Unge barn eksponeres for pornoreklamer: – Stor del av problemet

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Ferske tall fra Medietilsynet viser at barn helt ned i 13-årsalderen eksponeres for pornografisk reklame i sosiale medier, uten at de har oppsøkt det selv.

Tall fra Medietilsynets undersøkelse, «Barn og medier 2022», viser at nesten fire av ti 13-14-åringer får reklame for porno på nett – også ved populære sosiale medium som Google, TikTok og Facebook.

I kjølvannet av undersøkelsen mener direktøren i Medietilsynet, Mari Velsand (54), at dette kan føre til store konsekvenser:

– Hvis porno blir det første møte med sex, som i de aller fleste tilfellene er noe helt annet enn seksualitet, vil det danne seg et urealistisk bilde, fastslår Velsand til God morgen Norge.

Et urealistisk bilde på sex

Dette understreker styremedlem i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), Ari Sigurdarson (20). Han forteller at han selv har mottatt pornografisk reklame, både som ung og i dag.

ØNSKER ENDRING: Styremedlem i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Ari Sigurdarson (20), forteller til God morgen Norge at skolen må sørge for å gi barn riktige verktøy i møte med pornografisk innhold på nett. Foto: God morgen Norge

– Det er reklame i ulike varianter – alt fra små annonser til videoer som eksponerer kropp på en seksuell måte. Mye av det ligger i grenseland mellom hva som kan oppfattes som porno eller som helt vanlige ytringer, sier 20-åringen og fortsetter:

– Jeg, som med mange andre, har ikke hatt den beste seksualundervisningen. Vi hadde derfor ikke de riktige verktøyene for å kunne sikre at jeg forstod det jeg så på en god måte.

PORNOREKLAME I SOSIALE MEDIER: Ari Sigurdarson beskriver pornografisk reklame i ulike varianter. Her med et eksempel fra det sosiale mediet Messenger. Foto: Skjermbilde

Velsand viser til Medietilsynets undersøkelse, hvor det oppgis at halvparten av de som svarte på å ha mottatt pornoreklame på nett, mottok dette før fylte 13 år.

– Jeg tror forståelsen av innholdet er en stor del av problemet. Vi ser dette fra mer kvalitative rapporter hvor unge selv sier at de blir overrasket når det de har sett på porno – fordi det rett og slett ikke er som i virkeligheten, sier hun.

Så mange unge ser porno og får porno-reklame på nett 41 prosent av 13–18-åringene har fått reklame for porno på nett. Det er små aldersforskjeller: 37 prosent av 13–14-åringene har fått porno-reklame, mot 43 prosent av 17–18-åringene.

52 prosent av 13–18-åringene sier de har sett porno på nett, mot 49 prosent i 2020. 35 prosent svarer at de ikke har sett porno. 13 prosent vet ikke, eller ønsker ikke å svare.

Dobbelt så mange gutter (68 prosent) som jenter (34 prosent), har sett porno på nett.

Andelen som oppgir å ha sett porno på nett, øker med alder: 40 prosent av 13–14-åringene, 51 prosent av 15–16-åringene og 59 prosent av 17–18-åringene sier de har sett porno på nett.

55 prosent av 13–18-åringene som har sett porno på nett, oppgir at de så porno før de fylte 13 år. Hentet fra: Barn og medier 2022, Medietilsynet.

Knyttes til mer voldelig sex

Sigurdarson understreker at man blir eksponert for dette – uavhengig om man vil eller ikke:

– Statistikken viser at utrolig mange ser på porno, og at dette kan knyttes til mer voldelig sex. Derfor er det viktig med samtaler. Vi kan ikke late som at folk ikke ser på porno, men det trenger ikke å være ille om man har de riktige verktøyene, sier Sigurdarson.

Han peker derimot på informasjon som det viktigste verktøyet i møte med pornografisk innhold på nett.

– Foreldre er viktige ressurser, men vi vet at det er store sosioøkonomiske forskjeller og at ikke alle foreldre har den nødvendige kunnskapen til å snakke med barn om dette, forteller han og understreker:

– Derfor mener jeg at skolen er det viktigste stedet hvor man kan lære av kompetent fagpersonell, eller av lærere om de får styrket sin kompetanse innen seksualundervisningen. Det er viktig at alle får den samme kunnskapen og ikke bare de som er heldige med foreldre som tar samtalen.

Både Sigurdarson og Velsand håper at skolen vil ta grep, noe de stadig forsøker å påvirke.

Direktøren poengterer også at barn og unge selv ønsker en endring i skolens seksualundervisning.

– Vi vet at barn og unge selv ønsker en bedre seksualundervisning på skolen, som viser at det opplagt er et behov. Derfor er det bare å gjenta oppfordringen til skolesystemet om at dette må få høyere prioritet, forteller hun og legger til:

– Lærerne må få et bedre grunnlag til å kunne gjennomføre denne typen undervisning. Jeg er helt enig med Ari om at skolen er en viktig arena, for å sikre at alle får det samme tilbudet.

GJENTAR OPPFORDRING: Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, oppfordrer stadig skolesystemet til å ta ansvar for unges seksualundervisning. Foto: God morgen Norge

I mellomtiden oppfordrer hun foreldre til å forsøke å ha samtaler med barna om dette, men viser forståelse over at dette kan være vanskelig.

– Jeg har barn selv og synes også det er veldig vanskelig. Vi synes kanskje ikke at det er helt naturlig å snakke med foreldrene våre om dette. Det må vi ha respekt for, slik at vi ikke påtvinger barnet en vanskelig samtale. Men samtidig er det viktig å ikke ha berøringsangst, forteller Velsand og avslutter:

– Man må prøve seg, men hvis det går dårlig kan man gjøre barnet oppmerksom på andre steder de kan få god informasjon, som for eksempel hos helsesykepleier. Det viktigste er å ikke dømme barna om de ser på porno, men tydeliggjøre forskjellen på porno og virkelig sex.