATTFORM: Psykolog Benjamin Silseth mener samfunnet mangler en plattform hvor unge kan snakke om vanskelige ting, utenfor sosiale medier. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Synliggjør ofrene

Godou mener likevel at «Medusa-trenden» langt fra den verste trenden som sirkulerer på TikTok nå.

– Det som er fint med denne trenden, er at de ikke går inn på nøyaktig hva som har skjedd. Dette handler ikke om å ta noen, dette handler om å synliggjøre ofrene.

Hittil har hun heller ikke sett noen få negative tilbakemeldinger på akkurat denne type videoer.

Psykolog Maria Abrahamsen påpeker også at det kan være positive sider ved åpenhets-trender som denne.

– Jeg tror at disse trendene, på tross av at unge gjør seg sårbare, er med på å normalisere og at man føler seg mindre alene om å ha opplevd disse tingene.